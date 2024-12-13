Generatore di Video Sequenziali Pubblicitari per Annunci Coinvolgenti

Crea un video pubblicitario ispiratore di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese che hanno difficoltà con il marketing. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e dinamico, mostrando storie di successo vibranti, accompagnate da musica di sottofondo moderna e stimolante. Questo video pubblicitario coinvolgente metterà in evidenza quanto sia facile creare campagne professionali utilizzando i "Modelli e scene" diversificati di HeyGen per generare rapidamente contenuti accattivanti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo di prodotto di 45 secondi rivolto a marchi di e-commerce e agenzie di marketing che cercano di ampliare la loro portata. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e incentrata sul prodotto, con riprese di alta qualità e testo chiaro sullo schermo, supportato da una voce narrante professionale e autorevole. Dimostra come HeyGen funzioni come un "generatore di video sequenziali pubblicitari", sfruttando gli "avatar AI" per presentare prodotti diversi in modo convincente e mantenere la coerenza del marchio in vari annunci.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video tutorial di 60 secondi per creatori di contenuti e marchi personali che vogliono personalizzare la loro presenza online. Lo stile visivo dovrebbe essere giocoso e vivace, utilizzando transizioni creative e animazioni espressive, con musica di sottofondo energica. Questo video illustrerà il potere della "personalizzazione" all'interno di HeyGen, dimostrando come possano personalizzare senza sforzo i "modelli video" e migliorare il loro messaggio attraverso la "Generazione di voce narrante" autentica per una narrazione unica.
Prompt di Esempio 3
Crea un video introduttivo conciso di 15 secondi per startup e aspiranti imprenditori che cercano un modo rapido per creare impatto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere minimalista e informativo, utilizzando grafiche pulite e una narrazione amichevole e chiara. Questo breve "video pubblicitario" trasmetterà rapidamente il valore di HeyGen come "creatore di video online", mostrando quanto sia semplice convertire idee in immagini coinvolgenti direttamente da un copione utilizzando "Testo in video da copione", rendendo la creazione di video professionali accessibile.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video Sequenziali Pubblicitari

Crea senza sforzo annunci video coinvolgenti e professionali per la tua strategia di marketing con una piattaforma di creazione video basata su AI.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Punto di Partenza
Scegli da una libreria diversificata di Modelli e scene pre-progettati o inizia da zero utilizzando il creatore di video online. Questo ti permette di stabilire rapidamente la narrativa e la struttura del tuo annuncio per video potenti.
2
Step 2
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo annuncio con gli asset unici del tuo marchio. Aggiungi il tuo logo, regola i colori e incorpora altri elementi visivi utilizzando controlli di Branding completi (logo, colori) per garantire coerenza e rafforzare il tuo messaggio.
3
Step 3
Aggiungi una Narrazione Dinamica
Migliora il tuo annuncio con audio coinvolgente sfruttando la Generazione di voce narrante per creare una narrazione dal suono naturale. Puoi anche utilizzare la funzionalità Testo in video da copione per trasformare rapidamente i tuoi contenuti scritti in parole parlate.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza la tua sequenza di annunci regolando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per diverse piattaforme, quindi esporta il tuo output video di alta qualità. Il tuo annuncio professionale è ora pronto per essere distribuito sui canali di marketing scelti.

Casi d'Uso

Mostra Storie di Successo dei Clienti

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei annunci video con l'AI?

HeyGen ti permette di creare video professionali e annunci video coinvolgenti utilizzando avatar AI e funzionalità avanzate di creazione video basate su AI. Puoi generare senza sforzo output video di alta qualità per catturare l'attenzione del tuo pubblico.

Quali modelli video sono disponibili per la personalizzazione in HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e un editor drag-and-drop, permettendoti di creare video professionali su misura per il tuo marchio. Il nostro creatore di video online fornisce ampie opzioni di personalizzazione per la tua strategia di marketing.

HeyGen può convertire copioni di testo in video con voce narrante?

Sì, HeyGen dispone di funzionalità avanzate di Testo in video da copione, permettendoti di trasformare i tuoi contenuti scritti in annunci video dinamici. Questo include la generazione di voce narrante professionale per garantire che il tuo messaggio venga chiaramente trasmesso.

Come supporta HeyGen la creazione di annunci video per i social media?

HeyGen funziona come un efficiente generatore di video sequenziali pubblicitari, perfetto per creare video coinvolgenti per i social media. Puoi produrre rapidamente annunci video accattivanti per aumentare la tua presenza online su diverse piattaforme.

