Scopri come l'AI Architecture Generator libera una creatività senza pari per architetti professionisti e interior designer in un avvincente video di 45 secondi. Visualizza un flusso continuo dai concetti iniziali alle idee di design architettonico dettagliate con immagini dinamiche e ispiratrici e una colonna sonora vivace, dimostrando perfettamente la potenza della funzione Text-to-video da script di HeyGen per dare vita a visioni innovative.

Prompt di Esempio 1
Per gli sviluppatori immobiliari e i futuri proprietari di case, questo video di 60 secondi illustra il potenziale trasformativo del Generative Design nella creazione di planimetrie residenziali realistiche e tour virtuali coinvolgenti. Assisti a transizioni fluide tra layout 2D e straordinarie rappresentazioni 3D, accompagnate da una voce narrante professionale di un avatar AI, mostrando come HeyGen elevi la visualizzazione delle proprietà e il coinvolgimento dei clienti.
Prompt di Esempio 2
Esplora il futuro del design edilizio con un generatore di costruzioni AI in questo rapido spettacolo visivo di 30 secondi rivolto a studenti di architettura e designer d'avanguardia. Assisti a un rapido montaggio che mostra diversi stili di architettura moderna e grattacieli imponenti, dimostrando un'incredibile esplorazione di stili attraverso grafiche eleganti e musica energica, tutto reso facile con i Template & scenes flessibili di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Libera un flusso infinito di idee di design illimitate e personalizzazione intricata degli elementi di design con il design assistito dall'AI in questo video informativo di 40 secondi pensato per aspiranti architetti e ristrutturatori fai-da-te. Lo stile visivo presenta un'interfaccia interattiva e facile da usare, completata da una voce narrante allegra e incoraggiante generata direttamente all'interno di HeyGen, dimostrando una generazione di immagini architettoniche senza soluzione di continuità.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Costruzioni AI

Sfrutta la potenza dell'AI per progettare, visualizzare e sviluppare rapidamente progetti architettonici e di costruzione, semplificando il tuo processo creativo dal concetto ai piani dettagliati.

1
Step 1
Seleziona i Tuoi Parametri di Design
Inizia definendo le tue esigenze e criteri di progetto utilizzando chiari prompt testuali per guidare il generatore di costruzioni AI nella comprensione della tua visione.
2
Step 2
Crea Design Architettonici Diversificati
Sfrutta l'AI generativa per produrre istantaneamente una gamma di concetti e idee di design architettonico unici su misura per le tue specifiche iniziali.
3
Step 3
Applica Miglioramenti e Visualizzazioni
Migliora il tuo design scelto personalizzando gli elementi e generando immagini di rendering 3D di alta qualità per visualizzare la struttura finale.
4
Step 4
Esporta per Ulteriore Sviluppo
Scarica i tuoi design finalizzati, inclusi un modello BIM completo o planimetrie, per integrarsi senza problemi con i tuoi flussi di lavoro di progetto esistenti.

Casi d'Uso

Migliora la Formazione sul Design AI

Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare il coinvolgimento e la ritenzione durante la formazione dei team sugli strumenti del generatore di costruzioni AI e sui flussi di lavoro avanzati di design architettonico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la presentazione dei design architettonici generati dall'AI?

HeyGen ti consente di trasformare rendering 3D statici e tour virtuali in presentazioni video dinamiche. Utilizza avatar AI per spiegare i tuoi design generativi AI, mostrare elementi di design interni ed esterni e dare vita alle tue idee architettoniche con voiceover professionali e scene personalizzabili. Questo aumenta significativamente la creatività e il coinvolgimento per clienti e stakeholder.

Quali modi creativi posso utilizzare con HeyGen per la comunicazione del design architettonico?

Con HeyGen, puoi facilmente generare spiegazioni video per vari concetti di design e proposte di progetto. Sfrutta le capacità di text-to-video per articolare le tue idee di design, mostrare diversi stili architettonici o persino dimostrare planimetrie residenziali, favorendo una migliore comprensione e sperimentazione.

HeyGen si integra con i flussi di lavoro di design architettonico esistenti per risparmiare tempo?

HeyGen semplifica la creazione di presentazioni di design coinvolgenti, riducendo significativamente il tempo impiegato nella produzione video tradizionale. Utilizzando avatar AI e generazione automatica di voiceover, architetti e designer possono rapidamente trasformare prompt testuali in video professionali, liberando tempo prezioso per un lavoro di design architettonico più creativo e sperimentale.

HeyGen può aiutare a personalizzare e brandizzare i miei video di progetto architettonico?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e stili visivi specifici nei tuoi video di design. Questo assicura una presentazione coerente e professionale per tutta la tua generazione di immagini architettoniche, rendering 3D e proposte di progetto, migliorando le strutture di design complessive.

