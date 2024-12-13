Creatore di Video di Aggiornamento Aziendale AI: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti Velocemente

Genera aggiornamenti aziendali professionali e di alta qualità in pochi minuti utilizzando la nostra avanzata capacità di testo a video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial di 45 secondi per piccoli imprenditori e creatori di contenuti su come generare contenuti di 'creazione video AI' in modo efficiente. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e user-friendly, dimostrando l'interfaccia intuitiva di HeyGen per l'utilizzo di modelli esistenti. Una narrazione amichevole e informativa, accompagnata da testo sullo schermo, dovrebbe guidare gli utenti attraverso il processo da testo a video, evidenziando la facilità d'uso.
Prompt di Esempio 2
Produci un annuncio di comunicazione interna di 30 secondi per i product manager, evidenziando il rilascio di una nuova funzionalità all'interno dell'azienda. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva moderna e pulita con screenshot del prodotto e callout animati. L'audio presenta una voce fuori campo concisa e autorevole generata tramite la generazione di voce fuori campo di HeyGen, garantendo chiarezza e impatto.
Prompt di Esempio 3
Progetta un annuncio sui social media di 60 secondi per le aziende di e-commerce per annunciare una vendita lampo, enfatizzando la produzione di 'video di alta qualità' senza un grande budget. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e vivace, mostrando prodotti diversi. L'annuncio deve includere sottotitoli/caption sincronizzati da HeyGen per l'accessibilità e una colonna sonora vivace ed energica per catturare immediatamente l'attenzione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Aggiornamento Aziendale AI

Trasforma rapidamente ed efficacemente i tuoi annunci aziendali in aggiornamenti video coinvolgenti, sfruttando l'AI per ottimizzare il tuo processo di produzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia scrivendo il tuo script di aggiornamento aziendale o seleziona tra una varietà di modelli e scene pre-progettati per avviare il tuo progetto video, consentendo una rapida creazione di video AI.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e i Visual
Scegli tra diversi avatar AI per presentare il tuo messaggio. Migliora il tuo video aggiungendo immagini, video e musica pertinenti dalla libreria multimediale per abbinare perfettamente la tua narrazione.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding e Accessibilità
Integra il logo, i colori e i caratteri della tua azienda utilizzando i controlli di branding per mantenere un aspetto coerente. Aggiungi sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità e perfeziona la tua voce fuori campo.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Aggiornamento
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di alta qualità utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni adatte per diverse piattaforme, assicurando che il tuo aggiornamento aziendale raggiunga efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenziare il Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti e le storie di successo in video AI coinvolgenti, mostrando efficacemente i successi aziendali e costruendo fiducia.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per i team di marketing?

HeyGen consente ai team di marketing di produrre contenuti video di alta qualità trasformando il testo in video coinvolgenti. La sua piattaforma intuitiva semplifica l'intero processo di creazione di video AI, permettendo la rapida generazione di video di marketing accattivanti a partire da script.

HeyGen può creare video professionali con avatar AI?

Sì, HeyGen permette agli utenti di creare video professionali sorprendenti incorporando avatar AI realistici. Con potenti controlli di branding, puoi personalizzare questi avatar e integrare gli elementi del tuo Brandkit, garantendo un output video coerente e di alta qualità.

Cosa rende HeyGen una piattaforma video AI efficiente per le aziende?

HeyGen è una piattaforma video AI efficiente progettata per semplificare i flussi di lavoro di produzione video, aiutando le aziende a generare video professionali in pochi minuti. Sfruttando strumenti avanzati di creazione video AI e modelli personalizzabili, HeyGen riduce significativamente il tempo e le risorse tradizionalmente richiesti per la creazione di video.

Come può HeyGen localizzare i video per diversi pubblici globali?

HeyGen offre funzionalità robuste per localizzare efficacemente i video, rendendo facile raggiungere diversi pubblici globali. Attraverso la generazione avanzata di voce fuori campo e il supporto completo per i sottotitoli, HeyGen assicura che i tuoi contenuti video siano accessibili e culturalmente rilevanti in tutto il mondo.

