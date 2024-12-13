Generatore di Video Narrativi Aziendali con AI per Contenuti di Impatto

Eleva il messaggio del tuo brand con visual dinamici. Produci video narrativi professionali con avatar AI realistici che catturano il tuo pubblico.

462/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina una narrazione di 60 secondi per i marketer che mirano a creare storie di marca d'impatto con la narrazione AI. Questo video dovrebbe presentare un personaggio coerente attraverso varie scene, utilizzando uno stile visivo cinematografico con una voce narrante emotiva e narrativa. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per dare vita a questo personaggio ricorrente, garantendo riconoscibilità del marchio e connessione emotiva durante tutta la narrazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un video pubblicitario AI energico di 30 secondi progettato per i gestori di social media che cercano di catturare l'attenzione del pubblico su piattaforme come Instagram e TikTok. Lo stile visivo deve essere veloce e visivamente vibrante, accompagnato da una colonna sonora moderna e una voce narrante diretta e persuasiva. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per produrre rapidamente audio di alta qualità che risuoni con un pubblico giovane e dinamico.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a creatori di contenuti ed educatori, dimostrando come creare un video con opzioni estetiche diverse. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e coinvolgente, evidenziando la flessibilità di oltre 50 stili visivi, abbinato a una voce narrante amichevole e informativa. Esplora la funzione 'Modelli & scene' di HeyGen per illustrare la facilità di personalizzare temi visivi unici per qualsiasi argomento educativo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Narrativi Aziendali con AI

Trasforma senza sforzo le tue narrazioni aziendali in video coinvolgenti, garantendo un branding coerente e contenuti ottimizzati per ogni piattaforma.

1
Step 1
Crea la Tua Storia
Usa l'AI per trasformare la tua narrazione aziendale in un video coinvolgente. Sfrutta la funzione 'Testo-a-video da script' per generare istantaneamente la tua storia iniziale.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Visual e Personaggi
Seleziona da una gamma diversificata di 'avatar AI' per rappresentare il tuo brand e garantire personaggi coerenti in tutta la tua narrazione, dando vita alla tua storia.
3
Step 3
Aggiungi Audio Coinvolgente
Rafforza il tuo messaggio con la generazione di 'Voiceover professionale'. Adatta la voce per abbinare perfettamente il tono del tuo brand e trasmettere efficacemente la tua storia.
4
Step 4
Esporta la Tua Storia Aziendale
Finalizza la tua creazione e utilizza 'Ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni' per ottimizzarla per varie piattaforme, rendendo il tuo contenuto social media pronto per la condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video potenti con AI, costruendo efficacemente fiducia e mostrando l'impatto reale sul business.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia narrazione aziendale con AI e le campagne pubblicitarie?

HeyGen potenzia la narrazione creativa aziendale con AI trasformando script in video accattivanti con avatar AI e voiceover professionali. Puoi sviluppare potenti annunci AI e narrazioni che risuonano con il tuo pubblico, sfruttando le capacità intuitive di testo-a-video.

Quali stili visivi offre HeyGen per creare visual AI coinvolgenti?

HeyGen offre una gamma diversificata di oltre 50 stili visivi e avatar AI, garantendo che i tuoi visual AI non solo siano coinvolgenti ma mantengano anche personaggi coerenti in tutto il tuo contenuto. Questo consente una produzione video visivamente ricca e coesa.

HeyGen può aiutarmi a creare contenuti social media coinvolgenti in modo efficiente?

Assolutamente! HeyGen rende facile creare contenuti social media coinvolgenti offrendo funzionalità come la generazione di testo-a-video e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Questo ti consente di produrre video raffinati rapidamente per varie piattaforme, ottimizzando la tua strategia di contenuto.

Come semplifica HeyGen la creazione di video per marketer e filmmaker?

HeyGen semplifica il processo per marketer e filmmaker di creare un video offrendo potenti funzionalità di generatore video AI come testo-a-video, generazione di voiceover e una libreria multimediale completa. Gli utenti possono anche esportare i loro progetti, migliorando i flussi di lavoro collaborativi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo