Immagina un tutorial vivace di 30 secondi per creare video pubblicitari rivolto a imprenditori emergenti o proprietari di piccole imprese, mostrando quanto sia facile realizzare annunci professionali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno e altamente coinvolgente, con un avatar AI entusiasta che guida l'utente attraverso il processo, accompagnato da una colonna sonora ispiratrice e vivace. Questo video dimostrerà il potere degli avatar AI di HeyGen nel personalizzare i messaggi di marketing senza riprese complesse.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai professionisti del marketing che necessitano di produrre rapidamente annunci video di alta qualità per campagne diverse. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e veloce, incorporando filmati di stock professionali e transizioni fluide, accompagnati da una voce fuori campo chiara e autorevole che spiega i vantaggi in termini di efficienza. Sottolinea come la funzione di testo-a-video da script di HeyGen semplifichi la creazione di contenuti a partire da semplici parole.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi progettato per creatori di contenuti ed educatori che desiderano trasformare il loro materiale esteso in brevi video condivisibili o annunci video online. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo ma visivamente stimolante, utilizzando sovrapposizioni di testo animate e ricche immagini tratte dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnate da una voce fuori campo amichevole e articolata. Questo prompt evidenzia la facilità di riproporre contenuti con asset multimediali integrati.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio rapido di 15 secondi per i social media, su misura per le aziende di e-commerce desiderose di catturare immediatamente l'attenzione e aumentare le vendite. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, incisivo e visivamente accattivante con tagli rapidi e una chiara call-to-action, mettendo in evidenza un prodotto. Questo breve clip dimostrerà quanto facilmente i Template e le scene personalizzabili di HeyGen consentano alle aziende di lanciare annunci sui social media accattivanti in pochi minuti.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Pubblicitari

Crea annunci video coinvolgenti senza sforzo con strumenti basati su AI, trasformando le tue idee in campagne ad alto impatto pronte per qualsiasi piattaforma.

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona da una libreria diversificata di modelli video pre-progettati per avviare il tuo annuncio. Questi modelli forniscono una base professionale, rendendo la creazione di video accessibile senza competenze di design.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio con Avatar AI
Dai vita al tuo script selezionando un avatar AI per presentare il tuo messaggio. Questa funzione consente una narrazione coinvolgente e una presentazione professionale senza la necessità di attori o riprese complesse.
3
Step 3
Applica Personalizzazioni con Strumenti Drag-and-Drop
Personalizza il tuo annuncio con strumenti drag-and-drop intuitivi. Aggiungi facilmente i tuoi asset di marca, testo, immagini e musica, assicurando che il tuo annuncio si allinei perfettamente con la visione della tua campagna.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio Video di Alta Qualità
Genera il tuo annuncio con esportazioni di alta qualità adatte a tutte le principali piattaforme social e pubblicitarie. Il tuo video finale sarà ottimizzato per impatto e chiarezza.

Casi d'Uso

Video Testimonial di Impatto

Trasforma le storie di successo dei clienti in video potenti basati su AI per una prova sociale efficace nei tuoi annunci.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video pubblicitari con strumenti basati su AI?

HeyGen rivoluziona l'esperienza del creatore di video pubblicitari sfruttando strumenti avanzati basati su AI. Puoi trasformare facilmente i tuoi script in annunci video accattivanti utilizzando avatar AI e funzionalità di testo-a-video, rendendo HeyGen un creatore di annunci video AI senza pari per campagne di marketing creative.

Quali risorse creative offre HeyGen per produrre annunci video coinvolgenti?

HeyGen offre una ricca libreria di modelli video creativi e animazioni coinvolgenti, permettendo agli utenti di produrre video promozionali professionali senza competenze di design estese. La sua interfaccia intuitiva e gli strumenti drag-and-drop lo rendono un creatore di annunci video online ideale per realizzare video di marketing dinamici e visivamente accattivanti.

Posso personalizzare il branding per i miei annunci video creati con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di integrare i tuoi loghi unici, colori e identità visiva in ogni annuncio video. Questo assicura filmati di marca coerenti e video promozionali, pronti per esportazioni di alta qualità su tutte le piattaforme social scelte.

HeyGen supporta la creazione di annunci video ottimizzati per i social media e altre piattaforme?

Sì, HeyGen è progettato per aiutarti a creare annunci video di impatto su misura per varie destinazioni, inclusi annunci sui social media e YouTube, con ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto. Puoi facilmente aggiungere integrazione musicale ed elementi di call-to-action chiari per massimizzare il coinvolgimento in diverse campagne sui social media.

