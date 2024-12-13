Generatore di Video Pubblicitari AI: Crea Annunci ad Alta Conversione Velocemente

Crea annunci video personalizzati vincenti da prompt testuali utilizzando la conversione avanzata testo-video da script, aumentando l'engagement e le conversioni.

Produci un video vivace di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer delle performance, mostrando quanto sia facile creare video pubblicitari AI accattivanti. Utilizza uno stile visivo veloce e dinamico con avatar AI professionali ma amichevoli che trasmettono il messaggio, accompagnati da musica di sottofondo energica. Dimostra la funzione di conversione testo-video da script per una rapida generazione di contenuti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 45 secondi per agenzie di marketing e marchi di e-commerce, evidenziando la potenza degli annunci video personalizzati per campagne diverse. Utilizza un'estetica visiva dinamica, con vari modelli di annunci predefiniti e una generazione di voiceover chiara e moderna, ambientata su uno sfondo di presentazioni di prodotti sofisticate. Questo video dovrebbe illustrare la versatilità della funzione modelli & scene di HeyGen nella produzione di annunci ad alto impatto.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio AI di testimonianza autentico di 60 secondi per marchi D2C in cerca di prova sociale, con attori AI che condividono esperienze positive sui prodotti. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e naturale, utilizzando un'illuminazione soffusa e musica di sottofondo sottile, arricchito da sottotitoli automatici per garantire l'accessibilità. Questo mira a dimostrare come gli annunci video in stile UGC possano essere prodotti professionalmente con facilità.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 30 secondi progettato per i marketer dei social media, concentrandosi sulla generazione di annunci video vincenti ottimizzati per varie piattaforme. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere alla moda ed energico, catturando l'attenzione con tagli rapidi e supporto visivo della libreria multimediale/stock vibrante, sottolineato da una colonna sonora contemporanea e vivace. Sottolinea la facilità di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per un adattamento senza soluzione di continuità su vari canali social.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Pubblicitari AI

Crea rapidamente ed efficacemente annunci video coinvolgenti e ottimizzati per la conversione con la potenza dell'AI, trasformando i tuoi concetti in campagne vincenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Pubblicitario
Inizia inserendo il tuo testo pubblicitario o concetto utilizzando prompt testuali chiari. La nostra capacità di conversione testo-video da script trasformerà le tue parole in una base video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli da una vasta libreria di avatar AI, o incorpora Attori AI, per presentare visivamente il tuo messaggio in modo efficace.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Sfrutta la nostra generazione di voiceover per produrre audio dal suono naturale in oltre 50 lingue, migliorando la portata globale del tuo annuncio.
4
Step 4
Esporta per le Prestazioni
Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, assicurandoti che sia pronto per il marketing delle performance.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci AI di Testimonianza Autentici

.

Trasforma facilmente le storie di successo dei clienti in video di testimonianza AI autentici e coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video pubblicitari AI?

HeyGen agisce come un avanzato generatore di video pubblicitari AI, permettendo agli utenti di creare rapidamente annunci video personalizzati. Sfrutta Attori AI e Avatar AI da prompt testuali, offrendo un controllo creativo significativo per produrre annunci video vincenti che risuonano con il pubblico.

Quali opzioni creative offre HeyGen per gli annunci video personalizzati?

HeyGen offre ampie opzioni creative per generare annunci video personalizzati, inclusi annunci video in stile UGC e opzioni per utilizzare modelli di annunci predefiniti. Gli utenti possono facilmente creare varianti video diverse ottimizzate per varie piattaforme, trasformando anche un URL in video per un flusso di lavoro semplificato.

HeyGen supporta la creazione di video pubblicitari in più lingue?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare video pubblicitari efficaci in oltre 50 lingue, espandendo la loro portata globale. Con HeyGen, puoi integrare Attori AI, utilizzare cloni vocali per una consegna naturale e aggiungere sottotitoli, garantendo transizioni visive, voiceover e pronte per il marchio per pubblici diversi.

Come può HeyGen semplificare la produzione di annunci AI di testimonianza?

HeyGen semplifica notevolmente la creazione di annunci AI di testimonianza agendo come un efficiente generatore di video pubblicitari AI. Gli utenti possono trasformare rapidamente i prompt testuali in video coinvolgenti con Avatar AI, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo