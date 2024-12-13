Creatore di Concetti Video per Annunci: Potenzia le Tue Prestazioni Pubblicitarie

Trasforma gli script in annunci video coinvolgenti senza sforzo con la nostra funzione Testo-a-video potenziata dall'AI, aumentando le conversioni.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un elegante "video promozionale di prodotto" di 45 secondi rivolto a imprese di e-commerce e marketer di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e sofisticato, con dimostrazioni di prodotto pulite intervallate da un avatar AI che presenta senza soluzione di continuità i benefici chiave. L'audio dovrebbe mantenere un tono professionale ma coinvolgente, enfatizzando come gli "avatar AI" di HeyGen possano dare vita ai loro concetti di "creatore di video annunci AI" direttamente da un input "Testo-a-video da script".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un "video esplicativo" informativo di 60 secondi progettato per creatori di contenuti e formatori aziendali. L'estetica visiva dovrebbe essere chiara e concisa, utilizzando grafica animata per illustrare idee complesse, supportata da una voce calma e autorevole. Questo video dimostrerà la potenza di trasformare un semplice "script" in video esplicativi coinvolgenti sfruttando la capacità "Testo-a-video da script" di HeyGen, garantendo una comunicazione chiara con "Sottotitoli/didascalie".
Prompt di Esempio 3
Crea un video d'impatto di 30 secondi per marketer sui social media e agenzie digitali, dimostrando la versatilità di HeyGen come "creatore di concetti video per annunci". I visual dovrebbero essere veloci e ricchi di contenuti, mostrando rapide trasformazioni di un singolo concetto di annuncio su diverse piattaforme social, accompagnati da musica di sottofondo trendy e motivazionale. Sottolinea come la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen semplifichi la consegna di diversi "video per social media".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Usare il Creatore di Concetti Video per Annunci

Crea annunci video accattivanti con facilità usando il nostro strumento potenziato dall'AI. Trasforma i tuoi concetti creativi in visual ad alte prestazioni progettati per catturare l'attenzione e ottenere risultati.

1
Step 1
Crea il Tuo Concetto
Inizia scrivendo o incollando il tuo script pubblicitario. La nostra funzione Testo-a-video potenziata dall'AI può trasformare istantaneamente il tuo testo in una narrazione visiva, gettando le basi per il tuo concetto pubblicitario.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Dinamici
Dai vita al tuo annuncio scegliendo tra la nostra vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo messaggio. Aumenta il coinvolgimento incorporando media di stock o caricando i tuoi asset.
3
Step 3
Personalizza con il Branding
Assicurati che il tuo concetto pubblicitario si allinei perfettamente con l'identità del tuo marchio. Utilizza i nostri controlli di branding per applicare loghi personalizzati, colori del marchio e font in tutto il tuo video.
4
Step 4
Esporta per l'Impatto
Finalizza il tuo concetto pubblicitario e preparalo per la distribuzione. Esporta il tuo video con opzioni precise di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, assicurandoti che appaia ottimale su tutte le piattaforme social e pubblicitarie.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Creativi Pubblicitari con Testimonianze dei Clienti

Sfrutta l'AI per produrre autentiche storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità con il tuo pubblico attraverso potenti creativi pubblicitari video.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen nella creazione di annunci pubblicitari ad alte prestazioni?

HeyGen è un avanzato creatore di video annunci AI che semplifica la produzione di annunci pubblicitari ad alte prestazioni. Sfrutta le capacità Testo-a-video potenziate dall'AI e avatar AI per generare annunci video coinvolgenti rapidamente ed efficientemente.

Quali strumenti sono disponibili in HeyGen per produrre video promozionali di prodotto efficaci?

HeyGen offre un editor video online completo dotato di vari modelli video e controlli di branding robusti, perfetti per creare video promozionali di prodotto accattivanti. Gli utenti possono anche utilizzare la generazione di voiceover per migliorare i loro contenuti di video marketing.

HeyGen può personalizzare gli annunci video per allinearsi con specifiche linee guida del marchio?

Sì, HeyGen fornisce ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare senza soluzione di continuità i colori e i loghi del tuo marchio in ogni annuncio video. Questo assicura un'identità di marca coerente in tutte le tue campagne di concetti video creativi.

Quali tipi di contenuti video posso creare con HeyGen oltre agli annunci video standard?

Oltre ai potenti annunci video, HeyGen funziona come un creatore di concetti video creativi potenziato dall'AI, permettendo la creazione di contenuti diversi come video per social media e video esplicativi. La sua piattaforma flessibile supporta una vasta gamma di esigenze di video marketing.

