Creatore di Video di Annuncio per la Comunità AI: Crea Aggiornamenti Coinvolgenti

Genera istantaneamente video di annuncio accattivanti utilizzando avatar AI, aumentando l'engagement e risparmiando tempo prezioso.

461/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un elegante video di 30 secondi per mettere in evidenza un prodotto, rivolto ai team di marketing per il lancio di un nuovo prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e moderno, con tagli rapidi e musica di sottofondo energica. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente video di annuncio coinvolgenti, assicurando che il messaggio sia conciso e d'impatto mantenendo un forte controllo del branding.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi su misura per i marketer dei social media per spiegare un argomento complesso o un aggiornamento basato sui dati. Il design visivo deve essere vivace e ricco di infografiche, utilizzando i Template e le scene di HeyGen e il supporto di una vasta libreria di media/stock per creare un'esperienza visivamente ricca. L'audio dovrebbe essere coinvolgente, con musica di sottofondo allegra e una narrazione chiara per semplificare le informazioni per un pubblico ampio.
Prompt di Esempio 3
Progetta un chiaro aggiornamento aziendale di 90 secondi per i dipartimenti HR e i team di comunicazione interna per diffondere importanti cambiamenti di politica o notizie aziendali. Il video dovrebbe avere uno stile visivo professionale e rassicurante e una voce fuori campo calma e autorevole. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza per tutti i dipendenti, rendendolo un video di comunicazione interna efficace.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio per la Comunità AI

Trasforma rapidamente il testo in video di annuncio per la comunità coinvolgenti con funzionalità potenziate dall'AI, migliorando la comunicazione e risparmiando tempo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo o incollando il testo del tuo annuncio nell'editor. La nostra avanzata capacità di "trasformare il testo in video da script" convertirà istantaneamente le tue parole in scene video coinvolgenti per qualsiasi video di annuncio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" realistici per rappresentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Branding e Elementi Visivi
Arricchisci il tuo video con "controlli di branding" personalizzati, applicando loghi, colori e font per adattarsi all'identità del tuo marchio. Questo assicura un aspetto coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completato il tuo video di annuncio, utilizza la nostra funzione di "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricarlo nelle dimensioni perfette per piattaforme come i video sui social media, garantendo una visione ottimale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Fornisci Aggiornamenti Ispiratori ai Membri

.

Sfrutta i video AI per creare annunci motivazionali e ispiratori che favoriscano l'unità e l'entusiasmo tra i membri della tua comunità.

background image

Domande Frequenti

Come migliora HeyGen la produzione creativa dei video di annuncio?

Il motore creativo di HeyGen consente agli utenti di generare video di annuncio accattivanti con un design visivo vivace e ricco di infografiche e una narrazione professionale. Semplifica il processo di creazione offrendo un editor intuitivo e una vasta libreria di template e scene, perfetti per produrre video di annuncio coinvolgenti.

HeyGen può creare video utilizzando avatar AI realistici per diverse esigenze di comunicazione?

Sì, HeyGen supporta la generazione di video con avatar AI realistici, che possono essere utilizzati per diverse applicazioni come video di comunicazione interna, video per i social media e video di formazione. Questa capacità, combinata con la funzionalità di trasformazione del testo in video e il supporto multilingue, garantisce una produzione efficiente e coinvolgente di contenuti video potenziati dall'AI.

Quali controlli di branding sono disponibili all'interno della piattaforma video AI di HeyGen?

HeyGen offre robusti controlli di branding, permettendo agli utenti di personalizzare elementi come loghi, colori e font per garantire la coerenza del marchio in tutti i contenuti video potenziati dall'AI. Questa funzione è cruciale per i team di marketing e le aziende che mirano a mantenere un'identità visiva unificata nei loro annunci professionali e video esplicativi di prodotto.

È necessaria un'esperienza precedente di editing video per produrre video di alta qualità con HeyGen?

No, HeyGen è progettato per essere facile da usare, permettendo a chiunque di creare video istantaneamente senza richiedere competenze precedenti di editing video. Il suo editor drag-and-drop e i template pronti all'uso semplificano il processo, rendendo la produzione di video professionali accessibile ed efficiente per tutti gli utenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo