Generatore di Narrazioni di Marca AI: Crea la Tua Storia Istantaneamente

Supera il blocco dello scrittore e crea una narrazione unica, trasformando i tuoi script in storie video coinvolgenti con il testo-a-video di HeyGen.

Crea un video dinamico di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e startup, illustrando come un generatore di narrazioni di marca AI possa creare istantaneamente la loro storia unica. Lo stile visivo dovrebbe essere stimolante e vivace, mostrando una rapida evoluzione del marchio, accompagnato da una voce narrante energica. Metti in evidenza la funzione di testo-a-video di HeyGen, dimostrando quanto facilmente una narrazione coinvolgente possa prendere vita.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video veloce di 45 secondi per professionisti del marketing e creatori di contenuti, enfatizzando come HeyGen riduca significativamente il tempo di creazione dei contenuti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico con tagli rapidi e una voce narrante energica, mostrando efficienza. Presenta gli avatar AI di HeyGen per dimostrare presentazioni professionali senza la necessità di riprese tradizionali.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video ispiratore di 60 secondi per aspiranti scrittori e creatori di contenuti, affrontando il blocco dello scrittore e il viaggio verso una narrazione unica. Usa immagini creative e artistiche con transizioni fluide e una voce narrante incoraggiante accompagnata da musica leggera e motivazionale. Mostra la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, dimostrando che un audio coinvolgente può elevare qualsiasi storia.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video promozionale elegante di 30 secondi rivolto a professionisti del marketing e agenzie, dimostrando come creare storie video coinvolgenti che migliorano l'identità del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e d'impatto con animazioni sofisticate, completato da una voce narrante persuasiva e autorevole. Metti in evidenza la vasta gamma di modelli e scene di HeyGen per una creazione di contenuti rapida e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Narrazioni di Marca AI

Crea senza sforzo una storia di marca coinvolgente e trasformala in contenuti video dinamici che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione di Marca
Inserisci i dettagli chiave sulla tua attività e il tuo pubblico di riferimento. Il nostro generatore di narrazioni di marca AI utilizza algoritmi avanzati per produrre una prima bozza unica della storia del tuo marchio.
2
Step 2
Seleziona un Modello Visivo
Scegli tra una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente per rappresentare visivamente la tua narrazione. Questo aiuta a chiarire il tuo messaggio e ad allinearlo con l'identità del tuo marchio.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Potenziati dall'AI
Arricchisci la tua storia con avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio o genera voiceover realistici. Questo dà vita alla tua storia di marca, creando storie video coinvolgenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Storia
Una volta completato il video della tua narrazione di marca, esportalo facilmente in vari formati per una distribuzione senza problemi su tutti i tuoi canali di creazione di contenuti di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Costruisci fiducia e credibilità presentando visivamente le storie di successo dei clienti, arricchendo la tua narrazione di marca con testimonianze autentiche.

background image

Domande Frequenti

HeyGen aiuta a creare una forte narrazione di marca?

Sì, HeyGen funge da generatore di narrazioni di marca AI, permettendo alle aziende di creare una storia di marca coinvolgente. Il suo assistente di scrittura AI aiuta a perfezionare la tua narrazione unica, rendendo la creazione di contenuti di marketing fluida ed efficace per costruire connessioni con il tuo pubblico.

In che modo HeyGen semplifica la creazione di contenuti di marketing?

HeyGen riduce significativamente il tempo di creazione dei contenuti trasformando gli script in video professionali utilizzando avatar AI e voiceover. Questo accelera la produzione di contenuti di marketing diversificati, dai post sui social media a storie video coinvolgenti, permettendo una generazione efficiente di risorse.

HeyGen può supportare campagne di marketing e tipi di contenuti diversi?

Assolutamente, HeyGen è progettato per Professionisti del Marketing e Creatori di Contenuti per generare una vasta gamma di risorse. Fornisce strumenti di scrittura di script robusti, modelli e controlli di branding, consentendo la creazione di contenuti visivi personalizzati e di grande impatto per vari progetti e campagne commerciali.

Come HeyGen aiuta nella scrittura di script e nel superare il blocco dello scrittore?

HeyGen include un avanzato assistente di scrittura AI che può aiutare a generare prime bozze e superare il blocco dello scrittore per i tuoi script video. Questa funzione semplifica la fase iniziale di creazione dei contenuti, permettendoti di concentrarti sulla creazione di storie video coinvolgenti in modo efficiente.

logo
