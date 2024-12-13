Generatore di Lancio di Campagne AI: Potenzia il Tuo Marketing

Accelera le tue campagne di marketing e il coinvolgimento dei clienti utilizzando il nostro strumento potenziato dall'AI, arricchito con il Text-to-video da script di HeyGen.

Immagina un video di 30 secondi vivace e ispirante per Proprietari di Piccole Imprese, con grafiche moderne e una voce narrante chiara ed entusiasta. Questo video dimostra come un generatore di lancio di campagne AI possa aiutarli a creare rapidamente campagne di marketing coinvolgenti, sottolineando quanto sia facile risparmiare tempo con modelli e scene predefiniti e persino incorporare avatar AI senza bisogno di esperienza precedente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video professionale e elegante di 45 secondi rivolto ai Responsabili Marketing, mostrando catture di schermo dinamiche e una voce narrante sicura e informativa. La narrazione dovrebbe evidenziare come uno strumento potenziato dall'AI semplifichi la strategia di marketing e la creazione di contenuti trasformando efficacemente il testo in video da script e generando voiceover di alta qualità, migliorando così le loro campagne di marketing complessive.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video creativo e vivace di 60 secondi per Creatori di Contenuti e Marketer, utilizzando tagli rapidi, animazioni di testo sullo schermo e una voce narrante energica ed espressiva. Questo prompt si concentra su come la piattaforma consenta visuali professionali completamente personalizzabili e aiuti a generare testi di campagne di marketing accattivanti con un Generatore di Testi AI, completato da un'ampia libreria di media/stock e sottotitoli/caption generati automaticamente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico e veloce di 30 secondi, progettato per qualsiasi marketer in cerca di un Assistente Marketing AI, con animazioni pulite e una voce accogliente. Questo video illustrerà come lo strumento fornisca contenuti strutturati per vari canali come Social Media e Email Marketing, evidenziando la sua capacità di ottimizzare i contenuti per diverse piattaforme attraverso il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Lancio di Campagne AI

Crea e gestisci senza sforzo campagne di marketing complete, dal concetto al lancio, con il nostro strumento intuitivo potenziato dall'AI, progettato per farti risparmiare tempo e aumentare il coinvolgimento dei clienti.

1
Step 1
Definisci gli Obiettivi della Tua Campagna
Inizia fornendo dettagli chiave sul tuo prodotto, pubblico di riferimento e strategia di marketing per guidare l'AI nella generazione di contenuti pertinenti.
2
Step 2
Genera Contenuti per la Campagna
Sfrutta il nostro strumento potenziato dall'AI per redigere automaticamente testi accattivanti e idee creative per vari canali, accelerando la creazione di contenuti.
3
Step 3
Personalizza e Affina gli Elementi
Personalizza gli elementi della tua campagna selezionando tra modelli diversi e regolando testi, visuali e call to action per allinearsi con la voce del tuo brand.
4
Step 4
Lancia su Vari Canali
Distribuisci facilmente i contenuti perfezionati della tua campagna sui tuoi canali preferiti, inclusi Social Media e Email Marketing, per raggiungere efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Testimonianze dei Clienti

Crea video potenti potenziati dall'AI di storie di successo dei clienti per costruire fiducia e migliorare la credibilità del tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di lancio di campagne AI per i miei sforzi di marketing?

HeyGen consente a marketer e Proprietari di Piccole Imprese di generare campagne in modo efficiente. Sfruttando strumenti potenziati dall'AI, semplifica la creazione di contenuti e aiuta a sviluppare una strategia di marketing completa per varie campagne di marketing.

Cosa rende HeyGen uno strumento AI essenziale per il marketing digitale?

HeyGen è un assistente di marketing AI progettato per risparmiare tempo nella creazione di contenuti. Con la sua interfaccia intuitiva, gli utenti possono generare campagne e sviluppare testi di campagne di marketing accattivanti senza bisogno di un'esperienza di design estesa, rendendolo uno strumento AI prezioso per il marketing digitale.

HeyGen può aiutare a personalizzare le campagne di marketing per il mio pubblico di riferimento?

Assolutamente, HeyGen consente campagne di marketing completamente personalizzabili su misura per il tuo pubblico di riferimento. Puoi utilizzare le funzionalità del Brand Kit e sfruttare contenuti strutturati per garantire che il tuo piano di marketing si allinei perfettamente con la voce del tuo brand e i canali preferiti.

Che tipo di contenuti posso generare per le mie campagne di marketing utilizzando HeyGen?

HeyGen offre capacità di creazione di contenuti versatili per le tue campagne di marketing, inclusi text-to-video da script, generazione di voiceover e l'uso di avatar AI. Questo consente contenuti dinamici e coinvolgenti su vari canali come Social Media e Email Marketing per aumentare il coinvolgimento dei clienti.

