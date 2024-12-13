Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer impegnati, mostrando quanto sia facile creare annunci video. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, moderno e dinamico, utilizzando tagli rapidi e modelli video visivamente accattivanti per mettere in evidenza le caratteristiche del prodotto o dei servizi. Accompagna il tutto con una musica di sottofondo vivace e ispirante e una generazione di Voiceover chiara ed entusiasta che spiega il semplice processo di creazione utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen.

