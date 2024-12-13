Il Generatore di Video per Campagne di Advocacy per un Cambiamento Reale

Crea campagne di sensibilizzazione coinvolgenti più velocemente. Sfrutta gli avatar AI per dare vita alle tue storie e stimolare l'interazione per la tua causa.

Per le organizzazioni non profit che cercano di coinvolgere potenziali donatori e volontari, è necessario un video di campagna di sensibilizzazione di 90 secondi, caratterizzato da uno stile visivo empatico e speranzoso con una narrazione chiara e professionale. Gli avatar AI di HeyGen possono presentare statistiche chiave e condividere testimonianze personali, ulteriormente arricchite dalla generazione naturale di Voiceover per connettersi emotivamente con il pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video urgente di 60 secondi per i social media rivolto a giovani adulti e attivisti, progettato per stimolare l'interazione su una questione critica. Utilizza uno stile visivo dinamico e d'impatto con musica di sottofondo vivace. Sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per generare rapidamente messaggi urgenti, completati da Sottotitoli/didascalie per massima accessibilità su varie piattaforme.
Un video informativo di 2 minuti per una campagna di advocacy è essenziale per i responsabili politici e i leader comunitari, progettato per spiegare una questione sociale complessa con un approccio visivo autorevole e basato sui dati e una voce narrante calma e persuasiva. Questo pezzo narrativo può essere costruito in modo efficiente utilizzando i vari Modelli & scene di HeyGen per una guida strutturale, arricchendo il contenuto con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Crea un annuncio di raccolta fondi ispiratore di 45 secondi rivolto a individui e sponsor aziendali, utilizzando uno stile visivo e audio edificante per evocare supporto emotivo. Questo video AI dovrebbe presentare avatar AI coinvolgenti che consegnano un breve e incisivo invito all'azione, e beneficiare del ridimensionamento & esportazioni del Rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visualizzazione ottimale su diverse piattaforme social e posizionamenti pubblicitari digitali.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Campagne di Advocacy

Crea senza sforzo video di advocacy coinvolgenti per aumentare la consapevolezza e stimolare l'interazione per la tua causa, trasformando il tuo messaggio in storie visive d'impatto con l'AI.

1
Step 1
Crea la Tua Narrazione Coinvolgente
Inizia inserendo il tuo testo o script nella nostra piattaforma. Questo permette una trasformazione senza soluzione di continuità da 'Testo-a-video da script', assicurando che il tuo messaggio sia trasmesso efficacemente per le tue 'campagne di sensibilizzazione'.
2
Step 2
Scegli Elementi Visivi Coinvolgenti
Seleziona tra una varietà di modelli video per avviare il tuo progetto o personalizza con 'avatar AI' realistici. Questi strumenti visivi migliorano il tuo messaggio, stimolando l'interazione su tutte le piattaforme.
3
Step 3
Aggiungi Voce Professionale e Didascalie
Migliora la chiarezza e la portata del tuo video utilizzando la 'generazione di Voiceover' per narrare il tuo messaggio. Questa funzione assicura che il tuo video sia d'impatto e compreso, specialmente quando si tratta di questioni cruciali.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza la tua creazione ed esporta il tuo video utilizzando il 'ridimensionamento & esportazioni del Rapporto d'aspetto' per una visione ottimale. Condividi il tuo coinvolgente 'video AI' su tutte le piattaforme per massimizzare la portata e l'impatto della tua campagna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira il Pubblico con Contenuti Motivazionali

Sviluppa video di advocacy ispiratori che si connettono emotivamente con il tuo pubblico e incoraggiano l'azione per la tua causa.

Domande Frequenti

Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire da testo?

HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per trasformare i tuoi script in video AI coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar AI, e HeyGen genera un video professionale con generazione di voiceover sincronizzata ed espressioni realistiche, semplificando la tua Creazione da Testo a Video.

Posso personalizzare i miei video con il mio branding e i miei media usando HeyGen?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati. Puoi anche caricare i tuoi media per personalizzare uno qualsiasi dei vari modelli video di HeyGen, assicurando che il tuo contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.

Quali supporti multilingue e funzionalità di accessibilità offre HeyGen?

HeyGen offre un ampio Supporto Multilingue attraverso le sue avanzate capacità di generazione di voiceover, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale. Inoltre, genera automaticamente sottotitoli/didascalie, migliorando l'accessibilità e l'interazione per tutti gli spettatori.

Come può HeyGen aiutare le organizzazioni non profit con i video di campagne di advocacy?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di campagne di advocacy coinvolgenti rapidamente ed efficacemente con il suo Generatore di Video AI. La nostra piattaforma semplifica la narrazione, aiutando le organizzazioni a stimolare l'interazione e aumentare la consapevolezza per le loro cause cruciali con contenuti di qualità professionale.

