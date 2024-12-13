Generatore di Video Creativi Pubblicitari: Crea Video Pubblicitari di Successo

Produci senza sforzo video pubblicitari di successo per qualsiasi piattaforma utilizzando i nostri avatar AI avanzati per coinvolgere il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video persuasivo di 45 secondi specificamente per agenzie pubblicitarie e marketer di performance, illustrando come generare rapidamente più creativi pubblicitari per campagne diverse. Adotta un'estetica visiva pulita e professionale con tagli rapidi e testo informativo sullo schermo, accompagnato da una voce narrante autorevole che spiega i vantaggi in termini di efficienza. Questo video deve dimostrare la potenza della funzione Text-to-video di HeyGen per semplificare la produzione.
Prompt di Esempio 2
Per i marchi di e-commerce globali, è necessario un video esplicativo coinvolgente di 60 secondi, che evidenzi la facilità di creare video di prodotto personalizzati su larga scala. La presentazione visiva dovrebbe essere chiara e concisa, utilizzando un mix di registrazioni dello schermo e riprese eleganti del prodotto, arricchite da una voce narrante amichevole e simile a quella umana. Questo video sfrutterà la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per produrre facilmente narrazioni in più lingue, enfatizzando la portata globale.
Prompt di Esempio 3
E se un video UGC AI giocoso di 30 secondi potesse rivolgersi a creatori di contenuti e marketer sui social media, trasformando senza sforzo un'idea di 'script virale' in realtà? Il suo stile visivo sarebbe vivace e informale, imitando le tendenze popolari dei social media con sovrapposizioni di testo dinamiche e transizioni eccentriche, il tutto accompagnato da musica di sottofondo di tendenza. I Template e le scene di HeyGen sarebbero integrati per mostrare quanto velocemente si possa assemblare un contenuto unico e accattivante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Creativi Pubblicitari

Trasforma senza sforzo le idee in video pubblicitari ad alto impatto con il nostro generatore alimentato da AI. Crea creativi coinvolgenti in pochi minuti che catturano l'attenzione e generano risultati.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio con un Modello
Inizia selezionando da una vasta libreria di modelli video professionali. Questi layout pre-progettati offrono un avvio rapido per le tue esigenze di generatore di video creativi pubblicitari, permettendoti di costruire narrazioni coinvolgenti rapidamente utilizzando modelli e scene.
2
Step 2
Aggiungi Attori AI Coinvolgenti
Migliora il tuo creativo pubblicitario integrando Attori AI. Scegli tra una varietà di avatar AI per trasmettere il tuo messaggio, aggiungendo un tocco umano e una presenza dinamica ai tuoi video senza la necessità di riprese tradizionali.
3
Step 3
Applica la Tua Identità di Marca
Personalizza i tuoi creativi pubblicitari con gli elementi unici del tuo marchio. Utilizza controlli di branding completi (logo, colori) per garantire che i tuoi video siano coerenti con l'estetica della tua azienda e rafforzino efficacemente il tuo messaggio.
4
Step 4
Esporta per Video Pubblicitari di Successo
Finalizza il tuo video pubblicitario e preparalo per la distribuzione. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per adattare il tuo creativo a varie piattaforme, assicurando che i tuoi video pubblicitari di successo appaiano perfetti ovunque li pubblichi.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Annunci Testimonial Coinvolgenti

Trasforma le storie di successo dei clienti in potenti annunci video utilizzando avatar AI, costruendo fiducia e credibilità per il tuo marchio.

Domande Frequenti

HeyGen può generare efficacemente video pubblicitari di successo?

Sì, HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per produrre video pubblicitari di successo e creativi pubblicitari accattivanti. Sfrutta la nostra potente piattaforma per trasformare script in video di alta qualità utilizzando avatar AI e modelli video versatili, assicurando che le tue campagne si distinguano.

Che tipo di Attori AI posso utilizzare con HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI realistici e Attori AI, permettendoti di creare creativi pubblicitari coinvolgenti. Puoi personalizzare questi avatar all'interno del nostro editor intuitivo drag-and-drop, incorporando l'identità unica del tuo marchio per video di prodotto e altro ancora.

HeyGen semplifica il processo di produzione video per i marketer?

Sì, HeyGen semplifica notevolmente la produzione video, consentendo ai Performance Marketer di generare rapidamente creativi pubblicitari ad alto impatto da script virali. Con la generazione di voiceover integrata e la capacità di localizzare in ogni lingua, HeyGen ti aiuta a raggiungere efficacemente un pubblico globale.

Quali risorse creative offre HeyGen per i video di prodotto?

HeyGen fornisce un'ampia libreria di modelli video e media di stock per elevare i tuoi video di prodotto e b-roll di prodotto. Puoi facilmente combinare questi elementi con branding personalizzato, musica e voiceover AI per produrre creativi pubblicitari accattivanti che mostrano veramente le tue offerte.

