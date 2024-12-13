Creatore di Video di Vendita Automobilistica AI Aumenta le Vendite

Genera video di marketing straordinari per concessionarie d'auto per aumentare la generazione di contatti e la presenza online, potenziato da avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video vivace di 30 secondi per i social media mirato a generare contatti per una promozione automobilistica speciale, rivolto a un pubblico giovane e esperto di online. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con grafiche brillanti, accompagnato da una voce fuori campo energica e amichevole. Sfrutta la funzione di HeyGen Text-to-video da script per una rapida creazione di contenuti e assicurati una portata ottimale utilizzando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, potenziando la tua presenza online.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un sofisticato tour video immersivo di 60 secondi per veicoli di lusso di alta gamma, realizzato per clienti facoltosi che apprezzano presentazioni dettagliate e una forte presenza online. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e cinematografico, concentrandosi su dettagli squisiti, abbinato a una narrazione calma e autorevole. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e migliora i visual con il supporto della libreria multimediale/stock curata, facilitando la creazione automatizzata di video che risuonano con acquirenti esigenti.
Prompt di Esempio 3
Produci un video convincente di 40 secondi specificamente per concessionarie d'auto piccole e medie, con l'obiettivo di evidenziare come possano ridurre significativamente i costi pubblicitari per la loro prossima campagna di marketing. La presentazione visiva dovrebbe essere professionale e diretta, con una voce chiara e informativa che trasmette il messaggio. Implementa i Sottotitoli/didascalie di HeyGen per l'accessibilità e utilizza gli avatar AI per articolare i benefici del risparmio sui costi, rendendo il creatore di video di vendita automobilistica AI uno strumento indispensabile.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Vendita Automobilistica AI

Genera rapidamente e senza sforzo video di vendita accattivanti per concessionarie d'auto, trasformando le tue campagne di marketing con la creazione automatizzata di video.

Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script di vendita nell'editor intuitivo. La nostra funzionalità Text-to-video da script prepara efficacemente i tuoi contenuti per una generazione di video senza soluzione di continuità.
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI professionali per presentare i punti di forza unici del tuo veicolo, aggiungendo un tocco umano che risuona con i potenziali acquirenti.
Step 3
Aggiungi Visual e Branding
Migliora il tuo video incorporando Fotografia Auto 360 di alta qualità e personalizza con il logo e i colori del tuo concessionario per un aspetto raffinato e coerente.
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Con il tuo video completo, utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme, assicurandoti che sia perfettamente adatto a ogni canale di marketing.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Testimonianze dei Clienti

Crea testimonianze video potenti alimentate dall'AI che costruiscono fiducia e attirano nuovi potenziali clienti alla tua concessionaria.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come creatore di video di vendita automobilistica AI per le concessionarie d'auto?

HeyGen consente alle concessionarie d'auto di creare video di vendita automobilistica AI di alta qualità e personalizzati utilizzando un'AI avanzata. Questo accelera la generazione di contatti trasformando le campagne di marketing tradizionali in esperienze visive coinvolgenti, migliorando la tua presenza online.

Quali capacità AI offre HeyGen per la creazione automatizzata di video?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati e la tecnologia Text-to-video da script per semplificare la creazione automatizzata di video. La nostra piattaforma include anche una sofisticata generazione di Voiceover per dare vita ai tuoi messaggi in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a migliorare i miei video sui social media e la presenza online?

Assolutamente, HeyGen è progettato per elevare i tuoi video sui social media, rafforzando la tua presenza online con contenuti professionali. Utilizza i nostri Template e scene diversificati e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare i video a qualsiasi piattaforma.

HeyGen offre funzionalità per personalizzare i contenuti video e il branding?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, garantendo che le tue campagne di marketing mantengano un'identità di marca coerente. I nostri ricchi Template e scene e il supporto della libreria multimediale/stock facilitano ulteriormente la creazione di video unici e professionali.

