Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video convincente di 90 secondi rivolto a aziende SaaS e dipartimenti HR, illustrando come un innovativo costruttore di tutorial possa migliorare significativamente l'onboarding degli utenti con tutorial visivi coinvolgenti. L'estetica dovrebbe essere dinamica e amichevole, utilizzando i vari modelli e scene di HeyGen per un'impostazione rapida e garantendo l'accessibilità con sottotitoli/caption automatici.
Sviluppa un video completo di 2 minuti rivolto a formatori aziendali e istituzioni educative, evidenziando l'efficienza e la produttività senza pari ottenute utilizzando un generatore di tutorial AI per produrre materiali di formazione di alta qualità. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e informativo, incorporando transizioni fluide e sfruttando gli avatar AI di HeyGen per la coerenza del presentatore, ulteriormente migliorato dal supporto di una vasta libreria multimediale/stock.
Produci un video conciso di 45 secondi per scrittori tecnici e sviluppatori indipendenti, mostrando il processo semplice di generazione di tutorial dettagliati passo-passo e la flessibilità di esportarli e condividerli su varie piattaforme. L'esecuzione visiva dovrebbe essere diretta e focalizzata sulla cattura dello schermo, accompagnata da una voce energica e informativa, utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni di HeyGen per una consegna ottimale.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Tutorial Completi Potenziati dall'AI.
Genera rapidamente una vasta gamma di tutorial dettagliati e potenziati dall'AI, espandendo la tua portata ed educando gli utenti a livello globale sulle funzionalità delle app.
Miglioramento della Formazione e del Coinvolgimento degli Utenti.
Aumenta il coinvolgimento degli utenti e la ritenzione delle informazioni per i tuoi tutorial app AI con contenuti video dinamici generati dall'AI.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di tutorial AI?
HeyGen semplifica il processo di generazione di tutorial AI completi convertendo i tuoi script in video professionali utilizzando la tecnologia testo-a-video e avatar AI, aumentando significativamente l'efficienza e la produttività nella creazione di materiali di formazione.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per costruire tutorial video interattivi?
HeyGen fornisce capacità tecniche avanzate come la generazione di voce fuori campo, sottotitoli/caption automatici e un editor robusto per migliorare i tuoi tutorial video interattivi. Questi strumenti consentono regolazioni precise e la creazione di tutorial visivi di alta qualità.
HeyGen supporta la personalizzazione della documentazione video generata dall'AI?
Assolutamente, HeyGen consente un'ampia personalizzazione della tua documentazione video generata dall'AI. Puoi utilizzare controlli di branding per loghi e colori, accedere a una ricca libreria multimediale e regolare i rapporti d'aspetto per personalizzare efficacemente i tutorial per l'onboarding degli utenti o SOP con AI.
Quanto è facile condividere i tutorial delle app AI creati con HeyGen?
HeyGen rende la condivisione dei tuoi tutorial delle app AI semplice attraverso varie opzioni di esportazione e funzionalità di condivisione intelligente. Puoi esportare i tuoi tutorial visivi in diversi rapporti d'aspetto o condividerli facilmente con un link per una distribuzione ampia e un uso collaborativo.