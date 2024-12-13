Generatore di Pubblicità AI: Crea Annunci ad Alto Tasso di Conversione Velocemente

Genera video pubblicitari sorprendenti con avatar AI espressivi e aumenta il tuo ROAS.

Immagina di creare "video pubblicitari" di 30 secondi di grande impatto senza sforzo con un "generatore di pubblicità AI". Questo video dinamico e vivace, rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, presenta eleganti grafiche in movimento e una voce narrante professionale che spiega come la capacità di HeyGen di "trasformare il testo in video da script" trasforma le idee in campagne coinvolgenti, risolvendo la sfida della complessa produzione video.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Scopri il potere degli "avatar AI" nella creazione di "creativi pubblicitari" personalizzati che connettono davvero. Questa narrazione di 45 secondi, rivolta a marketer digitali e brand di e-commerce, presenta una serie di "avatar AI" amichevoli ed espressivi portati in vita con la funzione "avatar AI" di HeyGen, che trasmettono messaggi di prodotto diversi in uno stile visivo caldo e accogliente con dialoghi chiari, rivoluzionando l'interazione con il loro pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sblocca una libertà creativa senza pari per le tue campagne "video di prodotto" sfruttando "modelli pubblicitari personalizzabili". Questo video raffinato di 60 secondi, progettato per product manager e agenzie pubblicitarie, mostra la creazione senza soluzione di continuità di straordinari "scatti di prodotto cinematografici" e diverse varianti pubblicitarie, utilizzando l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen in un ambiente visivo elegante e moderno, completato da musica di sottofondo contemporanea ed effetti sonori nitidi.
Prompt di Esempio 3
Trasforma la presenza del tuo brand con "video pubblicitari in stile UGC" autentici generati tramite "creazione pubblicitaria potenziata dall'AI". Questo spot incisivo di 15 secondi, perfetto per marketer sui social media e creatori di contenuti, utilizza uno stile visivo naturale e riconoscibile con colori vivaci e un tono informale per dimostrare quanto velocemente si possano produrre "video pubblicitari vincenti", presentando i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per la massima accessibilità e coinvolgimento su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Pubblicità AI

Crea senza sforzo creativi pubblicitari ad alte prestazioni con l'AI, dal concetto all'esportazione, progettati per massimizzare la portata e l'impatto della tua campagna.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Pubblicitario
Inizia generando coinvolgenti video da testo, permettendo all'AI di trasformare rapidamente il tuo testo pubblicitario in narrazioni visive accattivanti.
2
Step 2
Personalizza i Modelli Pubblicitari
Personalizza il tuo annuncio selezionando tra modelli pubblicitari personalizzabili, adattandoli con i colori, i loghi e i messaggi specifici del tuo brand.
3
Step 3
Seleziona Avatar AI
Seleziona avatar AI espressivi per essere protagonisti del tuo annuncio, fornendo un tocco umano e trasmettendo efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta Formati Pubblicitari Ottimizzati
Esporta i tuoi creativi pubblicitari finiti in formati ottimizzati, pronti per l'integrazione diretta con la pubblicazione di annunci Meta e altri strumenti di gestione delle campagne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Trasforma le Testimonianze in Video Pubblicitari AI

.

Converti le storie di successo dei clienti in potenti e coinvolgenti video pubblicitari AI che costruiscono fiducia e aumentano le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti pubblicitari AI?

HeyGen funziona come un generatore di pubblicità AI completo, permettendo agli utenti di produrre video pubblicitari coinvolgenti e creativi pubblicitari diversi senza sforzo. Sfrutta avatar AI avanzati e capacità di trasformare il testo in video da script per semplificare la produzione di visuali di alta qualità per qualsiasi campagna.

Che tipo di creativi pubblicitari personalizzabili posso generare con HeyGen?

Con HeyGen, puoi generare una vasta gamma di creativi pubblicitari, inclusi video pubblicitari coinvolgenti con avatar AI espressivi e scatti di prodotto cinematografici. La piattaforma offre modelli pubblicitari personalizzabili e controlli di branding, assicurando che la tua strategia creativa si allinei perfettamente con la visione del tuo brand.

HeyGen può aiutare a creare video di prodotto e servizi fotografici virtuali per la pubblicità?

Sì, HeyGen è un efficace creatore di video pubblicitari AI che eccelle nella creazione di contenuti video di prodotto dinamici. Puoi utilizzare avatar AI per potenti presentazioni di prodotto e persino generare servizi fotografici virtuali, offrendo visuali di prodotto professionali e diversificate senza una produzione tradizionale estesa.

Quali strumenti offre HeyGen per ottimizzare i creativi pubblicitari per una migliore performance?

HeyGen fornisce funzionalità robuste per l'ottimizzazione creativa, permettendoti di generare efficientemente varianti video diverse e creativi pubblicitari per test A/B. Puoi sfruttare le sue potenti animazioni e i controlli di branding completi per iterare rapidamente e rispondere alle tendenze creative attuali.

