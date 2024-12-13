Generatore di Video di Marca AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma il testo in video di marketing coinvolgenti istantaneamente con la nostra potente funzione di testo-a-video da script. Potenzia il tuo brand con contenuti guidati dall'AI.

Crea un video di marca coinvolgente di 30 secondi utilizzando un generatore di video di marca AI, rivolto ai proprietari di piccole imprese che necessitano di produrre rapidamente contenuti di marketing senza un'esperienza approfondita di editing video. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e invitante, mostrando modelli e scene professionali, accompagnato da una voce fuori campo energica e amichevole che evidenzia la facilità d'uso e l'impatto immediato.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video sofisticato di 45 secondi che dimostri come i professionisti del marketing possano migliorare il messaggio del loro brand attraverso una personalizzazione avanzata con un avatar AI. Punta a un'estetica visiva moderna e pulita, con una voce di avatar AI calma e autorevole che articola chiaramente i valori del brand, attirando i professionisti in cerca di presentazioni digitali impattanti e personalizzate.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 60 secondi utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen, rivolto a creatori di contenuti ed educatori che desiderano semplificare informazioni complesse in formati coinvolgenti. Il video dovrebbe avere un flusso visivo chiaro e dinamico, incorporando una generazione di voce fuori campo precisa, rendendo argomenti intricati facilmente digeribili e visivamente attraenti per un pubblico in apprendimento.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video veloce di 15 secondi per i social media per i marketer digitali e i gestori di social media che richiedono contenuti versatili per più piattaforme. Questo video dovrebbe essere visivamente dinamico e ottimizzato per la visualizzazione mobile, mostrando un ridimensionamento e un'esportazione senza soluzione di continuità del rapporto d'aspetto, accompagnato da una traccia di sottofondo accattivante che cattura rapidamente ed efficacemente l'attenzione su diversi canali social.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Marca AI

Crea facilmente video di marca professionali con avatar AI e strumenti intelligenti, trasformando il tuo script in contenuti visivi coinvolgenti in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli da una libreria diversificata di modelli professionali per avviare immediatamente la creazione del tuo video, oppure inizia con una tela bianca per avere il pieno controllo.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Inserisci il contenuto desiderato incollando il tuo script. La nostra funzione di testo-a-video inizierà quindi a elaborare la tua narrazione per la presentazione visiva.
3
Step 3
Aggiungi il Tuo Avatar AI
Dai vita al tuo messaggio selezionando e personalizzando un avatar AI per essere il presentatore nel tuo video di marca, garantendo una presenza coerente e coinvolgente.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Marca
Genera ed esporta i tuoi video di marca finalizzati in vari formati, pronti per essere condivisi su tutti i tuoi canali di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Condividi Storie di Successo dei Clienti Coinvolgenti

.

Sviluppa video AI impattanti per evidenziare le testimonianze dei clienti e costruire fiducia e credibilità nel tuo brand senza sforzo.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per i brand?

HeyGen funge da intuitivo generatore di video di marca AI, trasformando i tuoi script in video coinvolgenti. Utilizza avatar AI avanzati e capacità di testo-a-video, rendendo la creazione di video efficiente e accessibile per tutti i tuoi progetti creativi.

Posso personalizzare i video generati da HeyGen per adattarli al mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi controlli di branding robusti, una ricca libreria multimediale e modelli diversi, garantendo che i tuoi video di marca siano in linea con il brand e raggiungano una finitura di qualità da studio.

Quali tipi di video posso generare utilizzando HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di video, inclusi video di marketing coinvolgenti, contenuti per i social media e avatar digitali con voce fuori campo AI. Il supporto multilingue ti aiuta a raggiungere facilmente un pubblico globale.

Quali vantaggi offre HeyGen per una produzione video efficiente?

HeyGen agisce come un creatore di video AI di primo livello, offrendo un set di strumenti creativi che accelera significativamente la produzione video. Ti consente di generare video rapidamente mantenendo risultati di qualità da studio, migliorando la tua strategia di contenuti complessiva e i flussi di lavoro.

