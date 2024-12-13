Il Generatore di Video per Campagne di Advocacy per un Cambiamento Reale
Crea campagne di sensibilizzazione coinvolgenti più velocemente. Sfrutta gli avatar AI per dare vita alle tue storie e stimolare l'interazione per la tua causa.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video urgente di 60 secondi per i social media rivolto a giovani adulti e attivisti, progettato per stimolare l'interazione su una questione critica. Utilizza uno stile visivo dinamico e d'impatto con musica di sottofondo vivace. Sfrutta la funzione di HeyGen 'Testo-a-video da script' per generare rapidamente messaggi urgenti, completati da Sottotitoli/didascalie per massima accessibilità su varie piattaforme.
Un video informativo di 2 minuti per una campagna di advocacy è essenziale per i responsabili politici e i leader comunitari, progettato per spiegare una questione sociale complessa con un approccio visivo autorevole e basato sui dati e una voce narrante calma e persuasiva. Questo pezzo narrativo può essere costruito in modo efficiente utilizzando i vari Modelli & scene di HeyGen per una guida strutturale, arricchendo il contenuto con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock.
Crea un annuncio di raccolta fondi ispiratore di 45 secondi rivolto a individui e sponsor aziendali, utilizzando uno stile visivo e audio edificante per evocare supporto emotivo. Questo video AI dovrebbe presentare avatar AI coinvolgenti che consegnano un breve e incisivo invito all'azione, e beneficiare del ridimensionamento & esportazioni del Rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire una visualizzazione ottimale su diverse piattaforme social e posizionamenti pubblicitari digitali.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Genera Video Coinvolgenti per i Social Media.
Crea video accattivanti per i social media per amplificare le tue campagne di advocacy e aumentare la consapevolezza.
Produci Annunci di Raccolta Fondi ad Alte Prestazioni.
Produci rapidamente annunci di raccolta fondi ad alte prestazioni e contenuti di advocacy per massimizzare la tua portata e il tuo impatto.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la creazione di video AI a partire da testo?
HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per trasformare i tuoi script in video AI coinvolgenti. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar AI, e HeyGen genera un video professionale con generazione di voiceover sincronizzata ed espressioni realistiche, semplificando la tua Creazione da Testo a Video.
Posso personalizzare i miei video con il mio branding e i miei media usando HeyGen?
Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati. Puoi anche caricare i tuoi media per personalizzare uno qualsiasi dei vari modelli video di HeyGen, assicurando che il tuo contenuto si allinei perfettamente con l'identità del tuo brand.
Quali supporti multilingue e funzionalità di accessibilità offre HeyGen?
HeyGen offre un ampio Supporto Multilingue attraverso le sue avanzate capacità di generazione di voiceover, permettendoti di raggiungere facilmente un pubblico globale. Inoltre, genera automaticamente sottotitoli/didascalie, migliorando l'accessibilità e l'interazione per tutti gli spettatori.
Come può HeyGen aiutare le organizzazioni non profit con i video di campagne di advocacy?
HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di campagne di advocacy coinvolgenti rapidamente ed efficacemente con il suo Generatore di Video AI. La nostra piattaforma semplifica la narrazione, aiutando le organizzazioni a stimolare l'interazione e aumentare la consapevolezza per le loro cause cruciali con contenuti di qualità professionale.