Generatore di Video di Aggiornamento Aziendale AI: Aggiornamenti Professionali Resi Facili

Crea istantaneamente video di aggiornamento aziendale coinvolgenti con avatar AI personalizzabili.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un reel di 30 secondi che metta in evidenza la cultura aziendale per i nuovi assunti e gli stakeholder interni. Progetta immagini luminose, vivaci ed energiche utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen, accompagnate da una voce fuori campo amichevole e motivazionale generata dalla generazione di voiceover di HeyGen. Punta a un'eccellente qualità video per riflettere l'atmosfera vibrante dell'azienda.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo informativo di 60 secondi per i proprietari di piccole imprese e i professionisti del marketing, spiegando come creare rapidamente un aggiornamento aziendale utilizzando un generatore di video AI. Mantieni immagini chiare e professionali con una narrazione facile da comprendere, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per illustrare scene dettagliate. Assicurati l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 20 secondi che metta in evidenza una funzionalità dinamica per gli utenti esistenti e i product manager, dimostrando la facilità di creare un video generato da AI per le comunicazioni interne. Concentrati su immagini veloci e incentrate su UI/UX con una colonna sonora vivace e ritmata. Sottolinea i flussi di lavoro di produzione efficienti evidenziando il ridimensionamento e le esportazioni di HeyGen per vari piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video di Aggiornamento Aziendale AI

Trasforma senza sforzo i tuoi aggiornamenti aziendali in video coinvolgenti e di alta qualità utilizzando l'AI, dal testo alla consegna visiva sorprendente in pochi passaggi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Aggiornamento
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di aggiornamento aziendale. La capacità di testo-a-video della nostra piattaforma utilizzerà questo testo per generare la base del tuo video, consentendo un'esperienza di generatore di testo-a-video senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Scegli il Tuo Stile Visivo
Seleziona da una libreria diversificata di modelli e scene professionali per definire l'estetica del tuo video. Puoi anche personalizzare gli elementi con i colori e il logo del tuo marchio, assicurando un aspetto coerente e professionale utilizzando i nostri modelli.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Coinvolgenti
Arricchisci il tuo video con media aggiuntivi dalla nostra libreria o carica i tuoi. Sfrutta i sottotitoli/caption automatici per aumentare il coinvolgimento e garantire chiarezza per tutti gli spettatori, semplificando i tuoi flussi di lavoro di produzione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Genera il tuo aggiornamento aziendale con un'uscita video di alta qualità. Visualizza in anteprima i risultati, apporta eventuali modifiche finali e poi esporta il tuo video rifinito in vari formati di aspetto, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenziare il Successo dei Clienti

Comunica efficacemente l'impatto della tua azienda creando video AI coinvolgenti che mostrano storie di successo e testimonianze dei clienti di valore.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video sui social media con contenuti generati da AI?

HeyGen consente ai creatori di produrre video di alta qualità per i social media utilizzando un'AI avanzata. La nostra piattaforma offre una vasta gamma di modelli e strumenti per generare contenuti coinvolgenti in modo efficiente, assicurando che il tuo messaggio si distingua attraverso video generati da AI accattivanti.

Cosa rende HeyGen un generatore di testo-a-video efficiente per i flussi di lavoro di produzione moderni?

HeyGen semplifica i flussi di lavoro di produzione trasformando i testi in video professionali con avatar e voiceover AI. Questo generatore di video AI riduce significativamente la necessità di editing video tradizionale, accelerando la creazione di contenuti e migliorando la precisione visiva.

HeyGen può produrre video con immagini cinematografiche e scene dettagliate?

Sì, il generatore di video AI di HeyGen è progettato per offrire risultati visivamente sorprendenti, consentendo agli utenti di creare scene dettagliate con una precisione visiva notevole. Le nostre capacità avanzate garantiscono un'estetica raffinata, professionale e cinematografica per il tuo video generato da AI.

Come assicura HeyGen l'accuratezza fisica e il branding nei video di aggiornamento aziendale AI?

HeyGen sfrutta l'AI all'avanguardia per generare video di aggiornamento aziendale con un'accuratezza senza precedenti nei movimenti e nelle espressioni degli avatar. Gli utenti possono anche mantenere una forte coerenza del marchio attraverso controlli di branding personalizzabili, assicurando che ogni video di aggiornamento aziendale AI si allinei perfettamente con la loro identità aziendale.

