Generatore di promo aziendali AI: Crea annunci straordinari velocemente

Crea annunci video ad alta conversione istantaneamente con la nostra ricca libreria di modelli e scene, progettata per i marketer delle performance.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi per piccoli imprenditori e professionisti del marketing, mostrando quanto sia facile "creare video per il business" con HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, accompagnato da una voce fuori campo sicura e amichevole che spiega la facilità d'uso del nostro "generatore di promo aziendali AI". Evidenzia la funzione "Testo-a-video da script" come un vantaggio chiave, dimostrando la rapida trasformazione dei contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un annuncio video dinamico di 45 secondi rivolto a marketer delle performance e team creativi, enfatizzando la potenza di HeyGen come "creatore di annunci video AI". I visual dovrebbero presentare un montaggio veloce di diversi scenari pubblicitari, supportato da una voce fuori campo ispiratrice e autorevole. Illustra come i "Modelli e scene" disponibili semplifichino la creazione di "video annunci" ad alto impatto per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Produci un video prodotto sofisticato di 60 secondi rivolto a imprese di e-commerce e responsabili di prodotto, evidenziando l'uso innovativo degli "avatar AI" per spiegare caratteristiche complesse. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, con un presentatore virtuale esperto che offre una narrazione coinvolgente. Posiziona HeyGen come il loro "copilota creativo per video" per creare contenuti "video prodotto" accattivanti senza ostacoli di produzione tradizionali.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video autentico di 30 secondi per social media manager e content strategist, concentrandoti su come HeyGen li aiuti facilmente a "creare video per il business" che risuonano. Lo stile visivo dovrebbe essere relazionabile ed energico, con un messaggio chiaro e diretto. Mostra la capacità di "Sottotitoli/didascalie" per garantire che i loro "video annunci" siano accessibili ed efficaci anche senza audio, aumentando l'engagement su tutte le piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Promo Aziendali AI

Crea facilmente annunci video coinvolgenti per la tua attività utilizzando strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue idee in contenuti professionali e accattivanti.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Inizia fornendo il tuo script o le tue idee. Il nostro generatore di promo aziendali AI utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire il tuo testo in una narrazione visiva dinamica.
2
Step 2
Seleziona il tuo Presentatore
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per trovare il presentatore virtuale perfetto per il tuo messaggio, aggiungendo un tocco professionale ai tuoi video annunci.
3
Step 3
Aggiungi Visual e Branding
Migliora il tuo promo selezionando visual coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale e applicando i tuoi distintivi controlli di branding (logo, colori) per una finitura professionale, perfetta per il tuo video prodotto.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video annuncio coinvolgente utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzarlo per varie piattaforme, assicurando che il tuo messaggio raggiunga efficacemente i marketer delle performance.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in narrazioni video potenti e potenziate dall'AI che costruiscono fiducia e stimolano la crescita aziendale.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come copilota creativo per video AI Ads?

HeyGen agisce come il tuo "copilota creativo per video" consentendo la rapida produzione di "AI Ads" di alta qualità utilizzando avatar AI avanzati e la tecnologia "Testo-a-video da script". Questo permette agli utenti di concettualizzare ed eseguire campagne con velocità e flessibilità creativa senza pari per "video annunci" di grande impatto.

Cosa rende HeyGen un efficace generatore di promo aziendali AI?

HeyGen è un efficace "generatore di promo aziendali AI" perché consente alle aziende di "creare video per il business" rapidamente e professionalmente senza un'eccessiva produzione. Le sue funzionalità come "Generazione di voce fuori campo", "Controlli di branding" e "Modelli e scene" adattabili garantiscono contenuti promozionali di grande impatto.

HeyGen aiuta i team creativi a generare video UGC in modo efficiente?

Sì, HeyGen aiuta significativamente i "team creativi" a generare stili di "video UGC" autentici in modo efficiente sfruttando una varietà di "avatar AI" e una robusta libreria multimediale. Questo semplifica la produzione di contenuti, permettendo ai team di scalare efficacemente la loro produzione video per varie campagne.

HeyGen può utilizzare modelli per semplificare la creazione di video prodotto?

Assolutamente, HeyGen offre una vasta gamma di "modelli" professionali per semplificare la creazione di "video annunci" coinvolgenti per vari scopi, inclusi accattivanti "video prodotto". Questi modelli, combinati con funzionalità come "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto", semplificano il processo dal concetto all'esportazione.

