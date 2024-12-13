Il tuo Generatore di Annunci AI per Ogni Occasione

Un video di 2 minuti rivolto ai responsabili della comunicazione aziendale e ai professionisti IT nelle grandi imprese, che dimostra come un "generatore di annunci AI" semplifichi le comunicazioni interne. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale, pulito ed efficiente, con un tono audio vivace ma informativo. Questo video metterà in evidenza le capacità di HeyGen "Da testo a video da script" e "Avatar AI" per mostrare la creazione di contenuti senza soluzione di continuità e strumenti di collaborazione facili all'interno di strutture organizzative complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Produci un video dinamico di 1 minuto e 30 secondi per direttori marketing e product manager in aziende globali, concentrandoti sulle funzionalità "personalizzabili" e "supporto multilingue" di uno strumento di annunci AI per "Lanci di Prodotti". Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e globale, con un audio coinvolgente e chiaro. Utilizza la "Generazione di voiceover" di HeyGen per dimostrare più lingue e "Modelli e scene" per illustrare un design adattabile per mercati diversi.
Crea un video tutorial di 1 minuto, luminoso e facile da usare, rivolto a proprietari di piccole imprese e organizzatori di eventi, illustrando la facilità di generare "Annunci di Eventi" con un "Generatore di Annunci" utilizzando "testo o voce prompt". Lo stile visivo dovrebbe fornire una guida chiara, passo dopo passo, con un voiceover amichevole. Questo prompt sfrutterà le funzionalità di HeyGen "Da testo a video da script" e "Sottotitoli/didascalie" per garantire accessibilità e chiarezza durante tutta la dimostrazione.
Sviluppa un video moderno e veloce di 45 secondi per i dipartimenti HR e le agenzie PR, enfatizzando l'efficienza e la coerenza ottenute attraverso uno "strumento potenziato dall'AI" per vari "annunci professionali". Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole con un audio nitido, trasmettendo velocità e affidabilità. Questo video utilizzerà efficacemente gli "Avatar AI" di HeyGen e il "Supporto libreria multimediale/stock" per produrre rapidamente comunicazioni raffinate e allineate al brand.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Annunci AI

Sfrutta il nostro strumento potenziato dall'AI per creare annunci professionali rapidamente ed efficientemente, garantendo una comunicazione chiara e coinvolgente ogni volta.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio
Utilizza il nostro strumento potenziato dall'AI per generare bozze iniziali del contenuto del tuo annuncio dal tuo testo o input vocale. Questo avvia in modo efficiente il tuo processo di creazione di contenuti.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Affina il tuo annuncio generato dall'AI sfruttando le opzioni personalizzabili per regolare il testo, assicurandoti che corrisponda perfettamente al tono di voce desiderato e al pubblico di riferimento.
3
Step 3
Migliora con il Branding
Applica il tuo Branding Personalizzato, inclusi loghi e colori specifici, per garantire che i tuoi annunci professionali siano sempre allineati con l'identità del tuo brand.
4
Step 4
Condividi il Tuo Annuncio
Distribuisci il tuo annuncio finalizzato senza problemi al tuo team o pubblico utilizzando le nostre opzioni di condivisione con un solo clic. Questo assicura una portata rapida e ampia.

Comunicazioni Interne Coinvolgenti

Migliora gli annunci aziendali interni e i materiali di formazione con video AI coinvolgenti per migliorare la comprensione e la ritenzione dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di contenuti il generatore di annunci AI di HeyGen?

HeyGen utilizza una tecnologia AI avanzata per potenziare il suo generatore di annunci, trasformando in modo efficiente i tuoi prompt di testo o voce in annunci professionali generati dall'AI. Questo strumento potenziato dall'AI riduce significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti per la creazione di contenuti di alta qualità.

Posso personalizzare i miei annunci generati dall'AI per riflettere il mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di applicare il tuo branding personalizzato, inclusi loghi e colori, a ogni annuncio generato dall'AI. Puoi anche sfruttare una varietà di modelli di annunci e l'Editor di Design intuitivo per garantire un'immagine del brand professionale e coerente.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per la creazione di annunci multilingue?

La piattaforma di HeyGen include un robusto supporto multilingue, potenziato da un avanzato Generatore di Voce AI e capacità di sintesi vocale. Puoi generare annunci in più lingue, utilizzando funzionalità come il clonaggio vocale e il doppiaggio AI per garantire una comunicazione chiara e specifica per il pubblico a livello globale.

HeyGen supporta la collaborazione del team per la creazione e l'approvazione degli annunci?

Sì, HeyGen è progettato con la collaborazione in mente. La nostra piattaforma offre strumenti di collaborazione dedicati che facilitano l'editing su più dispositivi e semplificano le approvazioni attraverso flussi di lavoro di approvazione multi-fase. Questo assicura un'integrazione senza soluzione di continuità nei processi di comunicazione esistenti del tuo team.

