Generatore di Aggiornamenti Comunitari AI: Aumenta il Coinvolgimento Ora

Crea annunci comunitari dinamici e aggiornabili. Trasforma facilmente i copioni in video coinvolgenti utilizzando la funzione Text-to-video from script di HeyGen.

Crea un video di 45 secondi rivolto a community manager e amministratori di gruppi online, mostrando come il generatore di aggiornamenti comunitari AI semplifica la comunicazione. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e pulito, con dimostrazioni rapide dell'interfaccia user-friendly e una voce AI amichevole e vivace che guida gli spettatori. Evidenzia la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per sottolineare quanto facilmente gli aggiornamenti possano essere trasformati in contenuti video coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per piccoli imprenditori e professionisti del marketing, illustrando la potenza di un generatore di campagne di marketing AI. Utilizza montaggi veloci, grafiche vivaci e musica di sottofondo energica, accompagnati da una narrazione chiara e concisa. Questo video dovrebbe mettere in risalto le "Templates & scenes" di HeyGen per dimostrare quanto rapidamente si possano assemblare e personalizzare video di marketing accattivanti per varie campagne.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 60 secondi rivolto a creatori di contenuti e social media manager, dettagliando i benefici completi di uno strumento di contenuti AI. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e informativo, incorporando segmenti di condivisione schermo che illustrano le potenti capacità di generazione di testi, il tutto consegnato da una voce avatar AI sicura. Mostra la funzione "AI avatars" di HeyGen come il volto della produzione di contenuti senza sforzo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video professionale e informativo di 40 secondi per organizzazioni non profit e organizzatori comunitari, concentrandoti su un generatore di directory di risorse comunitarie AI. La palette visiva dovrebbe essere calda e invitante, utilizzando infografiche chiare e una voce narrante dolce e rassicurante per trasmettere facilità d'uso e l'importanza dell'aggiornabilità. Utilizza la "Voiceover generation" di HeyGen per illustrare quanto facilmente si possa ottenere una comunicazione chiara e coerente per risorse comunitarie cruciali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Aggiornamenti Comunitari AI

Ottimizza le tue comunicazioni comunitarie. Crea facilmente aggiornamenti video coinvolgenti con l'AI, migliorando chiarezza e portata.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia scegliendo tra i modelli personalizzabili di HeyGen, fornendo un avvio rapido ed efficiente per il tuo video di aggiornamento comunitario.
2
Step 2
Incolla il Tuo Copione di Aggiornamento
Inserisci il testo del tuo aggiornamento comunitario direttamente nell'editor di copioni. Le nostre potenti capacità di generazione di testi sono alimentate dalla funzione Text-to-video from script di HeyGen.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Presentatore
Seleziona un avatar AI coinvolgente per trasmettere il tuo messaggio comunitario. Migliora ulteriormente il tuo video incorporando elementi visivi dalla libreria multimediale per generare immagini che catturano il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Contenuto
Finalizza il tuo video e utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per condividere senza problemi il tuo output dello strumento di contenuti AI con la tua comunità.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Contenuti Educativi Comunitari con l'AI

Migliora il coinvolgimento e la ritenzione per segmenti educativi all'interno degli aggiornamenti comunitari trasformando i contenuti in video AI dinamici.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per campagne di marketing creative?

HeyGen trasforma i copioni in video professionali utilizzando avatar AI e Text to Speech, perfetto per migliorare le tue campagne di marketing. I nostri modelli personalizzabili semplificano l'intero processo di generazione video, rendendolo efficiente e d'impatto.

Quali contenuti può aiutarmi a generare rapidamente ed efficacemente HeyGen?

HeyGen è un potente strumento di contenuti AI che sfrutta avatar AI e text-to-video from script per generare contenuti coinvolgenti. Puoi produrre rapidamente vari formati video, da brevi aggiornamenti a materiali di marketing più estesi, tutti progettati per catturare l'attenzione.

HeyGen offre opzioni personalizzabili per la coerenza del marchio nei video?

Assolutamente, HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità nei video generati. La sua interfaccia user-friendly assicura una facile personalizzazione, offrendo un messaggio di marca professionale e coerente.

HeyGen supporta la creazione di contenuti diversificati di lunga durata per strategie di marketing?

Sì, HeyGen agisce come un generatore di campagne di marketing AI, permettendoti di produrre una vasta gamma di contenuti video, da aggiornamenti concisi a narrazioni lunghe e dettagliate. Le sue potenti capacità di generazione di testi assicurano che i tuoi messaggi di marketing siano sempre coinvolgenti e ben articolati.

