Sblocca l'Efficienza con un Creatore di Video di Approfondimento Amministrativo

Trasforma rapidamente i dati amministrativi in video esplicativi coinvolgenti e comunicazioni interne utilizzando la nostra app video AI con potente funzione di Text-to-video from script.

538/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 2 minuti progettato per i nuovi assunti, dettagliando la politica aggiornata di rendicontazione delle spese dell'azienda. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e coinvolgente, con una narrazione audio chiara e passo-passo per guidare gli utenti. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le informazioni, rendendo i video di onboarding più personali e garantendo una consegna coerente degli aggiornamenti critici delle politiche.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento di comunicazione interna di 90 secondi per tutti i dipendenti riguardo al lancio del nuovo strumento di gestione dei progetti interni. Questo video di formazione necessita di uno stile visivo autorevole ma accessibile, utilizzando elementi di branding coerenti, abbinati a un tono audio professionale e informativo. Impiega la "Voiceover generation" di HeyGen per fornire istruzioni precise e vantaggi chiave, assicurando che tutti i dipendenti ricevano una formazione chiara e standardizzata.
Prompt di Esempio 3
Immagina di essere un membro del team di marketing che deve produrre rapidamente un video promozionale di 45 secondi per un prossimo workshop aziendale virtuale. Il video dovrebbe avere uno stile visivo dinamico e d'impatto, supportato da una traccia audio energica e vivace. Massimizza l'uso della "Media library/stock support" di HeyGen per reperire rapidamente immagini e musica pertinenti, dimostrando come un creatore di video online possa accelerare la creazione di video per annunci tempestivi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Approfondimento Amministrativo

Trasforma senza sforzo dati amministrativi complessi in chiari e coinvolgenti approfondimenti video per il tuo team o stakeholder, semplificando la comunicazione e la comprensione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo i tuoi approfondimenti amministrativi o un intero script. La nostra piattaforma utilizza le capacità di text-to-video per generare istantaneamente il contenuto di base per il tuo video esplicativo.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore
Seleziona un avatar AI per presentare i tuoi approfondimenti amministrativi con un tocco professionale. Personalizza il loro aspetto per allinearlo al tuo marchio per un look coerente.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Integra i controlli del tuo branding, come loghi e colori del marchio, per assicurarti che il tuo video di approfondimento amministrativo si allinei perfettamente con l'identità della tua azienda e ne migliori la professionalità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Rivedi il tuo video di approfondimento amministrativo, aggiungi sottotitoli automatici per l'accessibilità, e poi esportalo nel formato desiderato. Condividi il tuo video d'impatto attraverso i canali di comunicazione interna.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Approfondimenti Amministrativi Complessi

.

Trasforma dati e report amministrativi complessi in spiegazioni video chiare e comprensibili per una migliore comprensione e decisione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI a partire dal testo?

HeyGen semplifica il processo di creazione video convertendo i testi in video coinvolgenti. La nostra intuitiva app video AI sfrutta una tecnologia avanzata di text-to-video, permettendoti di generare contenuti professionali senza sforzo.

Posso personalizzare gli avatar AI e il branding in HeyGen?

Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per gli avatar AI, permettendoti di scegliere tra diverse opzioni e di perfezionare il loro aspetto. Hai anche il pieno controllo del branding per incorporare il tuo logo, i colori e altri elementi del marchio in tutti i tuoi video.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un creatore di video online efficiente?

HeyGen è un creatore di video online efficiente grazie alla sua interfaccia user-friendly e alle sue robuste funzionalità come modelli personalizzabili e una libreria multimediale completa. Questo consente di assemblare rapidamente video esplicativi di alta qualità o approfondimenti amministrativi senza software di editing complessi.

HeyGen supporta sottotitoli e voiceover automatici per i video?

Assolutamente, HeyGen include funzionalità avanzate per sottotitoli automatici e voiceover realistici, migliorando l'accessibilità e il coinvolgimento dei tuoi contenuti video. Queste capacità assicurano che le tue comunicazioni interne e i video di formazione siano chiari e universalmente compresi.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo