Generatore di Campagne AI: Crea Campagne di Marketing Più Velocemente

Crea facilmente creativi pubblicitari accattivanti e messaggi di marca coerenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, sfruttando il Testo-a-video da script per campagne dinamiche.

Immagina un video di 30 secondi vivace e dinamico, realizzato per Piccoli Imprenditori, con animazioni moderne e una voce narrante amichevole ed entusiasta. Questo video dovrebbe illustrare quanto sia facile per loro generare un'intera campagna di marketing. Utilizza la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per trasformare rapidamente le idee in contenuti coinvolgenti, mostrando la velocità e la semplicità di un generatore di campagne AI in azione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video elegante e veloce di 45 secondi, rivolto a marketer digitali e aziende che mirano a potenziare la loro presenza sui social media, con musica di sottofondo energica e una chiara voce AI. Questo video mostrerà dinamicamente vari creativi pubblicitari accattivanti, dimostrando la potenza della Creazione di Annunci Potenziata dall'AI. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per produrre immagini e audio di alta qualità e diversificati, su misura per le Piattaforme Social Media.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video professionale e raffinato di 60 secondi per team di marketing e brand manager, con transizioni fluide tra diversi tipi di asset, una voce sicura e autorevole e musica ambientale sottile. Questa narrazione dovrebbe evidenziare come mantenere un messaggio di marca coerente su tutti i canali, enfatizzando la versatilità di un generatore di testo AI. Impiega i Modelli & scene di HeyGen e Sottotitoli/didascalie per dimostrare la creazione di asset di marketing multi-canale con una voce di marca unificata.
Prompt di Esempio 3
Produci un video invitante e illustrativo di 30 secondi per imprenditori e principianti del marketing, combinando visuali di cattura schermo con elementi animati, accompagnati da una voce chiara e incoraggiante e una traccia vivace. Questo video dovrebbe svelare la semplicità di un Generatore di Campagne di Marketing, mostrando quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i modelli e generare testi pubblicitari persuasivi. Utilizza i Modelli & scene di HeyGen e Testo-a-video da script per accelerare il loro processo di creazione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Campagne AI

Trasforma la tua strategia di marketing creando facilmente campagne video accattivanti, creativi pubblicitari e testi di marketing per canali diversi con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Brief di Campagna
Inizia delineando i tuoi obiettivi di campagna e il pubblico di riferimento. La nostra piattaforma potenziata dall'AI aiuterà a generare script iniziali dal tuo input testuale, sfruttando il "generatore di testo AI" per avviare la tua creazione di contenuti utilizzando le capacità di "Testo-a-video da script".
2
Step 2
Genera Creativi Video Straordinari
Basandoti sul tuo brief, l'AI suggerirà concetti video dinamici. Personalizzali utilizzando "avatar AI" virtuali e scegli dalla nostra gamma diversificata di "modelli" per dare vita al tuo messaggio.
3
Step 3
Applica un Messaggio di Marca Coerente
Assicurati che i tuoi asset di campagna riflettano l'identità del tuo brand. Utilizza i "controlli di branding" per incorporare il tuo logo e i tuoi colori, mantenendo un "messaggio di marca coerente" in tutti i video.
4
Step 4
Esporta Asset di Marketing Multi-Canale
Finalizza la tua campagna video esportando asset ottimizzati per varie "Piattaforme Social Media". Sfrutta il "ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto" per garantire che il tuo contenuto multi-canale appaia perfetto ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Potenti Video Testimonial dei Clienti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in video testimonial di impatto, costruendo fiducia e credibilità per le tue iniziative di marketing.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di Creazione di Annunci Potenziata dall'AI?

HeyGen ti consente di generare rapidamente creativi pubblicitari dinamici e testi di campagne di marketing utilizzando le capacità di testo-a-video e avatar AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti per varie Piattaforme Social Media. Questo lo rende uno strumento ideale per una Creazione di Annunci Potenziata dall'AI efficiente.

Cosa rende HeyGen un potente Generatore di Campagne di Marketing per le aziende?

HeyGen funge da robusto Generatore di Campagne di Marketing permettendo agli utenti di creare video coinvolgenti da script con avatar AI, generazione di voiceover e modelli personalizzabili. Questo consente un messaggio di marca coerente attraverso asset di marketing multi-canale, semplificando la tua creazione di contenuti complessiva.

HeyGen può aiutare a mantenere un messaggio di marca coerente in tutti i miei video di marketing?

Assolutamente, HeyGen assicura un messaggio di marca coerente attraverso controlli di branding, modelli personalizzabili e la capacità di generare testi pubblicitari e contenuti video uniformi. Questo aiuta i Piccoli Imprenditori a fornire un aspetto e una sensazione coesa in tutte le campagne di Email Marketing e social.

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video con il suo generatore di testo AI?

HeyGen sfrutta le sue capacità di generatore di testo AI per trasformare i tuoi script in video professionali con avatar AI realistici e generazione automatica di voiceover e sottotitoli. Questo semplifica notevolmente il flusso di lavoro di creazione di contenuti per qualsiasi campagna di marketing, permettendoti di concentrarti sulla tua visione creativa.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo