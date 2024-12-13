Conquista più clienti con il nostro creatore di video di presentazione per agenzie

Trasforma i testi in video di presentazione coinvolgenti senza sforzo. Usa la funzione di testo-a-video di HeyGen per vincere più proposte di clienti e promuovere i tuoi servizi.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di marketing conciso di 30 secondi per piccoli imprenditori, dimostrando quanto sia facile creare contenuti coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo amichevole e chiaro con un tono audio conversazionale, sfruttando gli avatar AI di HeyGen e la generazione di Voiceover per trasmettere un messaggio relazionabile che risuoni con gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di presentazione di vendita informativo di 60 secondi rivolto ai team di vendita, spiegando un servizio complesso a potenziali clienti. La presentazione visiva dovrebbe essere autorevole e nitida, accompagnata da una traccia audio professionale e chiara, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire accuratezza e includendo sottotitoli per una maggiore accessibilità come creatore di video di presentazione di vendita.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di presentazione ispiratore di 50 secondi per imprenditori che presentano la loro idea di startup agli investitori, mostrando innovazione e visione futura. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva innovativa e raffinata con immagini di stock moderne e una narrazione sicura, utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottenere un risultato professionale e di grande impatto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come funziona un creatore di video di presentazione per agenzie

Crea video di presentazione per agenzie coinvolgenti e proposte ai clienti senza sforzo con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue idee in presentazioni video professionali in pochi minuti.

1
Step 1
Seleziona la tua base
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli professionali o incolla il tuo script per sfruttare la nostra funzione di testo-a-video da script, generando istantaneamente il nucleo del tuo video. Questo prepara il terreno per una presentazione persuasiva.
2
Step 2
Personalizza con il tuo brand
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo e i colori del tuo brand utilizzando i controlli di branding. Puoi anche incorporare immagini uniche dalla libreria multimediale/stock per far risaltare davvero la tua presentazione.
3
Step 3
Incorpora avatar AI e voce
Dai vita al tuo messaggio aggiungendo avatar AI per presentare la tua proposta. Migliora la chiarezza e il coinvolgimento con la generazione di voiceover dal suono naturale, assicurando che la tua presentazione sia dinamica e professionale.
4
Step 4
Rifinisci ed esporta la tua presentazione
Rivedi il tuo video nell'editor online, apportando eventuali aggiustamenti finali al timing o al contenuto. Una volta perfezionato, esporta facilmente la tua presentazione in vari rapporti d'aspetto, pronta per presentazioni ai clienti o pitch agli investitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Dinamici per i Social Media

.

Crea senza sforzo video coinvolgenti per i social media e clip brevi per migliorare la presenza online della tua agenzia e connetterti con il tuo pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare le mie presentazioni video?

HeyGen ti consente di creare presentazioni video professionali senza sforzo. Utilizza i nostri modelli professionali diversificati e il potente editor online per trasformare le tue idee in narrazioni visive coinvolgenti, perfette per presentazioni a investitori o proposte ai clienti.

HeyGen offre strumenti creativi per video di presentazione coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen è progettato per stimolare la creatività nei tuoi video di presentazione. Con avatar AI realistici, animazioni dinamiche e una ricca libreria multimediale, puoi facilmente produrre video di marketing accattivanti che si distinguono davvero.

Come semplifica HeyGen la creazione di un video di presentazione di vendita potenziato dall'AI?

HeyGen semplifica il processo per diventare un creatore di video di presentazione di vendita di alto livello. Basta inserire il tuo script, e il creatore di video AI di HeyGen genererà un video professionale con voiceover naturali e avatar AI, risparmiando tempo e risorse.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di presentazione per agenzie?

HeyGen si distingue come un eccezionale creatore di video di presentazione per agenzie grazie al suo editor intuitivo drag-and-drop e alle sue funzionalità complete. Consente alle agenzie di creare rapidamente video di alta qualità e brandizzati per diverse proposte e presentazioni ai clienti, garantendo un messaggio di marca professionale e coerente.

