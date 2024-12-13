Generatore di Video Pubblicitari: Crea Annunci Velocemente con l'AI

Produci senza sforzo video pubblicitari professionali utilizzando i nostri ampi modelli e scene, diventando un esperto creatore di annunci video AI.

Crea un vivace annuncio video di 30 secondi che mostri come i proprietari di piccole imprese e i marketer possano generare facilmente annunci pubblicitari coinvolgenti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, con tagli rapidi e grafiche moderne e brillanti, accompagnato da una traccia musicale contemporanea e vivace. Sottolinea la facilità di iniziare con diversi "Modelli e scene" e di adattare rapidamente il risultato finale con "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per varie piattaforme.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video prodotto convincente di 45 secondi rivolto a marchi di e-commerce e responsabili di prodotto, dimostrando una nuova funzionalità del software. L'approccio visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con un amichevole "avatar AI" che presenta i vantaggi principali, accompagnato da una chiara e autorevole "Generazione di voiceover". La musica di sottofondo dovrebbe essere sottile e aziendale, garantendo che l'attenzione rimanga sulla spiegazione del prodotto.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo informativo di 60 secondi rivolto a startup e creatori di contenuti, dettagliando un servizio complesso in modo accessibile. Lo stile visivo dovrebbe combinare grafiche animate con testo conciso sullo schermo, creando un'esperienza educativa coinvolgente. Un voiceover amichevole ed esplicativo dovrebbe guidare lo spettatore, ulteriormente migliorato da "Sottotitoli/didascalie" accurati generati direttamente dalla funzione "Testo a video da script" per garantire la massima comprensione.
Prompt di Esempio 3
Crea un toccante vignetta video di 30 secondi, perfetta per i marketer che cercano di produrre video di testimonianze autentiche o annunci UGC. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e genuino, con individui diversi che condividono esperienze positive, potenzialmente incorporando filmati pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per arricchire la narrazione. Una traccia strumentale morbida e edificante dovrebbe accompagnare i visual, creando un video pubblicitario affidabile e relazionabile.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Pubblicitari

Trasforma senza sforzo le tue idee in annunci video avvincenti con l'AI, raggiungendo il tuo pubblico più velocemente e in modo più efficace.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia selezionando da una varietà di modelli professionali o genera video dal tuo script per delineare il tuo concetto iniziale di annuncio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Incorpora avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio con visual coinvolgenti ed espressioni dinamiche.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Marchio
Applica i colori unici e il logo del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi per garantire un'identità visiva coerente.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Ridimensiona facilmente il tuo video utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esporta il tuo annuncio finale, ottimizzato per l'uso immediato su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra storie di successo dei clienti con video AI coinvolgenti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti annunci di testimonianze, costruendo fiducia e credibilità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video coinvolgenti in modo efficiente?

HeyGen funge da intuitivo creatore di annunci video AI, permettendoti di produrre rapidamente annunci video di alta qualità. Sfrutta avatar AI e cloni vocali generati da uno script per creare narrazioni avvincenti, migliorando la tua esperienza con il generatore di video pubblicitari con velocità e facilità.

HeyGen offre flessibilità creativa per vari formati di annunci video?

Sì, HeyGen fornisce un'ampia flessibilità creativa per i tuoi annunci video. Utilizza una vasta gamma di modelli pronti all'uso e personalizzali con il tuo branding, supportando vari formati da brevi annunci video a dettagliati video prodotto con opzioni essenziali di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione.

Posso personalizzare i miei video pubblicitari con elementi di branding unici?

Assolutamente. HeyGen offre robusti controlli di branding automatici, permettendoti di integrare facilmente il tuo logo, i colori del marchio e altri elementi visivi. Il nostro editor drag-and-drop facile da usare rende semplice personalizzare i modelli per i tuoi video pubblicitari e garantisce la coerenza del marchio.

Come semplifica HeyGen la creazione di contenuti video diversi come annunci UGC o video esplicativi?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti video diversi, inclusi annunci UGC avvincenti e video esplicativi informativi. Come avanzato creatore di annunci video AI, offre flussi di lavoro intuitivi e funzionalità che consentono ai creatori di contenuti e ai marketer di produrre video pubblicitari altamente efficaci in modo efficiente.

