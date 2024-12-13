Creatore di Storyboard Pubblicitari: Crea Annunci Straordinari Immediatamente

Ottimizza la narrazione visiva con il nostro editor intuitivo drag-and-drop e sfrutta gli avatar AI per dare vita alle idee pubblicitarie.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci una narrazione animata di 45 secondi progettata per aspiranti registi e creatori di contenuti, illustrando il percorso di sviluppo di personaggi unici e narrazione visiva all'interno di uno storyboard. Il video dovrebbe avere uno stile visivo immaginativo e artistico, utilizzando suoni fantasiosi o musica orchestrale, dimostrando come gli avatar AI di HeyGen possano dare vita a personalità diverse sullo schermo.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo convincente di 60 secondi rivolto ad agenzie pubblicitarie e comunicatori aziendali, dettagliando il processo senza soluzione di continuità di conversione di uno storyboard pianificato in un video raffinato. Impiega un'estetica visiva professionale e pulita con una voce fuori campo persuasiva e chiara, enfatizzando l'efficienza della capacità di testo-a-video di HeyGen per generare contenuti video completi direttamente dal tuo schema di storyboard.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale conciso di 30 secondi per brand manager e digital marketer, concentrandoti sul potere dei modelli personalizzabili e delle risorse grafiche per mantenere la coerenza del marchio in ogni storyboard pubblicitario. Il video dovrebbe esibire uno stile visivo elegante e brandizzato con una traccia audio autorevole e sicura, dimostrando come i sottotitoli/caption di HeyGen possano essere integrati senza soluzione di continuità per rafforzare i messaggi chiave del marchio su varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Storyboard Pubblicitari

Pianifica e produci visivamente video pubblicitari coinvolgenti con un creatore di storyboard intuitivo, trasformando i tuoi concetti in narrazioni accattivanti in modo efficiente.

1
Step 1
Seleziona la Tua Base di Storyboard
Inizia scegliendo tra una varietà di scene pronte o modelli di storyboard per avviare il processo di creazione del tuo annuncio. Questo passaggio fondamentale aiuta a organizzare la tua narrazione visiva.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Script
Popola le tue scene con risorse grafiche dalla robusta libreria multimediale/supporto stock o carica le tue. Aggiungi il testo dello script a ogni fotogramma, assicurandoti che il tuo messaggio sia chiaro e conciso.
3
Step 3
Crea una Narrazione Coinvolgente
Utilizza la generazione di voce fuori campo per aggiungere audio professionale al tuo storyboard pubblicitario. Scegli tra varie voci per adattarsi al tono del tuo marchio e migliorare l'esperienza dello spettatore.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Storyboard Pubblicitario
Rivedi il tuo video di storyboard pubblicitario completato, apporta le regolazioni finali e poi esportalo nel formato di aspetto desiderato. Il tuo annuncio visivamente accattivante è ora pronto per essere condiviso.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di storyboard pubblicitari?

HeyGen ti consente di essere un versatile "creatore di storyboard pubblicitari" fornendo "modelli personalizzabili" intuitivi e una ricca libreria di "risorse grafiche". Questo processo di "creazione di storyboard" ottimizzato aiuta a trasformare idee creative in avvincenti "narrazioni visive" per le tue pubblicità.

HeyGen è un efficiente creatore di storyboard drag-and-drop?

Assolutamente, HeyGen funge da efficiente "editor drag-and-drop" e "creatore di storyboard". I suoi "strumenti potenziati dall'AI" ti permettono di organizzare rapidamente "scene pronte" ed elementi, accelerando notevolmente il tuo flusso di lavoro di "storyboard".

Quali elementi visivi posso utilizzare negli storyboard di HeyGen?

Per una potente "narrazione visiva", HeyGen offre diverse "illustrazioni", "personaggi" personalizzabili e una vasta selezione di "foto stock" per arricchire i tuoi "storyboard". Puoi anche integrare "avatar AI" per aggiungere un tocco dinamico e umano alle tue narrazioni.

HeyGen facilita la produzione completa di video pubblicitari dagli storyboard?

Sì, HeyGen supporta l'intero processo dagli "storyboard" ai "video e film" finali. Puoi convertire senza soluzione di continuità il tuo script in "testo-a-video", aggiungere "generazione di voce fuori campo" e includere "sottotitoli/caption" per produrre contenuti pubblicitari raffinati in modo efficiente.

