Generatore di promo aziendali AI: Crea annunci straordinari velocemente
Crea annunci video ad alta conversione istantaneamente con la nostra ricca libreria di modelli e scene, progettata per i marketer delle performance.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un annuncio video dinamico di 45 secondi rivolto a marketer delle performance e team creativi, enfatizzando la potenza di HeyGen come "creatore di annunci video AI". I visual dovrebbero presentare un montaggio veloce di diversi scenari pubblicitari, supportato da una voce fuori campo ispiratrice e autorevole. Illustra come i "Modelli e scene" disponibili semplifichino la creazione di "video annunci" ad alto impatto per varie piattaforme.
Produci un video prodotto sofisticato di 60 secondi rivolto a imprese di e-commerce e responsabili di prodotto, evidenziando l'uso innovativo degli "avatar AI" per spiegare caratteristiche complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un presentatore virtuale esperto che offre una narrazione coinvolgente. Posiziona HeyGen come il loro "copilota creativo per video" per creare contenuti "video prodotto" accattivanti senza ostacoli di produzione tradizionali.
Progetta un video autentico di 30 secondi per social media manager e content strategist, concentrandoti su come HeyGen li aiuti facilmente a "creare video per il business" che risuonano. Lo stile visivo dovrebbe essere relazionabile ed energico, con un messaggio chiaro e diretto. Mostra la capacità di "Sottotitoli/didascalie" per garantire che i loro "video annunci" siano accessibili ed efficaci anche senza audio, aumentando l'engagement su tutte le piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci AI ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci video coinvolgenti e ad alte prestazioni in pochi minuti, migliorando significativamente i tuoi sforzi di marketing con l'AI.
Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea facilmente video e clip accattivanti per i social media per coinvolgere il tuo pubblico ed espandere la portata del tuo brand.
Domande Frequenti
Come può HeyGen servire come copilota creativo per video AI Ads?
HeyGen agisce come il tuo "copilota creativo per video" consentendo la rapida produzione di "AI Ads" di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e la tecnologia "Testo-a-video da script". Questo permette agli utenti di concettualizzare ed eseguire campagne con velocità e flessibilità creativa senza pari per "video annunci" di grande impatto.
Cosa rende HeyGen un efficace generatore di promo aziendali AI?
HeyGen è un efficace "generatore di promo aziendali AI" perché consente alle aziende di "creare video per il business" rapidamente e professionalmente senza un'eccessiva produzione. Le sue funzionalità come "Generazione di voce fuori campo", "Controlli di branding" e "Modelli e scene" adattabili garantiscono contenuti promozionali di grande impatto.
HeyGen aiuta i team creativi a generare video UGC in modo efficiente?
Sì, HeyGen aiuta significativamente i "team creativi" a generare stili di "video UGC" autentici in modo efficiente sfruttando una varietà di "avatar AI" e una robusta libreria multimediale. Questo semplifica la produzione di contenuti, permettendo ai team di scalare efficacemente la loro produzione video per varie campagne.
HeyGen può utilizzare modelli per semplificare la creazione di video prodotto?
Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di "modelli" professionali per semplificare la creazione di "video annunci" coinvolgenti per vari scopi, inclusi accattivanti "video prodotto". Questi modelli, combinati con funzionalità come "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto", semplificano il processo dal concetto all'esportazione.