Generatore di Video Pubblicitari: Crea Annunci Velocemente con l'AI
Produci senza sforzo video pubblicitari professionali utilizzando i nostri ampi modelli e scene, diventando un esperto creatore di annunci video AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video prodotto convincente di 45 secondi rivolto a marchi di e-commerce e responsabili di prodotto, dimostrando una nuova funzionalità del software. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un amichevole "avatar AI" che presenta i vantaggi principali, accompagnato da una chiara e autorevole "Generazione di voiceover". La musica di sottofondo dovrebbe essere sottile e aziendale, garantendo che l'attenzione rimanga sulla spiegazione del prodotto.
Progetta un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto a startup e creatori di contenuti, dettagliando un servizio complesso in modo accessibile. Lo stile visivo dovrebbe combinare grafiche animate con testo conciso sullo schermo, creando un'esperienza educativa coinvolgente. Un voiceover amichevole ed esplicativo dovrebbe guidare lo spettatore, ulteriormente migliorato da "Sottotitoli/didascalie" accurati generati direttamente dalla funzione "Testo a video da script" per garantire la massima comprensione.
Crea un toccante vignetta video di 30 secondi, perfetta per i marketer che cercano di produrre video di testimonianze autentiche o annunci UGC. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e genuino, con individui diversi che condividono esperienze positive, potenzialmente incorporando filmati pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per arricchire la narrazione. Una traccia strumentale morbida e edificante dovrebbe accompagnare i visual, creando un video pubblicitario affidabile e relazionabile.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di annunci ad alte prestazioni in pochi minuti con video AI.
Produci rapidamente annunci video ad alte prestazioni utilizzando l'AI, aumentando significativamente l'efficacia della tua campagna.
Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti.
Crea senza sforzo annunci pubblicitari accattivanti per i social media e brevi clip video che stimolano l'engagement.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video coinvolgenti in modo efficiente?
HeyGen funge da intuitivo creatore di annunci video AI, permettendoti di produrre rapidamente annunci video di alta qualità. Sfrutta avatar AI e cloni vocali generati da uno script per creare narrazioni avvincenti, migliorando la tua esperienza con il generatore di video pubblicitari con velocità e facilità.
HeyGen offre flessibilità creativa per vari formati di annunci video?
Sì, HeyGen fornisce un'ampia flessibilità creativa per i tuoi annunci video. Utilizza una vasta gamma di modelli pronti all'uso e personalizzali con il tuo branding, supportando vari formati da brevi annunci video a dettagliati video prodotto con opzioni essenziali di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione.
Posso personalizzare i miei video pubblicitari con elementi di branding unici?
Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding automatici, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi. Il nostro editor drag-and-drop facile da usare rende semplice personalizzare i modelli per i tuoi video pubblicitari e garantisce la coerenza del marchio.
Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video diversi come annunci UGC o video esplicativi?
HeyGen semplifica la creazione di contenuti video diversi, inclusi annunci UGC avvincenti e video esplicativi informativi. Come avanzato creatore di annunci video AI, offre flussi di lavoro intuitivi e funzionalità che consentono ai creatori di contenuti e ai marketer di produrre video pubblicitari altamente efficaci in modo efficiente.