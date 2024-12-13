La piattaforma di HeyGen, con le sue capacità di trasformazione da script a video e sottotitoli, è perfettamente adatta per creare analisi dettagliate di coreografie. Puoi facilmente suddividere movimenti complessi in spiegazioni video chiare e concise con voce fuori campo generata e sottotitoli, assicurando che ogni passo di danza sia compreso in modo efficace.