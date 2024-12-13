Generatore di Video con Avatar AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Trasforma senza sforzo i tuoi script scritti in video dinamici utilizzando un potente AI per la conversione da testo a video, risparmiando tempo e risorse.

Immagina un video promozionale di 30 secondi per piccoli imprenditori, con un avatar AI amichevole che spiega come migliorare la presenza online. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una voce fuori campo sicura e chiara, evidenziando la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per convertire facilmente idee in "contenuti per i social media" accattivanti senza una produzione complessa.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I digital marketer possono creare un "video pubblicitario" dinamico di 45 secondi per presentare un nuovo prodotto, utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen e una varietà di "modelli e scene" per uno stile visivo moderno e coinvolgente. L'audio dovrebbe essere vivace ed energico, facilitando la rapida "creazione di avatar AI" con "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" senza soluzione di continuità per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 2
I creatori di contenuti e gli educatori possono produrre un video esplicativo informativo di 60 secondi sfruttando gli "avatar AI" di HeyGen per trasformare gli script del "generatore di video da testo AI" in narrazioni coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente ed educativo, completato da una "generazione di voce fuori campo" calma e articolata e "sottotitoli/caption" generati automaticamente per rendere accessibili argomenti complessi, come dare vita a "foto parlanti".
Prompt di Esempio 3
Per imprenditori impegnati, crea un video di aggiornamento conciso di 15 secondi utilizzando gli "avatar AI" di HeyGen e il ricco "supporto di libreria multimediale/stock" per trasmettere un rapido messaggio aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e diretto, con una voce chiara e d'impatto, consentendo una "creazione di video AI" efficiente anche con tempo e risorse limitate.
step preview
Copia il prompt
step preview
Incolla nella casella di Creazione
step preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video con Avatar AI

Crea senza sforzo video coinvolgenti con avatar AI realistici, trasformando il tuo testo in contenuti visivi professionali in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli dalla nostra vasta libreria di avatar AI o crea uno personalizzato per rappresentare il tuo brand, dando vita ai tuoi contenuti.
2
Step 2
Crea il Tuo Script Video
Incolla il tuo script nella piattaforma. La nostra funzionalità di conversione da script a video trasformerà poi le tue parole in dialoghi parlati coinvolgenti per l'avatar scelto.
3
Step 3
Personalizza Voce e Visuali
Migliora il tuo video con voci fuori campo professionali, selezionando tra una gamma di opzioni per adattarsi al tono e al pubblico del tuo contenuto, insieme a media stock.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video AI
Produci il tuo video AI finale, completo di sottotitoli automatici per l'accessibilità, ed esportalo nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Apprendimento

.

Migliora i risultati di apprendimento e la ritenzione fornendo video di formazione dinamici e interattivi con avatar AI e voci fuori campo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare contenuti video coinvolgenti utilizzando l'AI?

HeyGen consente ai professionisti creativi di produrre contenuti video straordinari senza sforzo. Il nostro creatore di video AI trasforma i tuoi script in video professionali utilizzando avatar AI realistici e una vasta gamma di modelli, rendendo la produzione video sofisticata accessibile a tutti.

Posso utilizzare avatar AI personalizzati o foto parlanti con HeyGen?

Sì, HeyGen ti permette di dare vita alla tua visione creativa con avatar AI personalizzati o trasformando le tue immagini statiche in foto parlanti dinamiche. Questa funzione aggiunge un tocco unico e personalizzato alla tua produzione video, migliorando il coinvolgimento.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video?

HeyGen semplifica la produzione video convertendo il tuo script in video con avatar AI realistici e voci fuori campo professionali in pochi minuti. La nostra piattaforma elimina la necessità di riprese complesse o editing estensivo, accelerando il tuo flusso di lavoro creativo.

HeyGen supporta la creazione di video in più lingue per un pubblico globale?

Assolutamente, le capacità robuste di HeyGen includono il supporto per traduzioni e la generazione di voci fuori campo in numerose lingue. Questo permette ai creatori di contenuti di localizzare facilmente i loro video e raggiungere un vasto pubblico internazionale con un traduttore video AI.

