Generatore di video assistito dall'AI: Crea Video Straordinari Velocemente
Produci video straordinari in modo più rapido e semplice. Il nostro generatore di video assistito dall'AI utilizza la trasformazione del testo in video da script per dare vita alle tue idee.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per creatori di corsi online ed educatori, illustrando la facilità di generare contenuti educativi coinvolgenti con l'AI. Utilizza gli "avatar AI" e la "generazione di voiceover" di HeyGen per produrre immagini amichevoli con una narrazione chiara e articolata generata dall'AI, mostrando come il sofisticato software di creazione video semplifica il loro processo educativo.
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ai team di marketing globali, enfatizzando la localizzazione senza soluzione di continuità dei contenuti video per pubblici diversi. Incorpora scene visivamente diverse che mostrano culture differenti e voiceover localizzati e fluidi, mettendo in evidenza la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per facilitare traduzioni efficienti per una portata più ampia e supporto multilingue.
Progetta un video ispiratore di 1 minuto e 30 secondi per strateghi di contenuti digitali, mostrando come massimizzare la portata dei contenuti e il riutilizzo su diverse piattaforme. Impiega immagini veloci che mostrano modifiche rapide e una traccia audio motivante e professionale, concentrandosi sui "Modelli e scene" e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per produrre senza sforzo file MP4 ad alta risoluzione per varie esigenze dei social media.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Accelera la Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Sfrutta l'AI per produrre rapidamente annunci video accattivanti e basati sui dati che guidano risultati di campagna superiori e coinvolgimento.
Semplifica la Produzione di Contenuti per i Social Media.
Genera rapidamente una varietà di contenuti video coinvolgenti per tutte le piattaforme di social media, migliorando la portata del pubblico e la visibilità del marchio.
Domande Frequenti
Come funziona HeyGen come generatore di video AI?
HeyGen consente agli utenti di creare video professionali di alta qualità trasformando i suggerimenti di testo in immagini coinvolgenti utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una vasta gamma di Avatar AI, e il generatore di testo in video di HeyGen farà il resto.
Che tipo di Avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?
HeyGen offre una vasta selezione di Avatar AI realistici ed espressivi, agendo come un potente generatore di avatar AI. Gli utenti hanno un ampio controllo creativo per personalizzare questi avatar, integrare elementi di branding e garantire che i loro video si allineino perfettamente con il loro messaggio.
HeyGen può semplificare i miei flussi di lavoro di editing e produzione video?
Sì, HeyGen semplifica notevolmente i tuoi flussi di lavoro di editing e produzione video attraverso un'assistenza intelligente dell'AI. Offre modelli pronti all'uso, generazione automatica di voiceover e funzionalità di sottotitolazione/didascalie, fornendo un controllo creativo completo per una creazione video efficiente.
HeyGen supporta le traduzioni multilingue per contenuti globali?
HeyGen è dotato di un robusto supporto multilingue, che consente traduzioni senza soluzione di continuità per la tua strategia di contenuti globali. Questa capacità di traduzione video AI assicura che il tuo output video di alta qualità raggiunga efficacemente pubblici diversi, migliorando gli sforzi di localizzazione.