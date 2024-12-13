Generatore di advocacy AI: Potenzia le tue campagne ora

Automatizza efficacemente testi di campagna personalizzati e avvisi d'azione con AI generativa, sfruttando il Testo-a-video da script per un coinvolgimento efficace.

Crea un video dinamico di 45 secondi, rivolto a organizzazioni non profit e gruppi di advocacy, che metta in evidenza come un generatore di advocacy AI possa creare facilmente testi di campagna coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con grafiche pulite e avatar AI diversificati. Usa la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per trasformare rapidamente il tuo messaggio in una narrazione coinvolgente, dimostrando la facilità di generare contenuti di impatto per le loro cause.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto a manager di campagne politiche e organizzatori di comunità, dettagliando i vantaggi di un Generatore di Piani di Advocacy per ottenere una personalizzazione automatizzata dei contenuti. Adotta uno stile visivo professionale e coinvolgente, magari utilizzando animazioni di testo sullo schermo per enfatizzare le statistiche chiave. Utilizza la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere un messaggio chiaro e autorevole, completato da sottotitoli per garantire l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video entusiasta di 30 secondi per piccole organizzazioni non profit e team di marketing con un budget limitato, illustrando come AI per Nonprofit possa servire come un potente generatore di post sui social media in modo economico. Il video dovrebbe adottare un'estetica ispiratrice e visivamente ricca, mostrando storie di successo attraverso tagli rapidi e colori vivaci. Sfrutta la libreria multimediale/stock di HeyGen per migliorare l'appeal visivo e poi usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare per varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale elegante di 50 secondi per grandi organizzazioni e piattaforme di advocacy consolidate, enfatizzando le capacità complete di una piattaforma di advocacy nativa AI e la sua integrazione senza soluzione di continuità per generare contenuti diversi come comunicati stampa e avvisi d'azione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere high-tech ed efficiente, con transizioni fluide e un tono sicuro. Utilizza i Template & scene di HeyGen per avviare la produzione e incorpora avatar AI professionali per narrare le caratteristiche avanzate della piattaforma.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona il Generatore di Advocacy AI

Potenzia i tuoi sforzi di advocacy con una piattaforma nativa AI. Crea rapidamente campagne personalizzate e di impatto, analizza le prestazioni e raggiungi i tuoi obiettivi di cambiamento sociale in modo efficiente.

1
Step 1
Seleziona i tuoi obiettivi di campagna
Inizia definendo i tuoi "obiettivi di advocacy" all'interno dell'"Interfaccia intuitiva". Specifica il tuo pubblico di riferimento e i messaggi chiave per guidare l'AI.
2
Step 2
Crea contenuti di advocacy su misura
Sfrutta le capacità di "AI generativa" per redigere istantaneamente "testi di campagna" coinvolgenti. Questo include avvisi d'azione, comunicati stampa, email e post sui social media, tutti allineati con i tuoi obiettivi.
3
Step 3
Applica la personalizzazione automatizzata
Migliora il coinvolgimento con la "personalizzazione automatizzata dei contenuti", permettendo alla piattaforma di adattare i messaggi per diversi segmenti. Utilizza dati in tempo reale e "analisi dettagliate" per un impatto ottimale.
4
Step 4
Esporta e integra le tue campagne
Esporta facilmente i tuoi contenuti raffinati e beneficia di un'"integrazione senza soluzione di continuità" con i tuoi canali di comunicazione esistenti. Questo flusso di lavoro semplificato assicura che la tua advocacy raggiunga le persone giuste in modo "economico".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia l'impatto dell'advocacy con video coinvolgenti

Mostra l'impatto tangibile dei tuoi sforzi di advocacy e storie di successo con contenuti video potenziati dall'AI per ispirare all'azione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per campagne creative?

HeyGen sfrutta l'AI generativa per trasformare il testo in video con avatar AI realistici, consentendo una rapida produzione di contenuti di qualità professionale per varie campagne creative. Questo semplifica il processo di creazione dei contenuti, rendendolo un eccellente Generatore AI per le tue esigenze.

HeyGen può aiutare a generare contenuti diversi per advocacy e marketing?

Sì, HeyGen agisce come un potente Generatore di Contenuti, producendo contenuti versatili come testi di campagna, post sui social media e contenuti per siti web. Con la personalizzazione automatizzata dei contenuti, HeyGen assicura che il tuo messaggio risuoni efficacemente su diverse piattaforme.

Quali opzioni di personalizzazione offre HeyGen per messaggi di brand personalizzati?

HeyGen fornisce ampi controlli di branding, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità del tuo brand. Puoi utilizzare una varietà di template & scene per creare video personalizzati, migliorando la qualità professionale del tuo output.

HeyGen è una soluzione economica per creare contenuti video rapidamente?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere una soluzione economica che massimizza l'efficienza del tempo per la produzione video. La sua interfaccia user-friendly consente risultati immediati, rendendo la creazione di video professionali accessibile senza bisogno di competenze tecniche estese.

