Generatore di Video AI per Agenzie: Crea Video di Presentazione Straordinari

Produci video promozionali e esplicativi coinvolgenti per i clienti senza sforzo, sfruttando avatar AI realistici per raccontare la tua storia.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale sofisticato di 90 secondi rivolto a strateghi del marchio e responsabili creativi delle agenzie, enfatizzando la coerenza del marchio e le possibilità di personalizzazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente raffinato, incorporando gli elementi specifici del marchio dell'agenzia e musica di sottofondo professionale, con una voce narrante AI sottile e guida. Mostra come i "Templates & scenes" di HeyGen forniscano una base potente, permettendo agli utenti di sfruttare un "AI video editor" con un "drag-and-drop editor" facile da usare per mantenere la loro identità di marca unica senza sforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 2 minuti progettato per grandi team di produzione di agenzie e dipartimenti di marketing orientati alla tecnologia, illustrando la scalabilità e le capacità avanzate di produzione di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere dettagliato e istruttivo, utilizzando registrazioni dello schermo e grafica nitida per spiegare flussi di lavoro complessi, supportato da una voce AI stabile e informativa. Concentrati su come gli "AI avatars" possano essere utilizzati su larga scala per presentare contenuti, dimostrando come HeyGen funzioni come un "AI video generator" completo che semplifica la creazione di video da "AI powered scripts."
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo conciso di 45 secondi per coordinatori di formazione interna, product manager e dipartimenti HR, dimostrando come creare rapidamente comunicazioni interne coinvolgenti o spiegazioni di prodotto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole, chiaro e diretto, con un "AI avatar" accessibile che fornisce una narrazione concisa. Metti in evidenza l'utilità dei "Sottotitoli/didascalie" per l'accessibilità e la comprensione, enfatizzando l'efficienza ottenuta utilizzando un "AI voice generator" per produrre narrazioni di alta qualità istantaneamente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Presentazione dell'Agenzia

Produci senza sforzo video di presentazione dell'agenzia professionali e in linea con il marchio in pochi minuti utilizzando l'AI, catturando il tuo pubblico e mostrando la tua competenza.

1
Step 1
Crea la Tua Base con uno Script o un Modello
Inizia incollando direttamente il tuo script o selezionando uno dei nostri modelli progettati professionalmente per strutturare rapidamente la tua presentazione dell'agenzia. La nostra piattaforma converte il tuo testo in scene video dinamiche.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e gli Elementi del Marchio
Dai vita alla tua presentazione scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Applica il logo, i colori e i caratteri del tuo marchio per mantenere un'immagine coerente e professionale.
3
Step 3
Migliora con Voiceover e Elementi Visivi
Eleva il tuo messaggio con voiceover AI dal suono naturale in varie lingue e stili. Integra media di stock o i tuoi asset dalla libreria multimediale per supportare visivamente la tua narrazione.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video Professionale
Finalizza il tuo video di presentazione dell'agenzia rivedendolo ed esportandolo nel formato e nella risoluzione desiderati. Il tuo video di marketing di alta qualità è ora pronto per essere condiviso su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Crea video AI coinvolgenti per mostrare le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando risultati comprovati per la tua agenzia o i tuoi clienti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di creazione di video AI?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video AI attraverso il suo editor intuitivo drag-and-drop, permettendo agli utenti di generare facilmente video professionali da testi o script. Integra capacità avanzate di editing video AI, rendendo la produzione complessa accessibile a tutti.

Che tipo di avatar AI fornisce HeyGen per i contenuti video?

HeyGen offre una gamma diversificata di avatar AI realistici che possono essere personalizzati per adattarsi al tuo marchio o messaggio. Questi avatar AI presentano espressioni realistiche e capacità di sincronizzazione labiale, migliorando significativamente il coinvolgimento nei tuoi video generati da AI.

HeyGen può trasformare il testo direttamente in contenuti video coinvolgenti con voiceover AI?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel convertire il testo in video AI, completo di voiceover AI dal suono naturale. Basta inserire il tuo script, e l'AI potente di HeyGen genera un video coinvolgente con discorso sincronizzato.

HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità per la produzione di video AI scalabile?

Sì, HeyGen offre un'API per un'integrazione senza soluzione di continuità nei sistemi esistenti, permettendo alle aziende di scalare efficacemente la loro produzione di video AI. Questo consente la generazione automatizzata di contenuti e include funzionalità come un Generatore di Sottotitoli AI per una portata globale.

