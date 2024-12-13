Generatore di video assistito dall'AI: Crea Video Straordinari Velocemente

Produci video straordinari in modo più rapido e semplice. Il nostro generatore di video assistito dall'AI utilizza la trasformazione del testo in video da script per dare vita alle tue idee.

Crea un video coinvolgente di 1 minuto rivolto ai proprietari di piccole imprese esperti di tecnologia, dimostrando come un generatore di video assistito dall'AI possa rivoluzionare i loro sforzi di marketing. Questo video dovrebbe presentare immagini pulite e moderne, una voce narrante vivace e informativa, e mettere in evidenza la potente capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" per semplificare i flussi di lavoro di produzione video con l'AI.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per creatori di corsi online ed educatori, illustrando la facilità di generare contenuti educativi coinvolgenti con l'AI. Utilizza gli "avatar AI" e la "generazione di voiceover" di HeyGen per produrre immagini amichevoli con una narrazione chiara e articolata generata dall'AI, mostrando come il sofisticato software di creazione video semplifica il loro processo educativo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 45 secondi rivolto ai team di marketing globali, enfatizzando la localizzazione senza soluzione di continuità dei contenuti video per pubblici diversi. Incorpora scene visivamente diverse che mostrano culture differenti e voiceover localizzati e fluidi, mettendo in evidenza la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per facilitare traduzioni efficienti per una portata più ampia e supporto multilingue.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video ispiratore di 1 minuto e 30 secondi per strateghi di contenuti digitali, mostrando come massimizzare la portata dei contenuti e il riutilizzo su diverse piattaforme. Impiega immagini veloci che mostrano modifiche rapide e una traccia audio motivante e professionale, concentrandosi sui "Modelli e scene" e "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per produrre senza sforzo file MP4 ad alta risoluzione per varie esigenze dei social media.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Assistito dall'AI

Trasforma senza sforzo le tue idee in video professionali con la potenza dell'AI, semplificando i tuoi flussi di lavoro di produzione video dallo script allo schermo.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo o script. Il generatore di video assistito dall'AI utilizzerà questo per guidare la narrazione del tuo video, convertendo i tuoi suggerimenti di testo in dialoghi parlati coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI realistici per essere il volto del tuo video. Questi Avatar AI possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni e movimenti naturali.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Media
Arricchisci il tuo video con voiceover professionali dal suono umano, musica di sottofondo e filmati di repertorio. Utilizza la nostra funzione di generazione di voiceover per una narrazione dinamica.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video regolando i rapporti d'aspetto e poi esportalo come file MP4 di alta qualità. Il tuo generatore di video AI lo preparerà per la condivisione immediata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Apprendimento e lo Sviluppo

.

Crea video di formazione dinamici e interattivi potenziati dall'AI che migliorano significativamente il coinvolgimento, la comprensione e la ritenzione delle conoscenze degli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali di alta qualità trasformando i suggerimenti di testo in immagini coinvolgenti utilizzando il suo avanzato generatore di video AI. Basta inserire il tuo script, scegliere tra una vasta gamma di Avatar AI, e il generatore di testo in video di HeyGen farà il resto.

Che tipo di Avatar AI offre HeyGen per la creazione di video?

HeyGen offre una vasta selezione di Avatar AI realistici ed espressivi, agendo come un potente generatore di avatar AI. Gli utenti hanno un ampio controllo creativo per personalizzare questi avatar, integrare elementi di branding e garantire che i loro video si allineino perfettamente con il loro messaggio.

HeyGen può semplificare i miei flussi di lavoro di editing e produzione video?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente i tuoi flussi di lavoro di editing e produzione video attraverso un'assistenza intelligente dell'AI. Offre modelli pronti all'uso, generazione automatica di voiceover e funzionalità di sottotitolazione/didascalie, fornendo un controllo creativo completo per una creazione video efficiente.

HeyGen supporta le traduzioni multilingue per contenuti globali?

HeyGen è dotato di un robusto supporto multilingue, che consente traduzioni senza soluzione di continuità per la tua strategia di contenuti globali. Questa capacità di traduzione video AI assicura che il tuo output video di alta qualità raggiunga efficacemente pubblici diversi, migliorando gli sforzi di localizzazione.

