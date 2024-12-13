Creatore di Video di Annuncio AI per Aggiornamenti Straordinari

Produci senza sforzo video di annuncio di alta qualità con i nostri avanzati avatar AI.

Crea un video di annuncio sui social media di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, evidenziando il lancio di un nuovo prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e moderno, con animazioni vivaci e una voce narrante professionale e vivace. Utilizza i vari modelli e scene di HeyGen per generare rapidamente un messaggio coinvolgente che susciti interesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di annuncio informativo di 45 secondi per appassionati di tecnologia e professionisti del settore, dettagliando un prossimo evento virtuale. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo elegante e futuristico, dove un avatar AI presenta i dettagli chiave dell'evento con una musica di sottofondo ispiratrice. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per trasmettere un messaggio personalizzato ma scalabile.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video ispiratore di 60 secondi per celebrare un importante traguardo aziendale, rivolto a dipendenti, partner e stakeholder. Impiega uno stile visivo cinematografico con una voce narrante sentita e musica di sottofondo delicata e motivante, assicurando che i controlli di branding aziendale siano applicati costantemente. Concentrati sulla robusta generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere emozione e orgoglio genuini.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di annuncio promozionale accattivante di 15 secondi per i follower generali sui social media, mostrando una vendita lampo. L'estetica dovrebbe essere veloce e accattivante, con tagli rapidi, testo audace sullo schermo ed effetti sonori entusiasmanti per massimizzare il coinvolgimento. Utilizza il ridimensionamento dell'aspetto e le esportazioni di HeyGen per garantire una visualizzazione ottimale su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio AI

Genera senza sforzo video di annuncio professionali in pochi minuti, trasformando il tuo testo in visuali coinvolgenti con l'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il testo del tuo annuncio. Il nostro avanzato generatore di video AI convertirà automaticamente il tuo script in una bozza iniziale del video, gettando le basi per il tuo messaggio.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona da una libreria di modelli video personalizzabili o integra avatar AI per narrare il tuo annuncio. Personalizza l'aspetto e la sensazione per adattarsi all'estetica del tuo marchio.
3
Step 3
Migliora e Brandizza
Aggiungi il tuo logo e i colori del marchio utilizzando i controlli di branding. Affina ulteriormente il tuo video con la generazione di voiceover alimentata dall'AI e sottotitoli generati automaticamente per accessibilità e impatto.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video generato dall'AI e apporta eventuali aggiustamenti finali. Una volta soddisfatto, esporta il tuo annuncio come file MP4 ad alta risoluzione, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora Annunci Interni e di Formazione

.

Migliora le comunicazioni interne e le iniziative di formazione con video di annuncio alimentati dall'AI coinvolgenti che migliorano la comprensione e la ritenzione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di annuncio?

HeyGen consente agli utenti di creare video di annuncio professionali con facilità, sfruttando modelli video personalizzabili e avatar AI realistici. Il nostro intuitivo generatore di video AI semplifica l'intero processo di creazione video, rendendo accessibili a tutti annunci straordinari.

Posso personalizzare i video generati dall'AI creati con HeyGen?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per i tuoi video generati dall'AI. Oltre alla generazione da testo a video, puoi utilizzare potenti strumenti di editing video, aggiungere animazioni e selezionare da una ricca libreria di video stock, musica ed effetti sonori per adattare il tuo contenuto per video sui social media o altre piattaforme.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per la produzione video?

HeyGen fornisce un motore creativo completo per la produzione video, inclusi avatar AI iper-realistici e avanzata generazione di voiceover alimentata dall'AI. Puoi anche generare automaticamente sottotitoli e applicare controlli di branding per garantire che i tuoi video si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

HeyGen supporta esportazioni di alta qualità e asset multimediali diversificati?

Assolutamente, HeyGen garantisce che il tuo output finale sia un file MP4 ad alta risoluzione, con ridimensionamento flessibile dell'aspetto per varie piattaforme. Inoltre, puoi migliorare i tuoi progetti con la nostra vasta libreria di video stock, musica, effetti sonori e animazioni per ottenere visuali cinematografiche.

