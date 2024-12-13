Creatore di Video Sequenza Annunci: Creazione di Annunci Video AI

Migliora le prestazioni degli annunci e crea sequenze sorprendenti senza sforzo sfruttando le potenti capacità di Testo-a-video da script.

Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno difficoltà con la creazione di video, mostrando come sfruttare HeyGen come creatore di annunci video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con grafiche luminose e invitanti e transizioni rapide tra le scene, accompagnato da una voce fuori campo entusiasta e amichevole generata tramite la capacità di generazione vocale di HeyGen. La narrazione dovrebbe evidenziare la facilità di personalizzazione dei modelli e delle scene per produrre rapidamente annunci dall'aspetto professionale, aiutandoli a migliorare la loro presenza online.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 15 secondi per mettere in evidenza un prodotto rivolto alle aziende di e-commerce che cercano di aumentare le vendite con visual coinvolgenti e una forte call-to-action. Il video dovrebbe avere uno stile visivo veloce ed energico, utilizzando colori vivaci e tagli rapidi per mostrare le caratteristiche del prodotto, supportato da una traccia musicale di tendenza e vivace. Sottolinea come la funzione Testo-a-video da script di HeyGen, combinata con il suo ampio supporto di libreria/stock multimediale, consenta la creazione rapida di annunci video accattivanti, stimolando un coinvolgimento immediato dei clienti.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi per creatori di contenuti e gestori di social media, illustrando come creare contenuti più personalizzati e d'impatto utilizzando HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere orientato alla narrazione, con avatar AI amichevoli che dimostrano idee complesse con animazioni fluide e una generazione vocale chiara e articolata. L'audio dovrebbe essere caldo e incoraggiante, assicurando che il messaggio sia facilmente comprensibile. Includi la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per massimizzare l'accessibilità su varie piattaforme social.
Prompt di Esempio 3
Produci un video conciso di 45 secondi che dimostri la potenza della creazione di una sequenza di annunci per agenzie di marketing digitale e gestori di campagne. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando colori coerenti con il marchio e transizioni fluide per trasmettere un senso di sofisticazione strategica, accompagnato da una voce fuori campo convincente e autorevole. Mostra come i Modelli & scene di HeyGen possano essere rapidamente adattati e come il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto facilitino la distribuzione senza problemi su diverse piattaforme social, ottimizzando la loro strategia di marketing per una massima portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Sequenza Annunci

Crea senza sforzo sequenze di annunci coinvolgenti che catturano il tuo pubblico e generano risultati, sfruttando strumenti AI e personalizzazione senza soluzione di continuità.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio con Modelli Intelligenti
Inizia la tua sequenza di annunci selezionando da una libreria di Modelli & scene professionali progettati per vari obiettivi di marketing. Personalizzali rapidamente per adattarli al messaggio del tuo marchio.
2
Step 2
Aggiungi Elementi AI Coinvolgenti
Arricchisci il tuo annuncio con elementi dinamici. Integra avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio o utilizza la funzione di generazione di Voiceover per narrare i tuoi contenuti con una voce professionale.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Marchio
Affina l'aspetto del tuo annuncio utilizzando il nostro ampio supporto di libreria/stock multimediale per trovare i visivi perfetti. Applica i colori e il logo del tuo marchio con i controlli di branding per un messaggio coerente in tutta la tua sequenza.
4
Step 4
Esporta per Qualsiasi Piattaforma
Finalizza la tua sequenza di annunci e utilizza il ridimensionamento & esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a varie piattaforme social e campagne. Assicurati che i tuoi annunci appaiano perfetti ovunque vengano condivisi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostrare il Successo dei Clienti

.

Crea annunci video AI accattivanti per evidenziare le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e stimolando conversioni efficaci.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo creativo per gli annunci video?

HeyGen funge da potente creatore di annunci video AI, permettendoti di creare annunci video in modo efficiente. La nostra piattaforma utilizza l'AI per trasformare il tuo Testo-a-video da script, consentendoti di personalizzare i modelli e sviluppare sequenze di annunci coinvolgenti per la tua strategia di marketing.

HeyGen supporta elementi creativi avanzati come avatar AI e voiceover?

Assolutamente. HeyGen integra avatar AI avanzati e una robusta generazione di voiceover per dare vita ai tuoi annunci video. Puoi facilmente aggiungere questi elementi e altro utilizzando il nostro editor intuitivo drag-and-drop.

Come semplifica HeyGen la creazione di sequenze di annunci per varie piattaforme social?

HeyGen funziona come un creatore di video sequenza annunci completo, semplificando la creazione di annunci video coinvolgenti per diverse piattaforme social. Il nostro creatore di video online include funzionalità essenziali come Sottotitoli/caption e accesso a una ricca libreria/stock multimediale per massimizzare la tua portata.

Posso personalizzare completamente i miei annunci video per riflettere l'identità del mio marchio con HeyGen?

Sì, HeyGen ti consente di personalizzare completamente i modelli con i tuoi controlli di branding specifici, inclusi loghi e colori. Questo assicura che i tuoi annunci video siano sempre in linea con l'estetica del tuo marchio e incorporino efficacemente la tua call-to-action.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo