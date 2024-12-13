Creatore di Video per il Marketing di Affiliazione: Crea Video ad Alto Tasso di Conversione

Accelera la creazione dei tuoi contenuti video di affiliazione utilizzando la funzione di testo-a-video da script, aumentando il traffico e le conversioni.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi pensato per gli affiliati di marketing desiderosi di promuovere efficacemente i loro prodotti. Questo video dovrebbe presentare immagini vivaci e accattivanti e essere narrato da un avatar AI realistico con una voce energica, mostrando quanto sia semplice generare annunci video coinvolgenti.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Rivolto a piccole imprese e agenzie, questo video istruttivo di 45 secondi mira a dimostrare l'efficienza della creazione di video con l'AI. Presenta uno stile visivo professionale e informativo, accompagnato da una voce autorevole, spiegando come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen possa trasformare contenuti lunghi in video di marketing di grande impatto su larga scala.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video prodotto accattivante di 60 secondi per venditori eCommerce che cercano di creare contenuti che fermano lo scorrimento per i loro negozi online. Adotta uno stile di video AI UGC autentico e alla moda con una voce allegra, evidenziando la facilità di utilizzo dei modelli e delle scene progettati professionalmente da HeyGen per mostrare i prodotti in modo efficace.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video esplicativo di 30 secondi per i creatori di contenuti che vogliono espandere la loro portata sui social media. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accessibile, con una voce chiara e sottotitoli/caption ben visibili per aumentare il coinvolgimento, illustrando come HeyGen semplifichi la creazione di video mantenendo i video in linea con il brand.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video per il Marketing di Affiliazione

Crea video di marketing di affiliazione coinvolgenti rapidamente e professionalmente con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, progettata per aiutarti a generare conversioni e coinvolgere il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia redigendo il tuo script di marketing di affiliazione. La nostra piattaforma utilizza "Testo-a-video da script" per trasformare senza sforzo il tuo contenuto scritto in un video raffinato, semplificando il processo iniziale di creazione video.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Rafforza il tuo messaggio selezionando un "avatar AI" coinvolgente per presentare il tuo prodotto. Scegli tra una vasta gamma di presentatori AI e integra elementi visivi pertinenti dalla nostra libreria multimediale per illustrare la tua offerta di affiliazione.
3
Step 3
Applica il Branding e Rifinisci
Assicurati che i tuoi video siano distintamente tuoi utilizzando i nostri "Controlli di branding (logo, colori)". Aggiungi elementi di brand personalizzati e incorpora chiare call to action, rendendo i tuoi video in linea con il brand coerenti e professionali.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Finalizza il tuo video e preparalo per la distribuzione su varie piattaforme. Con "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni", puoi adattare rapidamente le tue creazioni del creatore di video di marketing di affiliazione per una visione ottimale su qualsiasi canale social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video di Recensione di Prodotti Autentici

.

Sfrutta l'AI per creare senza sforzo video di recensioni di prodotti autentici e video AI UGC, costruendo fiducia e generando conversioni per i prodotti di affiliazione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen, un creatore di video AI, migliorare la mia strategia di video marketing?

HeyGen, come leader nella creazione di video AI, consente alle aziende di creare contenuti di video marketing professionali in modo efficiente. Ti permette di trasformare il testo in video coinvolgenti con avatar AI realistici, migliorando significativamente il tuo processo di creazione video e la tua strategia complessiva.

Cosa rende HeyGen uno strumento ideale per la creazione di video per affiliati di marketing e venditori e-commerce?

HeyGen offre agli affiliati di marketing e ai venditori e-commerce una piattaforma intuitiva per generare video di prodotto e annunci video di alta qualità. Utilizza avatar AI e una vasta libreria multimediale per produrre contenuti accattivanti rapidamente, perfetti per aumentare il coinvolgimento su varie piattaforme social.

Posso mantenere la mia identità di brand mentre creo video con HeyGen?

Assolutamente. Il creatore di video di marketing di HeyGen include controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati. Questo assicura che tutti i tuoi materiali di video marketing siano costantemente in linea con il brand, rafforzando la tua identità unica.

HeyGen supporta la creazione di video ottimizzati per varie piattaforme social come TikTok o YouTube?

Sì, il creatore di video AI di HeyGen è progettato per una creazione video versatile, permettendoti di ottimizzare i contenuti per diverse piattaforme social, tra cui TikTok, YouTube e Instagram. Regola facilmente i rapporti d'aspetto ed esporta annunci video di alta qualità per massimizzare la tua portata e il coinvolgimento.

