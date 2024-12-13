creatore di video di soluzioni attive per video AI coinvolgenti

Genera video accattivanti con avatar AI realistici, migliorando il coinvolgimento degli spettatori e semplificando il tuo processo di produzione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo di 90 secondi per formatori aziendali e specialisti di eLearning, concentrandoti sul miglioramento del coinvolgimento nell'apprendimento attraverso strumenti video moderni. Adotta un'estetica pulita e moderna con infografiche animate e un avatar AI amichevole e competente per presentare i punti chiave dell'istruzione. Evidenzia gli avatar AI di HeyGen e la generazione integrata di voiceover come potenti funzionalità per produrre rapidamente materiali di design eLearning di alta qualità e coerenti che risuonano con i discenti adulti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a responsabili marketing e proprietari di piccole imprese, mostrando un creatore di video di soluzioni attive per la rapida creazione di contenuti sui social media. Incorpora uno stile visivo veloce ed energico con musica di sottofondo vivace e tagli rapidi per dimostrare l'efficienza. Sottolinea come le ampie opzioni di modelli e scene di HeyGen e le capacità di ridimensionamento ed esportazione del rapporto d'aspetto consentano agli utenti di generare risorse per i social media diversificate e dall'aspetto professionale per varie piattaforme in pochi minuti.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 1 minuto e 15 secondi per product manager e scrittori tecnici, illustrando come trasformare documentazione densa in contenuti veramente coinvolgenti per l'onboarding del prodotto. Mantieni uno stile visivo elegante e professionale con una voce calma e autorevole e transizioni sottili tra i punti chiave. Mostra l'efficacia della piattaforma di HeyGen per migliorare la chiarezza utilizzando il supporto della libreria multimediale/stock per visuali pertinenti e sottotitoli/caption generati automaticamente per garantire accessibilità e comprensione.
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Soluzioni Attive

Crea video professionali e coinvolgenti con facilità utilizzando strumenti alimentati da AI, dal testo a straordinarie immagini, per catturare il tuo pubblico.

1
Step 1
Inizia con il Tuo Script o un Modello
Inizia digitando il tuo script e guarda come la nostra piattaforma alimentata da AI trasforma il tuo testo direttamente in video, sfruttando la potenza della conversione testo-a-video, oppure scegli tra una vasta gamma di modelli professionali per avviare il tuo progetto.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI e Visuali
Arricchisci il tuo video con avatar AI realistici che possono presentare i tuoi contenuti, scegliendo tra stili diversi, e integra media dinamici dalla vasta libreria di stock per dare vita alla tua storia.
3
Step 3
Personalizza Voiceover e Branding
Affina il tuo messaggio con la generazione di voiceover dal suono naturale in più lingue e accenti, e applica i colori, i caratteri e il logo specifici del tuo brand per un'identità visiva coerente e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Progetto
Scarica il tuo video finito in vari rapporti d'aspetto ottimizzati per diverse piattaforme, completo di sottotitoli automatici, assicurando che il tuo contenuto coinvolgente e accattivante sia pronto per essere condiviso con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Eleva la Presenza sui Social Media

Crea senza sforzo video e clip accattivanti per aumentare significativamente il coinvolgimento sulle piattaforme social.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con l'AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata come creatore di video alimentato da AI per trasformare il testo in video professionali, con avatar AI realistici e generazione dinamica di voiceover. Questa potente capacità di testo-a-video semplifica il processo di produzione, rendendo accessibili a tutti contenuti coinvolgenti di alta qualità.

Quali avatar AI posso utilizzare per creare contenuti coinvolgenti in HeyGen?

HeyGen offre una vasta gamma di avatar AI, dalle opzioni di stock a creazioni personalizzate, permettendo agli utenti di personalizzare i loro contenuti video. Questi avatar AI possono essere abbinati a varie opzioni di voiceover ed effetti di animazione per migliorare efficacemente il coinvolgimento degli spettatori.

HeyGen supporta diversi formati video per contenuti sui social media?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendendo facile creare ed esportare contenuti coinvolgenti ottimizzati per varie piattaforme di social media. Puoi adattare senza problemi i tuoi video per piattaforme come Instagram, TikTok e YouTube, garantendo un'ampia portata.

Quanto è facile generare voiceover per i miei video utilizzando la piattaforma HeyGen?

Generare voiceover in HeyGen è straordinariamente semplice, poiché la piattaforma ti consente di convertire il testo direttamente in discorsi dal suono naturale attraverso la sua funzione di generazione di voiceover. Questa funzionalità integrata di testo-a-video semplifica il tuo flusso di lavoro di editing video, eliminando la necessità di registrazioni vocali separate.

