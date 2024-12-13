Generatore di Video di Aggiornamento del Campus AI: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Fornisci notizie chiare e coerenti del campus con avatar AI coinvolgenti, semplificando la creazione di video per ogni aggiornamento scolastico.

Prompt di Esempio 1
Produci un video professionale e informativo di 60 secondi per docenti, personale e studenti potenziali, riassumendo i recenti successi del campus e gli eventi chiave. Utilizza uno stile visivo elegante con transizioni raffinate e filmati b-roll pertinenti, completato da una voce fuori campo generata con la capacità di generazione vocale di HeyGen, garantendo un'esperienza audio di alta qualità per questo aggiornamento essenziale del campus.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo chiaro e conciso di 30 secondi per tutti i membri del campus, delineando i protocolli di sicurezza aggiornati. Lo stile visivo dovrebbe essere semplice, utilizzando animazioni semplici e testo prominente sullo schermo, con sottotitoli/caption generati automaticamente tramite la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e comprensione per un pubblico diversificato di questo video educativo.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale di 15 secondi alla moda rivolto agli studenti attuali, incoraggiando la partecipazione a un prossimo evento del club del campus. Lo stile visivo necessita di tagli rapidi, sovrapposizioni di testo dinamiche e una traccia musicale vivace, sfruttando i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente un video di aggiornamento del campus AI accattivante e attraente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Aggiornamento del Campus AI

Trasforma senza sforzo i tuoi annunci del campus in video coinvolgenti con AI, ottimizzando la comunicazione per studenti, docenti e genitori.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script di aggiornamento del campus nella piattaforma. La capacità testo-in-video da script di HeyGen utilizzerà questo per generare automaticamente il tuo contenuto video, assicurando che tutte le informazioni chiave siano incluse per il tuo generatore testo-in-video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar e la Scena
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il presentatore del tuo aggiornamento. Personalizza la scena con modelli e sfondi pertinenti per adattarsi al branding e al messaggio del tuo campus.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Migliora il tuo video integrando il logo, i colori e altri elementi del marchio della tua università utilizzando i controlli di branding di HeyGen. Questo assicura che i tuoi video basati su AI riflettano costantemente l'identità e le linee guida visive della tua istituzione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Aggiornamento
Una volta finalizzato il tuo video di aggiornamento del campus, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni di HeyGen per generarlo in vari formati. Questo rende facile condividere i tuoi video sui social media attraverso le piattaforme, raggiungendo efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione di Studenti e Personale

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione per sessioni di orientamento, protocolli di sicurezza o tutorial software con video di formazione interattivi e informativi generati da AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la generazione di contenuti video creativi?

Il generatore di video AI di HeyGen consente ai creatori di produrre facilmente contenuti video di alta qualità e coinvolgenti. Utilizza Avatar AI, testo in video da script e modelli basati su AI per trasformare idee in video di marketing accattivanti, video per social media e altri progetti creativi.

HeyGen può essere utilizzato per la generazione di video educativi, come aggiornamenti del campus?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video educativi ideale, perfetto per produrre video di aggiornamento del campus, materiali didattici e spiegazioni video. Crea contenuti educativi personalizzati e coinvolgenti con voci AI che suonano umane e avatar AI personalizzati, rendendo la produzione di contenuti efficiente e scalabile.

Qual è la capacità di generazione testo-in-video di HeyGen?

Il potente generatore testo-in-video di HeyGen semplifica la creazione di video end-to-end permettendo agli utenti di trasformare facilmente script scritti in video professionali. Questa funzione, combinata con script basati su AI e Avatar AI, ottimizza i flussi di lavoro di produzione video, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici.

HeyGen offre strumenti per personalizzare i video generati da AI?

Sì, HeyGen fornisce ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video generati da AI. Gli utenti possono sfruttare i controlli di branding, una ricca libreria multimediale, vari modelli e strumenti di editing video AI per aggiungere grafiche, animazioni e filtri, garantendo un controllo creativo estremo sul risultato finale.

