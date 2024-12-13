Creatore di Video Annunci: Crea Annunci Video ad Alto Tasso di Conversione

Progetta rapidamente annunci video personalizzati per i social media utilizzando strumenti potenziati dall'AI e centinaia di template e scene professionali.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e marketer impegnati, mostrando quanto sia facile creare annunci video. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, moderno e dinamico, utilizzando tagli rapidi e modelli video visivamente accattivanti per mettere in evidenza le caratteristiche del prodotto o dei servizi. Accompagna il tutto con una musica di sottofondo vivace e ispirante e una generazione di Voiceover chiara ed entusiasta che spiega il semplice processo di creazione utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un annuncio raffinato di 45 secondi rivolto a marchi di e-commerce e creatori digitali, sottolineando come un generatore di annunci video AI possa semplificare i loro sforzi di marketing per produrre annunci video personalizzati. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e professionale, potenzialmente presentando un elegante avatar AI che trasmette il messaggio chiave su uno sfondo di presentazioni animate di prodotti. L'audio presenterà un voiceover calmo, persuasivo e professionale, dimostrando la facilità di trasformare un copione in una narrazione visiva utilizzando le capacità di Text-to-video da script.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale vivace di 60 secondi per social media manager e creatori di contenuti che cercano strumenti di produzione efficienti. Questo video dovrebbe catturare l'attenzione con un'estetica veloce e visivamente ricca, incorporando una libreria di media/stock diversificata e coinvolgenti sovrapposizioni di testo per illustrare la potenza della creazione di annunci UGC. Una colonna sonora musicale energica e contemporanea guiderà il ritmo, completata da sottotitoli/caption chiari per l'accessibilità su tutte le piattaforme, evidenziando al contempo la flessibilità del ridimensionamento e dell'esportazione del rapporto d'aspetto per diversi formati di social media.
Prompt di Esempio 3
Crea un video conciso di 20 secondi progettato per startup e imprenditori, concentrandosi sull'azione immediata con un'efficace call-to-action attraverso un intuitivo creatore di annunci video. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista ma d'impatto, utilizzando una tipografia audace e transizioni eleganti per trasmettere un messaggio forte. Un voiceover sicuro e conciso, alimentato dalla generazione di Voiceover, consegnerà il messaggio direttamente, potenzialmente presentando un coinvolgente avatar AI per aggiungere un tocco umano e rafforzare la presenza del marchio senza fronzoli inutili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Annunci

Crea facilmente annunci video professionali e di grande impatto che catturano l'attenzione e producono risultati, sfruttando strumenti potenziati dall'AI e funzionalità di editing intuitive.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Scegli tra una vasta gamma di Template e scene professionali o inizia da zero per iniziare a creare il tuo video annuncio unico.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Messaggio
Incolla il tuo copione e la nostra capacità di Text-to-video da script genererà visual dinamici, completi di voiceover in più lingue.
3
Step 3
Personalizza i Visual
Integra avatar AI coinvolgenti per presentare il tuo annuncio con un portavoce realistico, o carica i tuoi media per personalizzare il tuo messaggio.
4
Step 4
Pubblica il Tuo Annuncio
Applica i colori e il logo del tuo marchio utilizzando i controlli di Branding (logo, colori), quindi esporta il tuo annuncio finito in vari formati ottimizzati per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci UGC Coinvolgenti

.

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti annunci video autentici utilizzando l'AI, migliorando la credibilità e aumentando le conversioni.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video?

HeyGen ti consente di creare annunci video coinvolgenti con il suo intuitivo generatore di annunci video AI. Sfrutta strumenti potenziati dall'AI e un editor drag-and-drop per trasformare i copioni in annunci video personalizzati e coinvolgenti, semplificando notevolmente il tuo processo di creazione di annunci.

Posso personalizzare i template video in HeyGen per adattarli al mio marchio?

Assolutamente! HeyGen offre una vasta gamma di template video completamente personalizzabili per allinearsi all'identità del tuo marchio. Incorpora facilmente il tuo logo, i colori del marchio e gli elementi essenziali di call-to-action per produrre annunci video personalizzati che si distinguono davvero.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per annunci video coinvolgenti?

HeyGen eleva i tuoi annunci video con caratteristiche come avatar AI realistici che possono presentare il tuo messaggio, migliorando il coinvolgimento degli spettatori sui social media. Puoi anche integrare scene animate e generare voiceover, rendendo il tuo contenuto più dinamico e d'impatto.

Quanto velocemente HeyGen può aiutarmi a produrre vari annunci video?

Come potente editor video online, HeyGen ti consente di produrre rapidamente annunci video di alta qualità per diverse piattaforme. Utilizza la sua vasta libreria di stock e le funzionalità di editing intelligenti per generare annunci video professionali in pochi minuti, pronti per essere distribuiti immediatamente.

