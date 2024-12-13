Libera la Tua Storia: Creatore di Video Aziendali con Storytelling AI

Coinvolgi il tuo pubblico con video di marketing accattivanti caratterizzati da avatar AI coerenti, rendendo la produzione video una soluzione senza intoppi per qualsiasi creatore di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi progettato per i team di Apprendimento e Sviluppo aziendale e i professionisti delle Risorse Umane, mostrando la potenza degli avatar AI di HeyGen per creare moduli di formazione coinvolgenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere educativo, chiaro e amichevole, con una voce narrante calma e autorevole che guida gli spettatori attraverso i benefici di personaggi coerenti. La narrazione enfatizzerà come l'uso di avatar AI possa personalizzare e standardizzare le esperienze di apprendimento in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai creativi delle agenzie di marketing e ai media buyer, sottolineando HeyGen come una piattaforma video AI intuitiva per iterazioni rapide di contenuti. Lo stile visivo deve essere veloce e visivamente coinvolgente, con tagli rapidi e animazioni vivaci, completato da una voce narrante energica. Il messaggio principale evidenzierà quanto facilmente le agenzie possano sfruttare i Template e le scene di HeyGen per produrre video di marketing di alta qualità su richiesta.
Prompt di Esempio 3
Produci un video perspicace di 2 minuti per creatori di contenuti indipendenti e YouTuber che cercano di espandere la loro portata globale e semplificare la produzione. Questo video, con uno stile visivo coinvolgente a tema globale e opzioni di voce narrante diversificate, si concentrerà su come la generazione avanzata di Voiceover di HeyGen, inclusi Auto Lip-Sync e Voiceovers, rivoluzioni la creazione di contenuti multilingue. La narrazione metterà in evidenza la facilità di localizzare i video, risparmiando ai creatori tempo ed energie significative.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Aziendali con Storytelling AI

Crea narrazioni aziendali coinvolgenti senza sforzo. Trasforma i tuoi script in video professionali e accattivanti con strumenti potenziati dall'AI, migliorando l'impatto del tuo storytelling.

1
Step 1
Crea la Tua Storia
Inizia scrivendo o incollando il tuo script in HeyGen. La nostra piattaforma, uno strumento di "creazione video AI", trasforma il tuo testo in un video dinamico, fungendo da base per la tua narrazione aziendale.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona da una vasta gamma di "avatar AI" per essere il volto del tuo marchio. Questi presentatori digitali personalizzabili garantiscono una presenza professionale e coerente sullo schermo per la tua storia.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Voce
Arricchisci il tuo video con musica di sottofondo, media di stock e personalizza la "generazione di voiceover" per il tuo script. Affina i tuoi elementi visivi e audio per risuonare con il tuo pubblico e elevare il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Capolavoro
Aggiungi "sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità, rivedi l'intero video e poi esportalo nel formato e nella risoluzione desiderati. Consegna "video di marketing" raffinati e professionali pronti per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Formazione e Sviluppo Potenziati

Eleva le esperienze di apprendimento e migliora la ritenzione delle conoscenze attraverso video di formazione AI dinamici e interattivi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?

La piattaforma video AI di HeyGen consente agli utenti di trasformare script testuali in video professionali utilizzando avatar AI avanzati, completi di Auto Lip-Sync e Voiceovers, semplificando notevolmente l'intera soluzione di produzione video.

HeyGen può creare avatar AI personalizzati per personaggi coerenti?

Sì, HeyGen offre una tecnologia all'avanguardia di avatar AI per generare e mantenere personaggi coerenti in tutti i tuoi contenuti video, garantendo riconoscibilità del marchio e un aspetto professionale per vari creatori di contenuti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen una piattaforma video AI completa?

HeyGen fornisce una robusta piattaforma video AI che include funzionalità come AI Storyboarding, ampie librerie multimediali e strumenti di collaborazione di squadra, rendendola una soluzione di produzione video tutto-in-uno per pubblicitari e cineasti.

Come può HeyGen assistere con vari tipi di video, come marketing o formazione?

Gli strumenti video AI versatili di HeyGen consentono ai creatori di contenuti di produrre video di marketing di alta qualità, video di formazione e altro, utilizzando modelli personalizzabili e controlli di branding per trasmettere efficacemente il loro storytelling aziendale.

