Generatore di Creativi Pubblicitari: Aumenta il tuo ROAS di Campagna
Genera creativi pubblicitari AI sorprendenti e aumenta i tassi di conversione utilizzando potenti avatar AI.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
È necessario un video pubblicitario dinamico di 45 secondi per i marketer digitali e i brand di e-commerce che cercano di ottimizzare le prestazioni delle loro campagne. Visivamente, incorpora grafiche eleganti e tagli rapidi che dimostrano la potenza di un Creatore di Video Pubblicitari AI, accompagnato da una colonna sonora energica e orientata ai risultati. Questo video metterà in evidenza come i numerosi modelli e scene di HeyGen permettano agli utenti di produrre rapidamente video ad alto tasso di conversione, aumentando infine il ROAS e i tassi di conversione con la generazione di voiceover professionali.
Produci un video innovativo di 60 secondi progettato per agenzie creative e creatori di contenuti in cerca di soluzioni visive all'avanguardia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivamente ricco e coinvolgente, mostrando le possibilità uniche degli avatar AI nella creazione di visuali sorprendenti che imitano servizi fotografici virtuali. L'audio dovrebbe essere ispirante e moderno. Sottolinea il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto, illustrando come gli utenti possano generare creativi pubblicitari diversificati e di alta qualità senza i costi tradizionali di uno studio.
Immagina un video conciso di 15 secondi rivolto a startup e marketer impegnati che hanno bisogno di creare annunci rapidamente. Questo video veloce e diretto dovrebbe presentare visuali vivaci e una voce narrante incisiva e sicura. Illustra la velocità e l'efficienza del generatore di creativi pubblicitari di HeyGen, evidenziando specificamente come gli utenti possano passare da un'idea semplice a un video rifinito con sottotitoli/caption generati automaticamente utilizzando la funzione di trasformazione da testo a video da script, garantendo un coinvolgimento immediato e un messaggio chiaro su tutte le piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Annunci ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente creativi video pubblicitari AI potenti e ad alto tasso di conversione per ottimizzare le prestazioni delle campagne e ottenere un ROAS superiore.
Video Pubblicitari Coinvolgenti per i Social Media.
Produci istantaneamente video pubblicitari per i social media accattivanti e clip che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento delle tue campagne.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di creativi pubblicitari diversificati?
HeyGen è un potente Generatore di Annunci AI che semplifica l'intero processo di creazione degli annunci. La nostra piattaforma basata su AI offre strumenti intuitivi, inclusa una varietà di modelli, che ti permettono di produrre rapidamente creativi pubblicitari diversificati e coinvolgenti senza necessità di esperienza avanzata in editing.
HeyGen può utilizzare avatar AI per creativi video pubblicitari coinvolgenti?
Sì, HeyGen ti consente di integrare senza sforzo avatar AI realistici nei tuoi creativi video pubblicitari, rendendoli più dinamici e coinvolgenti. Come leader nel settore dei Creatori di Video Pubblicitari AI, ti aiutiamo a catturare l'attenzione del pubblico con visuali di alta qualità e presentazioni accattivanti per le tue campagne pubblicitarie.
Quali tipi di modelli pubblicitari basati su AI sono disponibili per accelerare la generazione di creativi pubblicitari?
HeyGen offre una vasta selezione di modelli basati su AI progettati per accelerare la generazione di creativi pubblicitari in vari formati. Questi layout progettati professionalmente ti permettono di creare rapidamente annunci, da immagini accattivanti a spot video dinamici, garantendo efficienza e alta qualità visiva.
HeyGen supporta il branding e la personalizzazione del testo pubblicitario per visuali di campagna efficaci?
Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo brand direttamente nei tuoi creativi pubblicitari per un'identità visiva coerente. Puoi anche personalizzare facilmente il testo pubblicitario, assicurando che il tuo messaggio sia perfettamente allineato con le visuali della tua campagna e risuoni con il tuo pubblico target.