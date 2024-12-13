Creatore di video con avatar AI: Crea Video Straordinari con l'AI

Crea senza sforzo video di marketing accattivanti e coinvolgi il tuo pubblico utilizzando la nostra funzione Text-to-video from script.

Crea un video di marketing accattivante di 45 secondi con un avatar AI realistico che introduce una nuova funzionalità software rivoluzionaria. Questo video, destinato a proprietari di piccole imprese e professionisti del marketing, dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e vivace, accompagnato da una voce narrante sicura e professionale che evidenzi i benefici del software. Utilizza la funzione "AI avatars" di HeyGen per dare vita a questa presentazione innovativa, mostrando come un creatore di video con avatar AI possa semplificare la produzione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video esplicativo conciso di 60 secondi progettato per studenti e apprendenti online, che scompone l'argomento complesso della fisica quantistica in segmenti facilmente digeribili. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e illustrativo, utilizzando grafica animata e una voce narrante calma e autorevole per guidare lo spettatore. Sfrutta la capacità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare senza sforzo la tua spiegazione scritta in una narrazione visiva coinvolgente, rendendo la creazione di video accessibile a tutti.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di 30 secondi per il personal branding di freelance e imprenditori che desiderano fare una forte prima impressione. Questo video dovrebbe emanare un'estetica visiva calda e professionale, con una voce amichevole e accogliente, riflettendo la proposta di valore unica dell'individuo. Impiega i "Templates & scenes" di HeyGen per costruire rapidamente un'introduzione convincente attorno a un avatar AI che incarna la tua persona professionale, aiutandoti a distinguerti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di sensibilizzazione di 50 secondi rivolto a imprese globali e creatori di contenuti internazionali, dimostrando come localizzare efficacemente i messaggi di marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e di appeal globale, con voci narranti chiare e multilingue e sottotitoli corrispondenti. Utilizza la funzione "Subtitles/captions" di HeyGen per garantire che il tuo messaggio superi le barriere linguistiche, mostrando il potere di un generatore di video AI per la comunicazione mondiale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video con Avatar AI

Trasforma senza sforzo il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici, perfetti per contenuti di marketing, personal branding e rapida localizzazione, tutto in soli quattro semplici passaggi.

1
Step 1
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI professionali per rappresentare il tuo brand o messaggio. Questi avatar AI costituiscono la base visiva del tuo video coinvolgente.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Inserisci il testo desiderato e il nostro avanzato generatore di video AI da testo lo convertirà automaticamente in voiceover dal suono naturale. Questo prepara il tuo avatar a parlare il tuo contenuto.
3
Step 3
Seleziona le Personalizzazioni
Personalizza il tuo video sfruttando vari modelli e scene, aggiungendo media di sfondo e incorporando elementi del brand. Affina la narrazione visiva per soddisfare le esigenze specifiche del tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza la tua creazione e utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per scaricare l'output del tuo generatore di video AI di alta qualità in vari formati, pronto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra il Successo dei Clienti

.

Presenta efficacemente le storie di successo dei clienti attraverso video dinamici e coinvolgenti con avatar AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di creazione video creativa?

HeyGen consente agli utenti di produrre video coinvolgenti con avatar AI per vari progetti creativi. Il nostro generatore di video AI semplifica l'intero processo di creazione video, permettendoti di dare vita alla tua visione per contenuti di marketing accattivanti o personal branding.

Cosa rende gli avatar AI di HeyGen realistici e facili da usare?

HeyGen offre avatar eccezionalmente realistici che sono incredibilmente facili da usare, anche per i principianti. Il nostro avanzato generatore di avatar AI ti consente di creare video di qualità professionale con presentatori digitali realistici in pochi minuti, senza bisogno di competenze complesse di editing video.

HeyGen può trasformare il testo in video potenziati dall'AI con voiceover?

Sì, HeyGen è un potente generatore di video AI da testo che converte senza soluzione di continuità il tuo script in video dinamici. Include capacità robuste di generazione di voiceover, rendendolo un creatore di video con avatar AI completo per diverse esigenze di contenuto.

HeyGen supporta il branding e la localizzazione per i video AI?

Assolutamente, HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di integrare loghi e colori personalizzati nei tuoi video con avatar AI. Questo, combinato con le funzionalità per la localizzazione, lo rende ideale per creare contenuti di marketing mirati e rafforzare il personal branding su diversi pubblici.

