Creatore di Video di Annuncio Aziendale AI: Video Professionali Istantanei

Trasforma i tuoi script in video professionali coinvolgenti istantaneamente. La nostra funzione di testo in video rende gli annunci aziendali facili per i team globali.

497/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di marketing di 60 secondi rivolto a potenziali clienti per mostrare una nuova caratteristica del prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e coinvolgente, incorporando filmati di stock vivaci e testo sullo schermo per evidenziare i benefici chiave, il tutto accompagnato da una colonna sonora moderna e vivace. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare efficacemente la narrazione, trasformando il tuo messaggio di marketing in una produzione di video AI accattivante che cattura l'attenzione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di comunicazione interna di 30 secondi per i capi dipartimento, annunciando un'iniziativa aziendale imminente. Questo video di annuncio aziendale AI dovrebbe mantenere un'estetica visiva elegante e sofisticata, utilizzando modelli pre-progettati per trasmettere rapidamente informazioni complesse con una voce fuori campo professionale. Concentrati sull'uso dei Modelli e scene di HeyGen per garantire coerenza di marca e tempi di consegna rapidi, rendendo questo un pezzo di comunicazione d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un annuncio sui social media di 45 secondi per un pubblico globale, celebrando un traguardo aziendale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo inclusivo e vivace, incorporando media di stock diversificati e sottotitoli chiari per garantire l'accessibilità. Impiega la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per localizzare efficacemente il messaggio in più regioni, assicurando che i tuoi video professionali risuonino ampiamente e comunichino chiaramente il risultato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio Aziendale AI

Crea video di annuncio aziendale professionali senza sforzo con avatar AI, contenuti brandizzati e opzioni di esportazione versatili per un impatto massimo.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio
Inizia selezionando da una libreria di modelli professionali su misura per annunci aziendali, garantendo un aspetto raffinato e coerente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo marchio, consegnando il tuo messaggio con chiarezza e una presenza professionale.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Integra i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per rafforzare l'identità del tuo marchio durante tutto il video di annuncio.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le opzioni di esportazione, assicurando che il tuo annuncio raggiunga perfettamente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Consegna Messaggi Aziendali Ispiratori

.

Crea video motivazionali avvincenti con l'AI per promuovere una cultura aziendale positiva e comunicare efficacemente annunci ispiratori a tutti i dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video professionali con l'AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali senza sforzo utilizzando l'AI avanzata. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI e tecnologia di testo in video, trasformando i tuoi script in contenuti visivi coinvolgenti rapidamente ed efficientemente per varie esigenze come video di marketing o annunci aziendali.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per il branding?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e utilizzare modelli personalizzabili per garantire che ogni video rifletta la tua identità di marca unica. Puoi anche migliorare i tuoi video professionali utilizzando la nostra libreria multimediale e filmati di stock.

HeyGen può supportare la localizzazione dei video per un pubblico globale?

Assolutamente. HeyGen supporta la localizzazione con capacità multilingue, offrendo generazione di voce fuori campo in oltre 140 lingue. Questa funzione, combinata con sottotitoli automatici e testo in video da script, rende facile produrre video di formazione o di marketing per un pubblico globale diversificato.

Come può il creatore di video AI di HeyGen migliorare la collaborazione del team?

HeyGen semplifica la collaborazione del team fornendo un creatore di video AI intuitivo dove più utenti possono contribuire ai progetti. La nostra piattaforma, con agenti video AI, consente una produzione video efficiente e una facile condivisione, rendendola ideale per comunicazioni interne, annunci sui social media o qualsiasi produzione video basata sul team.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo