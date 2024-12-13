Generatore di video pubblicitari AI: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Riduci i costi di produzione e ottieni un ROI più elevato per annunci vincenti utilizzando avatar AI realistici.

Immagina un video di 30 secondi, vivace e professionale, che mostra un piccolo imprenditore creare senza sforzo una pubblicità accattivante. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e moderno, con una voce fuori campo chiara ed entusiasta che spiega come ha utilizzato il generatore di video pubblicitari AI di HeyGen per produrre contenuti di alta qualità istantaneamente. Evidenzia la facilità d'uso mostrando la funzionalità 'Modelli e scene'.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 45 secondi, dinamico e coinvolgente, per i marketer delle performance, dimostrando come ottenere annunci vincenti con una rappresentazione diversificata. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e inclusivo, con vari Attori AI e Avatar AI che interagiscono naturalmente, accompagnati da una voce fuori campo amichevole e professionale. Sottolinea l'integrazione senza soluzione di continuità di 'Avatar AI' e 'Generazione di voce fuori campo' per personalizzare le campagne.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo di 60 secondi, informativo ed elegante, rivolto a creatori di contenuti e agenzie, illustrando la trasformazione di un'idea in un annuncio coinvolgente. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e istruttivo, mostrando come i suggerimenti testuali nei video AI possano materializzare concetti complessi, con 'Sottotitoli/didascalie' nitidi e una narrazione chiara e articolata. Il focus dovrebbe essere sulla funzionalità 'Da testo a video da script', portando alla vita la loro visione creativa.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di 30 secondi, visivamente ricco e adattabile, rivolto ai marchi D2C che cercano di scalare i loro annunci AI a livello globale. Lo stile visivo dovrebbe essere coerente ma flessibile, utilizzando una varietà di immagini accattivanti dalla 'Libreria multimediale/supporto stock' che possono essere adattate per diverse piattaforme. Una voce fuori campo sicura e persuasiva dovrebbe evidenziare come 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' permetta un dispiegamento versatile attraverso diversi canali di marketing.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari AI

Crea video pubblicitari ad alto impatto senza sforzo con l'AI. La nostra piattaforma intuitiva ti aiuta a trasformare idee in annunci coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il tuo testo pubblicitario o script. La nostra piattaforma utilizza la funzione da testo a video da script per convertire i tuoi contenuti scritti in visual dinamici, rendendo facile trasformare i tuoi suggerimenti testuali in video AI.
2
Step 2
Scegli un Attore AI
Dai vita al tuo annuncio selezionando dalla nostra ampia gamma di avatar AI realistici. Questi Attori AI trasmettono il tuo messaggio con impatto, connettendosi direttamente con il tuo pubblico di riferimento.
3
Step 3
Personalizza con Voci Fuori Campo
Migliora l'audio del tuo annuncio con la generazione di voci fuori campo dal suono naturale. Puoi anche esplorare opzioni per Cloni Vocali per personalizzare ulteriormente il tuo annuncio, garantendo una voce del marchio unica.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio Finale
Finalizza la tua creazione esportando il tuo annuncio. La nostra piattaforma consente il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, così il tuo video è perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma, assicurandoti che sia pronto a diventare un annuncio vincente.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Video di Storie di Successo dei Clienti

.

Produci storie di successo dei clienti coinvolgenti con video AI per costruire fiducia e dimostrare efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione dei miei video pubblicitari AI?

HeyGen consente agli utenti di creare video pubblicitari AI coinvolgenti e annunci vincenti trasformando script testuali in visual dinamici. Semplifica il processo di creazione di video pubblicitari AI, permettendo ai marketer delle performance e ai marchi D2C di produrre contenuti di alta qualità rapidamente.

Quali sono le possibilità creative con gli Attori e Avatar AI di HeyGen?

HeyGen offre una gamma diversificata di Attori AI e Avatar AI che danno vita alla tua visione creativa nei tuoi annunci AI. Questi presentatori digitali possono trasmettere il tuo messaggio con espressioni realistiche e voci fuori campo, migliorando il coinvolgimento per varie campagne di marketing.

HeyGen può aiutare a generare annunci AI in modo efficiente da suggerimenti testuali?

Sì, HeyGen eccelle nel generare annunci AI in modo efficiente convertendo suggerimenti testuali in video AI. La sua piattaforma intuitiva consente una rapida creazione di contenuti, sfruttando modelli video per ottimizzare la produzione di materiale pubblicitario coinvolgente.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze creative per i video esplicativi?

HeyGen supporta le diverse esigenze creative per i video esplicativi attraverso la sua vasta libreria di modelli video e scene personalizzabili. Gli utenti possono facilmente creare spiegazioni coinvolgenti con cloni vocali realistici e voci fuori campo multilingue, trasmettendo messaggi chiari in oltre 50 lingue.

