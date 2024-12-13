Generatore di Creativi Pubblicitari: Aumenta il tuo ROAS di Campagna

Genera creativi pubblicitari AI sorprendenti e aumenta i tassi di conversione utilizzando potenti avatar AI.

Per i proprietari di piccole imprese e i responsabili marketing che faticano con la creazione di annunci, crea un video coinvolgente di 30 secondi. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con un avatar AI che dimostra il rapido processo di generazione di creativi pubblicitari accattivanti. Una voce narrante professionale e vivace spiegherà come l'AI Ad Generator di HeyGen semplifica il lancio delle campagne a partire da un semplice script grazie alle sue capacità di trasformazione da testo a video, riducendo drasticamente i tempi di produzione.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video pubblicitario dinamico di 45 secondi per i marketer digitali e i brand di e-commerce che cercano di ottimizzare le prestazioni delle loro campagne. Visivamente, incorpora grafiche eleganti e tagli rapidi che dimostrano la potenza di un Creatore di Video Pubblicitari AI, accompagnato da una colonna sonora energica e orientata ai risultati. Questo video metterà in evidenza come i numerosi modelli e scene di HeyGen permettano agli utenti di produrre rapidamente video ad alto tasso di conversione, aumentando infine il ROAS e i tassi di conversione con la generazione di voiceover professionali.
Prompt di Esempio 2
Produci un video innovativo di 60 secondi progettato per agenzie creative e creatori di contenuti in cerca di soluzioni visive all'avanguardia. Il video dovrebbe adottare uno stile visivamente ricco e coinvolgente, mostrando le possibilità uniche degli avatar AI nella creazione di visuali sorprendenti che imitano servizi fotografici virtuali. L'audio dovrebbe essere ispirante e moderno. Sottolinea il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto, illustrando come gli utenti possano generare creativi pubblicitari diversificati e di alta qualità senza i costi tradizionali di uno studio.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video conciso di 15 secondi rivolto a startup e marketer impegnati che hanno bisogno di creare annunci rapidamente. Questo video veloce e diretto dovrebbe presentare visuali vivaci e una voce narrante incisiva e sicura. Illustra la velocità e l'efficienza del generatore di creativi pubblicitari di HeyGen, evidenziando specificamente come gli utenti possano passare da un'idea semplice a un video rifinito con sottotitoli/caption generati automaticamente utilizzando la funzione di trasformazione da testo a video da script, garantendo un coinvolgimento immediato e un messaggio chiaro su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Creativi Pubblicitari

Genera creativi pubblicitari potenti e ad alto tasso di conversione rapidamente con l'AI. Trasforma i tuoi sforzi di marketing producendo visuali sorprendenti e testi coinvolgenti per prestazioni di alto livello.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio
Utilizza il generatore di creativi pubblicitari per iniziare con un modello professionale dalla nostra selezione diversificata o costruisci il tuo annuncio da zero.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Migliora il tuo annuncio con avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio con visuali coinvolgenti e memorabili.
3
Step 3
Genera il Testo Pubblicitario
Crea testi pubblicitari accattivanti e trasformali istantaneamente in voiceover naturali utilizzando la funzione di trasformazione da testo a video di HeyGen.
4
Step 4
Esporta e Pubblica
Scarica il tuo video pubblicitario di alta qualità in vari rapporti d'aspetto e dimensioni con il ridimensionamento e l'esportazione dei rapporti d'aspetto, pronto per creare annunci su tutte le tue piattaforme target.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci Testimonial di Clienti Basati su AI

.

Crea video AI coinvolgenti che mostrano storie di successo autentiche dei clienti, costruendo fiducia e aumentando i tassi di conversione per il tuo brand.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di creativi pubblicitari diversificati?

HeyGen è un potente Generatore di Annunci AI che semplifica l'intero processo di creazione degli annunci. La nostra piattaforma basata su AI offre strumenti intuitivi, inclusa una varietà di modelli, che ti permettono di produrre rapidamente creativi pubblicitari diversificati e coinvolgenti senza necessità di esperienza avanzata in editing.

HeyGen può utilizzare avatar AI per creativi video pubblicitari coinvolgenti?

Sì, HeyGen ti consente di integrare senza sforzo avatar AI realistici nei tuoi creativi video pubblicitari, rendendoli più dinamici e coinvolgenti. Come leader nel settore dei Creatori di Video Pubblicitari AI, ti aiutiamo a catturare l'attenzione del pubblico con visuali di alta qualità e presentazioni accattivanti per le tue campagne pubblicitarie.

Quali tipi di modelli pubblicitari basati su AI sono disponibili per accelerare la generazione di creativi pubblicitari?

HeyGen offre una vasta selezione di modelli basati su AI progettati per accelerare la generazione di creativi pubblicitari in vari formati. Questi layout progettati professionalmente ti permettono di creare rapidamente annunci, da immagini accattivanti a spot video dinamici, garantendo efficienza e alta qualità visiva.

HeyGen supporta il branding e la personalizzazione del testo pubblicitario per visuali di campagna efficaci?

Assolutamente. HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori del tuo brand direttamente nei tuoi creativi pubblicitari per un'identità visiva coerente. Puoi anche personalizzare facilmente il testo pubblicitario, assicurando che il tuo messaggio sia perfettamente allineato con le visuali della tua campagna e risuoni con il tuo pubblico target.

