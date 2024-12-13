Generatore di Video Aziendali AI: Crea Video Professionali Velocemente

Trasforma gli script in video aziendali di alta qualità istantaneamente con avanzate capacità di trasformazione testo in video da script.

Produci un video aziendale vibrante di 30 secondi rivolto a team di marketing e piccoli imprenditori, mostrando come un generatore di video aziendali AI semplifichi la creazione di contenuti. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed energico con transizioni dinamiche, accompagnato da una traccia musicale vivace e una voce chiara, enfatizzando la potente capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per dare vita alle idee senza sforzo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio sui social media coinvolgente di 45 secondi rivolto a manager dei social media e creatori di contenuti, evidenziando la facilità di creare video social di impatto utilizzando un creatore di video AI. Adotta un'estetica visiva dinamica e alla moda con colori vivaci e tagli rapidi, abbinata a musica di sottofondo contemporanea e una voce entusiasta, dimostrando come i Template & scene di HeyGen e il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto offrano flessibilità creativa.
Prompt di Esempio 2
Crea un video istruttivo di 60 secondi progettato per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, illustrando i vantaggi di una piattaforma video AI per generare contenuti formativi multilingue. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, utilizzando un tono amichevole e accessibile con musica di sottofondo calma e una voce professionale, sfruttando la generazione di Voiceover di HeyGen e i Sottotitoli/didascalie per una portata globale e accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo innovativo di 30 secondi per i responsabili di prodotto e gli imprenditori, dimostrando il controllo creativo possibile con un generatore di testo in video AI. Questo video dovrebbe presentare un design visivo elegante e futuristico con grafiche in movimento sofisticate e una colonna sonora elettronica, accompagnato da una voce precisa, facendo ampio uso della libreria multimediale/stock di HeyGen e degli avatar AI per personalizzare il messaggio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Aziendali AI

Trasforma rapidamente il testo in video aziendali coinvolgenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti dallo script allo schermo.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script video, e il nostro generatore di testo in video AI lo analizzerà per prepararlo alla trasformazione visiva.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo brand, garantendo una presenza professionale e coerente sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Migliora il tuo video aggiungendo elementi visivi di sfondo dalla nostra libreria multimediale e generando voiceover realistici in varie lingue per adattarsi al tuo script.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video con strumenti di editing video precisi ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per la distribuzione su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Mostra efficacemente storie di successo dei clienti coinvolgenti con video AI, migliorando la credibilità e supportando gli sforzi di supporto alle vendite.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen potenzia il controllo creativo nella produzione video?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che offre un ampio controllo creativo agli utenti. Puoi sfruttare avatar AI, vari voiceover e template potenziati dall'AI per produrre video animati professionali con facilità. Questa piattaforma semplifica il processo creativo dallo script al video finale.

HeyGen può trasformare il testo in video coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen eccelle come generatore di testo in video AI, permettendoti di convertire script in video dinamici. Questa funzione è perfetta per generare rapidamente contenuti formativi, video per i social media o materiali di supporto alle vendite senza strumenti di editing video complessi.

Che tipo di avatar AI sono disponibili su HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici che puoi personalizzare per rappresentare il tuo brand o messaggio. Questi avatar AI sono integrati perfettamente con voiceover e supporto multilingue, migliorando l'impatto dei tuoi video aziendali.

Per quali scopi posso utilizzare la piattaforma video AI di HeyGen?

La piattaforma video AI di HeyGen è altamente versatile, servendo come un ideale generatore di video aziendali AI per vari bisogni, inclusi la formazione dei dipendenti, il supporto alle vendite e le campagne di marketing. Le sue capacità potenziate dall'AI semplificano la creazione di contenuti video di livello professionale per diverse applicazioni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo