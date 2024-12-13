Generatore di Video Pubblicitari AI: Crea Annunci ad Alta Conversione Velocemente
Crea annunci video personalizzati vincenti da prompt testuali utilizzando la conversione avanzata testo-video da script, aumentando l'engagement e le conversioni.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per agenzie di marketing e marchi di e-commerce, evidenziando la potenza degli annunci video personalizzati per campagne diverse. Utilizza un'estetica visiva dinamica, con vari modelli di annunci predefiniti e una generazione di voiceover chiara e moderna, ambientata su uno sfondo di presentazioni di prodotti sofisticate. Questo video dovrebbe illustrare la versatilità della funzione modelli & scene di HeyGen nella produzione di annunci ad alto impatto.
Crea un annuncio AI di testimonianza autentico di 60 secondi per marchi D2C in cerca di prova sociale, con attori AI che condividono esperienze positive sui prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e naturale, utilizzando un'illuminazione soffusa e musica di sottofondo sottile, arricchito da sottotitoli automatici per garantire l'accessibilità. Questo mira a dimostrare come gli annunci video in stile UGC possano essere prodotti professionalmente con facilità.
Crea un video conciso di 30 secondi progettato per i marketer dei social media, concentrandosi sulla generazione di annunci video vincenti ottimizzati per varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda ed energico, catturando l'attenzione con tagli rapidi e supporto visivo della libreria multimediale/stock vibrante, sottolineato da una colonna sonora contemporanea e vivace. Sottolinea la facilità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per un adattamento senza soluzione di continuità su vari canali social.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Crea rapidamente annunci video impattanti e ottimizzati per la conversione utilizzando l'AI, migliorando le tue performance di marketing.
Annunci Coinvolgenti per i Social Media.
Produci rapidamente annunci video e clip per i social media accattivanti per catturare l'attenzione del pubblico e aumentare l'engagement.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari AI?
HeyGen agisce come un avanzato generatore di video pubblicitari AI, permettendo agli utenti di creare rapidamente annunci video personalizzati. Sfrutta Attori AI e Avatar AI da prompt testuali, offrendo un controllo creativo significativo per produrre annunci video vincenti che risuonano con il pubblico.
Quali opzioni creative offre HeyGen per gli annunci video personalizzati?
HeyGen offre ampie opzioni creative per generare annunci video personalizzati, inclusi annunci video in stile UGC e opzioni per utilizzare modelli di annunci predefiniti. Gli utenti possono facilmente creare varianti video diverse ottimizzate per varie piattaforme, trasformando anche un URL in video per un flusso di lavoro semplificato.
HeyGen supporta la creazione di video pubblicitari in più lingue?
Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video pubblicitari efficaci in oltre 50 lingue, espandendo la loro portata globale. Con HeyGen, puoi integrare Attori AI, utilizzare cloni vocali per una consegna naturale e aggiungere sottotitoli, garantendo transizioni visive, voiceover e pronte per il marchio per pubblici diversi.
Come può HeyGen semplificare la produzione di annunci AI di testimonianza?
HeyGen semplifica notevolmente la creazione di annunci AI di testimonianza agendo come un efficiente generatore di video pubblicitari AI. Gli utenti possono trasformare rapidamente i prompt testuali in video coinvolgenti con Avatar AI, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.