Crea un video tutorial coinvolgente di 1 minuto rivolto ad affiliati tecnologici e proprietari di piccole imprese, dimostrando come HeyGen semplifica la creazione di un video promozionale per affiliati utilizzando le sue avanzate capacità di creazione video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con schermate dell'interfaccia di HeyGen, accompagnate da una voce narrante AI vivace e chiara. Evidenzia la facilità di generare contenuti professionali attraverso la funzione di testo-a-video di HeyGen, mostrando quanto velocemente gli utenti possano trasformare il testo scritto in video dinamici.

Prompt di Esempio 1
Un pezzo promozionale di 90 secondi per i marketer di e-commerce e i creatori di contenuti dovrebbe illustrare come HeyGen li abilita a creare video di prodotto diversificati con notevole facilità. Questo video adotterà uno stile visivo dinamico e coinvolgente, mostrando vari scatti di prodotto e diversi modelli personalizzabili, tutti presentati da un avatar AI amichevole. Evidenzia la versatilità degli avatar AI di HeyGen nel dare vita alle storie dei prodotti senza bisogno di costose attrezzature da studio.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video conciso di 45 secondi specificamente per i social media manager e le agenzie di marketing digitale, concentrandoti su come HeyGen semplifica la Creazione Automatica di Contenuti per i social media. Lo stile visivo deve essere veloce, accattivante e vivace, utilizzando musica di sottofondo alla moda e sottotitoli facili da leggere. Questo video deve evidenziare la funzione efficiente di Sottotitoli/caption di HeyGen, dimostrando come migliora l'accessibilità e il coinvolgimento per i contenuti social di breve durata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo completo di 2 minuti per team di marketing globali e agenzie, dettagliando come le capacità di editing video di HeyGen facilitano la creazione di materiali di marketing d'impatto per la distribuzione multipiattaforma. Lo stile visivo dovrebbe essere raffinato e informativo, incorporando temi globali e dimostrando l'integrazione senza soluzione di continuità di vari asset, completata dalla generazione di voiceover multilingue di alta qualità. Mostra la potenza della funzione di generazione di Voiceover di HeyGen per raggiungere facilmente pubblici diversi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Promozionali per Affiliati

Crea facilmente video promozionali per affiliati professionali con strumenti potenziati dall'AI, perfetti per coinvolgere il tuo pubblico e promuovere prodotti.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili progettati per contenuti promozionali, oppure inizia con una tela bianca per costruire il tuo video per affiliati.
2
Step 2
Crea il Tuo Script
Inserisci il tuo messaggio promozionale o i dettagli del prodotto. La nostra AI convertirà il tuo testo-a-video da script in dialogo coinvolgente per il tuo video, risparmiandoti tempo.
3
Step 3
Genera Voce Narrante AI
Dai vita al tuo script con la generazione di voce narrante AI realistica. Scegli tra voci diverse per abbinare perfettamente il tono della tua promozione per affiliati.
4
Step 4
Pubblica e Condividi
Una volta completato il tuo video, utilizza facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattarlo a varie piattaforme social media, pronto per le tue campagne di affiliazione.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Prodotti

Costruisci fiducia e credibilità trasformando testimonianze dei clienti e recensioni di prodotti in contenuti video dinamici e coinvolgenti potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire dal testo?

Il potente creatore di video AI di HeyGen trasforma il tuo script in contenuti video coinvolgenti senza sforzo. Basta inserire il tuo testo e HeyGen genera un video completo con avatar AI e voce narrante AI sincronizzata. Questo semplifica l'intero processo di editing video, rendendo la creazione di contenuti accessibile ed efficiente.

Quali opzioni di personalizzazione tecnica sono disponibili nell'editor online di HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione attraverso il suo editor online intuitivo e l'interfaccia drag-and-drop. Puoi personalizzare il tuo avatar AI, utilizzare vari modelli e scene personalizzabili e applicare controlli di branding come loghi e colori. Questo assicura che il tuo video promozionale sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand.

HeyGen può generare sottotitoli e adattarsi a diversi formati video per la distribuzione?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli precisi per i tuoi video, migliorando l'accessibilità e la portata. Inoltre, puoi facilmente scaricare video in vari rapporti d'aspetto, ottimizzati per la distribuzione multipiattaforma su diversi canali social media, assicurando che i tuoi contenuti abbiano un aspetto eccellente ovunque.

Come funzionano gli avatar AI e la tecnologia di voce narrante AI di HeyGen per creare video professionali?

HeyGen sfrutta strumenti AI avanzati per creare avatar AI realistici che possono presentare il tuo script con espressioni e gesti naturali. Insieme alla generazione di voce narrante AI di alta qualità, questa tecnologia assicura che i tuoi video siano professionali, coinvolgenti e incredibilmente realistici, semplificando notevolmente l'editing e la produzione video.

