Generatore di Campagne AI: Crea Campagne di Marketing Più Velocemente
Crea facilmente creativi pubblicitari accattivanti e messaggi di marca coerenti con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, sfruttando il Testo-a-video da script per campagne dinamiche.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video elegante e veloce di 45 secondi, rivolto a marketer digitali e aziende che mirano a potenziare la loro presenza sui social media, con musica di sottofondo energica e una chiara voce AI. Questo video mostrerà dinamicamente vari creativi pubblicitari accattivanti, dimostrando la potenza della Creazione di Annunci Potenziata dall'AI. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per produrre immagini e audio di alta qualità e diversificati, su misura per le Piattaforme Social Media.
Sviluppa un video professionale e raffinato di 60 secondi per team di marketing e brand manager, con transizioni fluide tra diversi tipi di asset, una voce sicura e autorevole e musica ambientale sottile. Questa narrazione dovrebbe evidenziare come mantenere un messaggio di marca coerente su tutti i canali, enfatizzando la versatilità di un generatore di testo AI. Impiega i Modelli & scene di HeyGen e Sottotitoli/didascalie per dimostrare la creazione di asset di marketing multi-canale con una voce di marca unificata.
Produci un video invitante e illustrativo di 30 secondi per imprenditori e principianti del marketing, combinando visuali di cattura schermo con elementi animati, accompagnati da una voce chiara e incoraggiante e una traccia vivace. Questo video dovrebbe svelare la semplicità di un Generatore di Campagne di Marketing, mostrando quanto facilmente gli utenti possano sfruttare i modelli e generare testi pubblicitari persuasivi. Utilizza i Modelli & scene di HeyGen e Testo-a-video da script per accelerare il loro processo di creazione di contenuti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente creativi pubblicitari accattivanti, potenziati dall'AI, che producono risultati e potenziano efficacemente le tue campagne di marketing.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video e clip accattivanti per i social media per alimentare le tue campagne di marketing multi-canale e coinvolgere il pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di Creazione di Annunci Potenziata dall'AI?
HeyGen ti consente di generare rapidamente creativi pubblicitari dinamici e testi di campagne di marketing utilizzando le capacità di testo-a-video e avatar AI, semplificando il tuo processo di creazione di contenuti per varie Piattaforme Social Media. Questo lo rende uno strumento ideale per una Creazione di Annunci Potenziata dall'AI efficiente.
Cosa rende HeyGen un potente Generatore di Campagne di Marketing per le aziende?
HeyGen funge da robusto Generatore di Campagne di Marketing permettendo agli utenti di creare video coinvolgenti da script con avatar AI, generazione di voiceover e modelli personalizzabili. Questo consente un messaggio di marca coerente attraverso asset di marketing multi-canale, semplificando la tua creazione di contenuti complessiva.
HeyGen può aiutare a mantenere un messaggio di marca coerente in tutti i miei video di marketing?
Assolutamente, HeyGen assicura un messaggio di marca coerente attraverso controlli di branding, modelli personalizzabili e la capacità di generare testi pubblicitari e contenuti video uniformi. Questo aiuta i Piccoli Imprenditori a fornire un aspetto e una sensazione coesa in tutte le campagne di Email Marketing e social.
Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video con il suo generatore di testo AI?
HeyGen sfrutta le sue capacità di generatore di testo AI per trasformare i tuoi script in video professionali con avatar AI realistici e generazione automatica di voiceover e sottotitoli. Questo semplifica notevolmente il flusso di lavoro di creazione di contenuti per qualsiasi campagna di marketing, permettendoti di concentrarti sulla tua visione creativa.