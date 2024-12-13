Creatore di Video di Presentazione Aziendale AI per Presentazioni Coinvolgenti

Trasforma i tuoi script in presentazioni video dinamiche con il potente testo-a-video da script, semplificando la creazione di contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai coordinatori di formazione, illustrando la facilità di produrre moduli di formazione interna coerenti. L'estetica dovrebbe essere pulita e istruttiva, con un avatar AI amichevole e professionale che consegna il contenuto, accompagnato da una voce narrante AI calda e chiara. Evidenzia il vantaggio di utilizzare HeyGen come "generatore di video AI" per mantenere la coerenza del marchio in tutti i materiali di formazione, mostrando in particolare l'integrazione e la personalizzazione senza soluzione di continuità degli "avatar AI" per rappresentare diversi ruoli o dipartimenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 90 secondi progettato per team di progetto e creativi di agenzie, concentrandoti sulla comunicazione efficiente del progetto e sulla consegna delle proposte. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e collaborativo, con varie scene in cui diversi membri del team (rappresentati da sottili cambiamenti di personaggi AI o condivisione dello schermo) contribuiscono, con una voce narrante "AI" vivace e articolata che guida la narrazione. Dimostra la funzione avanzata di "Generazione di voce narrante" di HeyGen, permettendo ai team di finalizzare rapidamente presentazioni accattivanti, assicurando che ogni parola sia perfettamente articolata e integrata nel video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 30 secondi per i responsabili dei social media e i creatori di contenuti, evidenziando la velocità e la semplicità di produrre contenuti di marketing brevi e coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo moderno e veloce con colori vivaci e transizioni rapide, accompagnato da una voce narrante AI energica. Illustra come l'intuitivo "editor drag-and-drop" di HeyGen consenta agli utenti di sfruttare "Modelli e scene" per creare rapidamente "video di marketing" accattivanti che si distinguono su varie piattaforme, richiedendo uno sforzo minimo ma ottenendo il massimo impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video di Presentazione Aziendale AI

Trasforma le tue idee in presentazioni video coinvolgenti senza sforzo. La nostra piattaforma potenziata dall'AI semplifica la creazione di contenuti, rendendo accessibili a tutti i video aziendali professionali.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto
Inizia inserendo il testo della tua presentazione. Sfrutta il generatore di script AI integrato per aiutarti a creare narrazioni coinvolgenti o trasformare i tuoi contenuti esistenti in uno script dinamico.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Presentatori
Scegli da una vasta collezione di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio. Questi presentatori AI danno vita al tuo script con espressioni e movimenti naturali, aumentando il coinvolgimento.
3
Step 3
Affina con il Branding
Applica i tuoi elementi di branding coerenti, inclusi loghi e colori, utilizzando controlli di branding intuitivi. Questo assicura che il tuo video si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Una volta finalizzato, genera il tuo video di presentazione aziendale AI di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo a varie piattaforme, dai siti web ai social media.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI per presentazioni?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare suggerimenti di testo o script in presentazioni video dinamiche, con presentatori AI realistici e avatar AI personalizzabili con voci narranti AI autentiche. Questo strumento potenziato dall'AI semplifica la produzione di video per le aziende.

HeyGen può personalizzare gli elementi di branding all'interno delle presentazioni video AI?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendo agli utenti di integrare i loro loghi, palette di colori specifiche e altri asset del marchio senza soluzione di continuità. Il suo editor drag-and-drop e i modelli di video versatili garantiscono una coerenza del marchio in tutti i tuoi video di marketing.

Quali caratteristiche tecniche migliorano l'efficienza nella creazione di video in HeyGen?

HeyGen migliora significativamente l'efficienza nella creazione di video automatizzando il processo da script a video, includendo funzionalità di media generativi come sottotitoli automatici in oltre 50 lingue. La generazione di voce narrante della piattaforma assicura una portata globale per le tue presentazioni video.

HeyGen supporta la collaborazione in tempo reale per i team?

Sì, HeyGen supporta la collaborazione in tempo reale, permettendo ai team di lavorare insieme in modo efficiente su presentazioni video AI. Questa funzione consente a più utenti di contribuire al processo di creazione di video di presentazione simultaneamente, ottimizzando i flussi di lavoro dei progetti.

