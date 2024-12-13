Generatore di Video per Flussi di Lavoro Amministrativi per SOP Ottimizzati

Migliora il coinvolgimento nella formazione e chiarisci processi complessi con avatar AI.

Crea un video di formazione interna di 60 secondi per i nuovi assistenti amministrativi, guidandoli attraverso un flusso di lavoro complesso e semplificato per l'avvio dei progetti. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e amichevole, utilizzando sovrapposizioni animate per evidenziare i passaggi chiave, accompagnato da una voce narrante AI coinvolgente. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo chiaro, insieme alle capacità di testo-a-video per generare rapidamente il copione dai tuoi SOP interni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti, dimostrando i semplici passaggi per presentare una richiesta di permesso tramite il portale aziendale. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e pulito, garantendo chiarezza con testo sullo schermo e la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità. Sfrutta i Template & scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per assemblare rapidamente immagini coinvolgenti che chiariscano questo comune processo amministrativo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di marketing di 30 secondi per potenziali clienti, mostrando come un 'Generatore di Video per Flussi di Lavoro Amministrativi' possa rivoluzionare la loro efficienza operativa. Il video necessita di uno stile visivo dinamico e d'impatto, con una colonna sonora vivace e un avatar AI professionale per trasmettere il messaggio. Evidenzia la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per una rapida creazione di contenuti e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per la distribuzione su più piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di comunicazione interna di 20 secondi per annunciare un aggiornamento minore al processo amministrativo di rendicontazione delle spese per tutto il personale esistente. Lo stile visivo dovrebbe essere conciso e informativo, incorporando elementi di branding aziendale, con una voce AI diretta e chiara. Utilizza i Template & scene di HeyGen per la coerenza del marchio e le sue capacità di generazione di voiceover per un annuncio rapido e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per Flussi di Lavoro Amministrativi

Crea senza sforzo video esplicativi professionali e coinvolgenti per processi amministrativi complessi, formazione o SOP, migliorando la chiarezza e il coinvolgimento in tutta la tua organizzazione.

1
Step 1
Incolla il Tuo Copione
Inizia inserendo i dettagli del tuo flusso di lavoro amministrativo o il copione. La nostra piattaforma trasforma efficacemente il tuo testo in un video, semplificando la creazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo contenuto di flusso di lavoro. Migliora ulteriormente il tuo messaggio selezionando un template o una scena pertinente.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Applica i colori e il logo del tuo marchio per mantenere la coerenza in tutti i video, sfruttando i nostri controlli di branding completi per rafforzare l'identità aziendale.
4
Step 4
Genera e Distribuisci
Una volta soddisfatto del tuo video, genera il risultato finale. Esportalo in vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su piattaforme interne o social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci procedure amministrative complesse

.

Demistifica procedure amministrative intricate e linee guida utilizzando video esplicativi chiari, concisi e facili da comprendere.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI per i professionisti creativi?

HeyGen semplifica il processo creativo permettendo agli utenti di trasformare il testo in video con avatar AI realistici e voiceover AI. Questo consente ai creatori di contenuti di produrre video coinvolgenti in modo efficiente per vari scopi.

Posso personalizzare lo stile visivo e il branding dei video creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, insieme a template personalizzabili e una ricca libreria multimediale. Questo assicura che i tuoi video di marketing e altri contenuti creativi siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Quali sono le capacità degli avatar AI e dei Presentatori AI di HeyGen?

Gli avatar AI e i Presentatori AI di HeyGen sono altamente realistici, permettendoti di generare contenuti video professionali direttamente da un copione utilizzando una tecnologia avanzata di testo-a-video. Possono essere integrati con voiceover AI per creare narrazioni coinvolgenti e walkthrough dell'interfaccia utente facili da seguire.

HeyGen supporta funzionalità come sottotitoli/caption e diversi rapporti d'aspetto per contenuti creativi?

Sì, HeyGen genera automaticamente sottotitoli/caption di alta qualità per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento del tuo output creativo. Puoi anche esportare facilmente i tuoi asset pronti per la pubblicazione con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per una visualizzazione ottimale su varie piattaforme social.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo