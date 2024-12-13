Il tuo Generatore di Video per Annunci Aziendali AI per un Impatto

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo tecnico di 90 secondi per sviluppatori e architetti di soluzioni IT, illustrando l'efficienza della conversione di documentazione complessa in video coinvolgenti utilizzando le capacità di testo-a-video e script-a-video di HeyGen. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva elegante e moderna, incorporando diagrammi tecnici e un audio calmo e informativo, arricchito con sottotitoli/caption precisi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 2 minuti rivolto agli specialisti di integrazione aziendale, dettagliando come una piattaforma video AI come HeyGen possa essere integrata senza problemi tramite API per la generazione automatica di contenuti. Utilizza uno stile visivo esplicativo con frammenti di codice sullo schermo e una voce professionale, sfruttando la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per migliorare gli esempi visivi e dimostrando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio di aggiornamento prodotto di 45 secondi per product manager e responsabili del supporto tecnico, mostrando nuove funzionalità utilizzando i diversi avatar AI di HeyGen e i modelli e le scene pre-progettati. Il video dovrebbe mantenere uno stile visivo coinvolgente e diretto con un audio vivace ma chiaro, enfatizzando la rapida creazione di contenuti per le comunicazioni interne.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per Annunci Aziendali AI

Trasforma i tuoi messaggi aziendali in video professionali e coinvolgenti con facilità grazie all'AI, garantendo una comunicazione chiara e coerenza del marchio su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di annuncio aziendale nell'editor. La capacità di testo-a-video da script trasforma istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar e Voce
Personalizza il tuo annuncio selezionando da una gamma diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo messaggio. Abbinalo a un voiceover professionale per un impatto maggiore.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Integra i tuoi asset di marca, come loghi e colori del marchio, e arricchisci il tuo video con elementi visivi o scene di sfondo pertinenti per adattarsi alla tua identità aziendale.
4
Step 4
Genera ed Esporta
Rivedi il tuo video, quindi genera l'annuncio aziendale finale di alta qualità. Ottimizza per varie piattaforme con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Messaggi Aziendali Ispiratori

Ispira e motiva il pubblico interno ed esterno trasformando gli annunci aziendali in video coinvolgenti e motivazionali generati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il montaggio video per le aziende?

HeyGen funge da piattaforma video AI avanzata e editor video AI, semplificando il processo di creazione trasformando lo script in video. Puoi generare facilmente video professionali da testo semplice, rendendolo un efficiente generatore di video per annunci aziendali per varie esigenze aziendali.

Che tipo di avatar AI posso utilizzare con HeyGen?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI di alta qualità che possono essere personalizzati per adattarsi al tuo marchio. Questi avatar AI si integrano perfettamente con il nostro generatore di video AI per offrire presentazioni coinvolgenti e realistiche per qualsiasi contenuto.

HeyGen può incorporare i miei asset di marca nei video?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti che ti permettono di integrare senza problemi i tuoi asset di marca, come loghi e colori del marchio, nei tuoi video. Questo assicura che ogni video sia perfettamente allineato con la tua identità aziendale.

HeyGen offre funzionalità per la localizzazione internazionale dei video?

Sì, HeyGen supporta funzionalità di localizzazione complete per raggiungere un pubblico globale. Puoi generare video con vari voiceover e includere automaticamente sottotitoli/caption, rendendo il tuo contenuto accessibile e coinvolgente in tutto il mondo.

