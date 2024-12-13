Creatore di Video Aziendali con AI: Crea Video Professionali Velocemente

Produci rapidamente contenuti di marketing e formazione di alta qualità con il nostro creatore di video aziendali con AI, caratterizzato da una dinamica conversione da testo a video.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 60 secondi progettato per i dipartimenti HR e i formatori aziendali, illustrando la facilità di creare "contenuti formativi" coinvolgenti con l'AI. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita, informativa e amichevole, utilizzando catture schermo e animazioni sottili, accompagnate da una voce narrante calma e guida e musica di sottofondo soft. Utilizza le robuste capacità di "Generazione di voiceover" di HeyGen per una narrazione coerente e garantisci l'accessibilità con "Sottotitoli/caption" automatici per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo di prodotto di 45 secondi mirato a potenziali clienti e team di vendita, evidenziando i benefici del tuo servizio utilizzando un "generatore di video AI". Adotta uno stile visivo elegante e persuasivo con transizioni fluide e dimostrazioni di prodotto accattivanti, completato da una narrazione entusiasta e musica di sottofondo motivazionale. Inizia il tuo processo di "creazione video" selezionando dai vari "Template e scene" di HeyGen e integra visuali dinamiche dalla sua "Libreria multimediale/supporto stock" per creare una storia davvero coinvolgente per i social media.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di aggiornamento di comunicazione interna di 30 secondi per team interni e project manager, enfatizzando la "collaborazione" di successo su una recente iniziativa. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale ma accessibile, incorporando foto di squadra e punti salienti del progetto, accompagnata da musica di sottofondo positiva e sottile e una voce chiara e amichevole. Adatta facilmente i "video AI" per diverse piattaforme utilizzando la "Riscalatura e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen e personalizza i messaggi con "avatar AI" personalizzati.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Aziendali con AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video AI professionali, completi di avatar, voiceover e visuali dinamiche, pronti per qualsiasi esigenza aziendale.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo copione. La nostra piattaforma utilizza una tecnologia avanzata di "conversione da testo a video" per convertire istantaneamente le tue parole in una narrazione visiva.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una gamma diversificata di "avatar AI" realistici per essere il presentatore del tuo video, dando vita al tuo copione con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Media
Arricchisci il tuo video con "voiceover" di alta qualità in più lingue. Puoi anche integrare media stock o i tuoi asset per arricchire la storia visiva.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video AI
Finalizza il tuo progetto con potenti strumenti di editing, quindi "esporta" i tuoi "video AI" professionali in vari formati, pronti per essere condivisi su tutti i tuoi canali aziendali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

Produci video AI coinvolgenti che mostrano efficacemente esperienze positive dei clienti e costruiscono fiducia con i potenziali clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI per le aziende?

HeyGen funge da potente creatore di video aziendali con AI, permettendo alle aziende di produrre senza sforzo video AI di alta qualità. Il nostro generatore di video AI semplifica l'intero processo di creazione video, rendendolo ideale per contenuti di marketing diversificati e contenuti formativi efficaci.

Quali funzionalità avanzate offre HeyGen per generare video AI?

HeyGen offre funzionalità innovative come avatar AI personalizzabili e una robusta conversione da testo a video, trasformando i copioni in contenuti visivi coinvolgenti. Puoi anche generare voiceover naturali e aggiungere automaticamente sottotitoli, supportando oltre 140 lingue per un pubblico globale.

HeyGen può facilitare la collaborazione del team per i progetti video?

Sì, HeyGen è progettato per supportare una collaborazione senza soluzione di continuità, permettendo ai team di lavorare insieme in modo efficiente sulla strategia dei contenuti video. Questo assicura un branding e una consegna del messaggio coerenti su tutti i contenuti di marketing, inclusi video coinvolgenti per i social media.

Quanto velocemente posso creare video AI professionali con HeyGen?

HeyGen accelera il tuo processo di creazione video utilizzando un'ampia libreria di template e strumenti di editing intuitivi, permettendo una rapida produzione di video AI professionali. Puoi facilmente integrare l'identità del tuo brand per assicurarti che ogni video rifletta lo stile unico della tua azienda.

