Generatore di Video Pubblicitari: Crea Annunci ad Alto Tasso di Conversione con AI
Produci senza sforzo annunci video AI ad alto tasso di conversione per le tue campagne di marketing utilizzando potenti strumenti di testo a video da script.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video informativo di 45 secondi per aziende di e-commerce e responsabili di prodotto, con un avatar AI che mostra chiaramente i vantaggi di un nuovo gadget. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e diretto, con una generazione di voiceover amichevole e chiara, spiegando come questo prodotto risolve i problemi quotidiani in modo conciso.
Produci un video autentico di 60 secondi di AI UGC per creatori di contenuti sui social media e marchi in cerca di contenuti coinvolgenti. La narrazione dovrebbe evidenziare come trasformare filmati grezzi in storie d'impatto utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen, mantenendo uno stile visivo relazionabile e dinamico con una colonna sonora energica per catturare il pubblico.
Progetta uno spot pubblicitario di 30 secondi per generatori di video per agenzie di marketing e imprenditori impegnati, concentrandoti sull'efficienza della conversione di script in immagini coinvolgenti. Mostra come la funzione di testo a video da script di HeyGen semplifica la creazione di contenuti con uno stile visivo accattivante e una narrazione chiara, risolvendo la sfida del rapido lancio delle campagne.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Annunci Video AI ad Alte Prestazioni.
Crea rapidamente video pubblicitari coinvolgenti utilizzando AI, ottimizzando per prestazioni e coinvolgimento con avatar AI e generazione di script.
Annunci Video Coinvolgenti per i Social Media.
Produci istantaneamente video pubblicitari e clip per i social media, sfruttando l'AI per aumentare la portata e l'interazione del pubblico.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione di video pubblicitari?
HeyGen è un potente creatore di video pubblicitari AI, che consente a marketer e creatori di contenuti di produrre rapidamente annunci video AI coinvolgenti utilizzando avatar AI e modelli dinamici da suggerimenti di testo. Questo semplifica il flusso creativo per video di prodotto e altri contenuti promozionali.
Cosa rende HeyGen ideale per la produzione di video AI UGC?
La piattaforma di HeyGen ti consente di generare video AI UGC dall'aspetto autentico sfruttando avatar AI realistici e cloni vocali. Puoi utilizzare suggerimenti di testo per controllare i tuoi attori AI, rendendo semplice la produzione di contenuti in stile generato dagli utenti su larga scala.
HeyGen può aiutare i marketer a ridurre i costi di produzione per i video pubblicitari?
Assolutamente. HeyGen offre un editor intuitivo drag-and-drop e una vasta libreria di modelli, permettendo ai marketer di creare annunci video AI di alta qualità senza costi di produzione elevati o riprese complesse. Questo accelera la creazione di contenuti per varie campagne.
Come supporta HeyGen la creazione di video pubblicitari per un pubblico globale?
HeyGen offre supporto per oltre 50 lingue e include uno scrittore di script AI, permettendo ai creatori di contenuti di localizzare facilmente i loro video pubblicitari. Questo ti consente di raggiungere un pubblico globale più ampio con contenuti video generati da AI personalizzati.