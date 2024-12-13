Generatore di Video Aziendali AI: Crea Video Coinvolgenti Velocemente

Produci contenuti formativi professionali e video per i social media istantaneamente con i nostri avatar AI avanzati, aumentando il coinvolgimento e la presenza del brand.

Crea un video conciso di 1 minuto che dimostri come gli utenti possano trasformare facilmente script di testo grezzi in contenuti video raffinati. Rivolto a un pubblico professionale di scrittori tecnici e creatori di contenuti, mostrando uno stile visivo elegante e informativo accompagnato da una narrazione chiara e sicura. Enfatizza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen e la qualità della "Generazione di voiceover" per produrre audio ad alta fedeltà, rendendo le informazioni complesse accessibili e coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti rivolto a formatori aziendali e sviluppatori di e-learning, illustrando la potenza del "Generatore di avatar AI" per creare contenuti formativi coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e istruttivo, con una voce professionale ma accessibile per l'avatar AI. Evidenzia come gli "Avatar AI" di HeyGen possano trasmettere informazioni complesse in modo efficace, garantendo l'accessibilità attraverso "Sottotitoli/caption" integrati per ambienti di apprendimento diversificati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi specificamente per marketer e manager dei social media, concentrandoti su come convertire immagini statiche in clip video coinvolgenti. Adotta un'estetica energica e visivamente guidata con musica di sottofondo vivace. Dimostra l'integrazione senza soluzione di continuità di risorse esterne utilizzando "Libreria multimediale/supporto stock" e la flessibilità di "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme, trasformando "Immagine in video" in un processo semplice e creativo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 90 secondi per piccoli imprenditori e fondatori di startup, mostrando l'efficienza dell'utilizzo di HeyGen come "Generatore di video aziendali AI". Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e orientato al business con un voiceover incoraggiante e professionale. Presenta la facilità di iniziare con "Template e scene" e la portata globale facilitata da "Sottotitoli/caption" automatici, consentendo alle aziende di creare "progetti commerciali" professionali con il minimo sforzo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Aziendali AI

Trasforma rapidamente le tue idee in video aziendali professionali con l'AI, risparmiando tempo e risorse mentre catturi il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Incolla il tuo testo o carica un documento per generare istantaneamente scene video utilizzando la funzione Text-to-video from script. Questo sfrutta il tuo input come testo per video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per presentare il tuo contenuto. Questo utilizza il generatore di avatar AI per dare vita al tuo messaggio senza bisogno di attori.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover
Dai al tuo video una narrazione chiara e coinvolgente con una precisa generazione di voiceover. Utilizza il generatore vocale AI per creare audio in varie lingue e stili.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e preparala per qualsiasi piattaforma. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per produrre video AI di alta qualità pronti per progetti commerciali o condivisione sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia il Successo dei Clienti

.

Produci video AI persuasivi che condividono efficacemente testimonianze e storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come trasforma HeyGen il testo in video AI di alta qualità?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata di generazione video AI per trasformare i tuoi suggerimenti di testo e script in video AI professionali e di alta qualità. La nostra piattaforma utilizza algoritmi sofisticati per generare immagini accattivanti e sincronizzarle con una generazione vocale AI dal suono naturale, garantendo un processo di produzione senza intoppi.

HeyGen può generare avatar AI realistici per i miei video aziendali?

Assolutamente. HeyGen è un generatore di avatar AI leader nel settore, che ti consente di creare teste parlanti incredibilmente realistiche per varie applicazioni, dai progetti commerciali ai contenuti formativi. Questi avatar AI realistici migliorano il coinvolgimento e la professionalità nei tuoi video AI.

Quali strumenti di editing video e opzioni di personalizzazione offre HeyGen?

HeyGen offre una suite robusta di strumenti di editing video, inclusi controlli di branding estesi per incorporare il tuo logo e palette di colori specifiche. Gli utenti possono anche utilizzare una libreria multimediale diversificata, vari template video e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattare perfettamente i loro video AI.

HeyGen supporta più lingue per la generazione vocale AI nei video?

Sì, il generatore vocale AI di HeyGen supporta con orgoglio oltre 140 lingue, permettendoti di creare video AI accessibili a livello globale. Questo ampio supporto linguistico assicura che il tuo messaggio risuoni con pubblici diversi per progetti commerciali o campagne sui social media.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo