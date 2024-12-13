Generatore di Video di Annuncio Comunitario AI per Aggiornamenti Coinvolgenti

Crea facilmente annunci comunitari accattivanti trasformando il tuo copione in contenuti video di alta qualità utilizzando il testo-a-video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video AI vivace di 30 secondi per creatori di contenuti sui social media e piccoli imprenditori, offrendo un rapido consiglio su come massimizzare il coinvolgimento. Utilizza uno stile visivo e audio vivace, incorporando la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare un copione conciso in un breve impatto, garantendo chiarezza con sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing sofisticato di 60 secondi rivolto a professionisti del marketing e team di vendita, dimostrando la versatilità di HeyGen per la promozione di prodotti. L'estetica dovrebbe essere elegante e aziendale, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per integrare perfettamente gli asset del marchio, presentato da un avatar AI carismatico per un tono sicuro.
Prompt di Esempio 3
Crea un video informativo di 50 secondi rivolto a potenziali utenti di HeyGen e a chi è nuovo alla creazione di video, illustrando la facilità di generare contenuti professionali. Mantieni uno stile visivo pulito e passo-passo con una voce incoraggiante, sfruttando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per semplificare l'intero processo di creazione.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio Comunitario AI

Crea facilmente video di annuncio comunitario coinvolgenti in pochi minuti con avatar AI, visual dinamici e voiceover professionali, assicurando che il tuo messaggio risuoni efficacemente.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione di Annuncio
Incolla il testo del tuo annuncio comunitario in HeyGen, sfruttando la potenza del testo-a-video per trasformare le tue parole in una presentazione dinamica.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona un avatar AI per essere il volto del tuo annuncio, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con un tocco umano senza bisogno di una telecamera.
3
Step 3
Aggiungi Visual e Branding
Incorpora i tuoi asset del marchio, come loghi e colori, e arricchisci le scene con filmati o immagini stock per un video lucido e professionale.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Annuncio
Con un solo clic, genera il tuo video finale, completo di sottotitoli automatici, e facilmente esportalo per la distribuzione sui tuoi canali comunitari.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

.

Crea video AI ispiratori e motivazionali per connetterti e motivare i membri della tua comunità.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI coinvolgenti?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI che trasforma efficacemente il tuo copione in video professionali e coinvolgenti. Puoi sfruttare i nostri avatar AI e i numerosi modelli per progettare le tue scene e dare vita alla tua visione creativa con facilità.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre una robusta personalizzazione creativa, permettendoti di personalizzare i tuoi video con vari elementi visivi, voiceover audio professionali e asset del marchio personalizzati. Questo assicura che ogni video si allinei perfettamente con i tuoi obiettivi di marketing, abilitazione alle vendite o formazione.

HeyGen può convertire il mio copione di testo esistente in un video con avatar AI?

Sì, HeyGen è specializzato nella conversione del tuo copione di testo in contenuti video dinamici. La nostra piattaforma integra avatar AI e genera automaticamente voiceover professionali e sottotitoli, rendendo la creazione da copione a video fluida e intuitiva.

Come può HeyGen supportare lo sviluppo di diversi tipi di video, come onboarding o annunci comunitari?

HeyGen è una soluzione video AI versatile, perfetta per generare vari tipi di video, inclusi video di onboarding di impatto e video di annuncio comunitario AI. Con un'ampia selezione di modelli e opzioni per i visual, puoi creare contenuti coinvolgenti su misura per qualsiasi pubblico.

